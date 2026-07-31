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Гибридный кроссовер Xiaomi SkyNomad N70: как флагман, но поменьше и дешевле

31.07.2026 82 0 0
Гибридный кроссовер Xiaomi SkyNomad N70: как флагман, но поменьше и дешевле

30 июня в Китае вместе с большим флагманским кроссовером Xiaomi SkyNomad N90 справил премьеру его младший брат — SkyNomad N70. Обе новинки унифицированы по платформе и дизайну, но SkyNomad N70 компактнее, легче и чуть динамичнее. В продажу обе новинки поступят в сентябре.

SkyNomad (переводится на русский как «небесный кочевник») — это официально анонсированная в июле новая линейка автомобилей внутри бренда Xiaomi, под ней будут производиться модели, ориентированные на комфорт и путешествия, тогда электрические седан Xiaomi SU7 и кроссовер Xiaomi YU7 — это китайские аналоги электромобилей Porsche, то есть спортивные модели, ориентированные на водителя и удовольствие за рулём — отсюда отточенное шасси и рекорды Нюрбургринга.

Первенцами линейки SkyNomad стали родственные кроссоверы с литерами N70 и N90, построенные на созданной специально для них модульной платформе Kunlun с полностью независимой подвеской. О SkyNomad N90 уже есть довольно подробная информация, ему мы посвятили отдельную заметку. О SkyNomad N70 компания Xiaomi во время премьеры представила гораздо более скромные сведения, но тем не менее уже собирает на него предварительные заказы перед полноценным стартом продаж в сентябре.

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Габаритная длина SkyNomad N70 — 4960 мм, ширина — 1998 мм, высота — 1765 мм, колёсная база — 2950 мм. Для сравнения скажем, что габаритная длина SkyNomad N90 составляет 5285 мм, ширина — 1998 мм, высота — 1825 мм, колёсная база — 3080 мм. Штатные колёса у SkyNomad N70 — 19-дюймовые, за доплату доступны 21-дюймовые.

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На стадии предзаказов SkyNomad N70 доступен в единственной версии Max c двумя тяговыми электромоторами и соответственно полным приводом: передний электромотор выдаёт 210 кВт, задний — 100 кВт, максимальная совокупная мощность — 310 кВт (422 л.с). Установленный спереди под капотом 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 152 л.с. механически не связан с колёсами работает в режиме генератора и заряжает тяговую батарею ёмкостью 76 кВт·ч. До 100 км/ч SkyNomad N70 Max разгоняется за 5,5 с (SkyNomad N90 Max — за 6,3 с), максимальная скорость ограничена на отметке 190 км/ч. Запас хода на одной зарядке без включения ДВС — 505 км по циклу CLTC, в гибридном режиме с полностью заправленным баком (45 л) — 1461 км. Снаряженная масса — 2561 кг.

Позже у SkyNomad N70 появится базовая версия Pro с единственным передним электромотором мощностью 210 кВт (286 л.с.) и батареей на 52 кВт·ч. Динамические характеристики и запас хода на одной зарядке этой версии пока не опубликованы.

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Салон у SkyNomad N70 строго пятиместный, тогда у SkyNomad N90 есть как пятиместная, так и трёхрядная семиместная версии. Подробности оснащения салона SkyNomad N70 пока не раскрыты, но в целом ясно, что здесь всё примерно то же самое, что у SkyNomad N90, а именно лаконичный дизайн, два экрана на передней панели, откидной потолочный телевизор и многофункциональная центральная тумба. Задний трёхместный диван перемещается вдоль салона по рельсам, его можно откатить в багажник, чтобы получить поистине королевский запас пространства для ног.

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Стоит SkyNomad N70 Max на стадии предзаказов 259 900 юаней (3,07 млн рублей в переводе по текущему курсу), но реальная розничная цена будет ниже — скорее всего, на уровне недавно вышедшего на рынок Li L6 второго поколения, который стоит от 249 800 юаней (2,95 млн рублей).

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