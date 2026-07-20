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Новый Li L6 уже в продаже: освежённый дизайн, более мощная электроника и старая цена

20.07.2026 1646 0 0
Новый Li L6 уже в продаже: освежённый дизайн, более мощная электроника и старая цена

Компания Li Auto продолжает обновлять линейку своих plug-in гибридных кроссоверов: в Китае поступил в продажу младший в этой линейке Li L6 второго поколения.

Li L6 перового поколения вышел на китайский рынок в апреле 2024 года, он мгновенно стал хитом, переманив часть покупателей у более крупных собратьев, — Li L7, Li L8 и Li L9. Ранее в этом году Li L8 и Li L9 перешли в новое, второе по счёту поколения, а теперь на рынок вышел и «второй» Li L6. Новый Li L7 ожидается позже в этом году. Спешное обновление модельного ряда должно помочь Li Auto выправить кривую продаж: в первой половине 2026 года компания реализовала 193 472 автомобиля, что на 5,13% меньше, чем в январе-июне 2025 года. Продажи в июне просели сразу на 14,84% до 30 895 автомобилей.

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Если Li L8 и Li L9 второго поколения можно назвать действительно новыми, что «второй» Li L6 — это по сути результат глубокой модернизации кроссовера первого поколения: сохранены 400-вольтовая электрическая архитектура и пружинная подвеска с адаптивными амортизаторами (передняя — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная). Внешних изменений немного, но они есть: центральный воздуховод переднего бампера теперь визуально отделён от боковых секций с фарами, выдвижные ручки уступили место более безопасным с выемками для пальцев, изменена форма массивного заднего бампера и багажной двери, на которую с бампера переехал номерной знак.

Габаритная длина Li L6 со сменой поколений увеличилась с 4925 до 4935 мм, остальные ключевые размеры прежние: ширина — 1960 мм, высота — 1735 мм, колёсная база составляет — 2920 мм, штатные колёса — 20- либо 21-дюймовые. Кузов стал жёстче, улучшена шумоизоляция. Снаряженная масса выросла почти на два центнера и достигла 2520 кг. Допустимая масса буксируемого прицепа — 1500 кг.

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Работа электронных ассистентов водителя теперь завязана на мощный процессор Mach M100 собственного производства Li Auto, у него 5-нанометровый техпроцесс, а производительность достигает 1280 топс. В виде опции предлагается полноценный автопилот со вторым процессором Mach M100 и четырьмя лидарами на кузове.

Plug-in гибридная установка Li L6 тоже принципиально не изменилась: под капотом в режиме генератор молотит 1,5-литровая бензиновая «турбочетвёрка» мощностью 154 л.с., а колёса вращают два электромотора (передний и задний), максимальная совокупная отдача которых составляет прежние 300 кВт (408 л.с.) и 529 Нм. Ёмкость тяговой литий-железо-фосфатной батареи увеличена с 36,8 до 51 кВт·ч, запас хода на одной зарядке без включения ДВС теперь составляет 300 км по циклу CLTC, в гибридном режиме с полностью заправленным баком (50 л) — 1250 км. До 100 км/ч новый Li L6 разгоняется за прежние 5,4 с, максимальная скорость увеличена с 180 до 200 км/ч.

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Салон Li L6 обновлён по образцу старших братьев Li L8 и Li L9: улучшены отделочные материалы, с руля исчез приборный экран (его роль выполняет проекционный экран на лобовом стекле), воздуховоды стал тоньше. Прикрученное к передней панели 29-дюймовое табло 6K-разрешением обслуживает мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8797. Для пассажиров второго ряда в виде опции доступен потолочный 21-дюймовый развлекательный экран. Штатная аудиосистема мощностью 1920 Вт насчитывает минимум 19 динамиков, за доплату — 21 динамик. Бортовой холодильник входит в стандартное оснащение.

В Китае новый Li L6 предлагается в единственной комплектации Ultra и стоит столько же, сколько прежний базовый Li L6 Pro, — от 249 800 юаней (2,89 млн рублей в переводе по текущему курсу).

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