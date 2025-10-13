Новинки ×
  • Главный дизайнер Mercedes-Benz намекнул на возвращение купе S-класса

13.10.2025 228 0 0

Горден Вагенер, с 2008 года заведующий дизайном в Mercedes-Benz, опубликовал несколько тизеров грядущей новинки, в которых угадывается новое флагманское купе.

Купе и кабриолет были в предыдущем поколении Мерседеса S-класса с заводским индексом 222, и это были весьма элегантные машины. Нынешнее поколение флагмана с заводским индексом 223 дебютировало в 2020 только в кузове седан, чуть позже у него появилась удлинённая версия Mercedes-Maybach, а вот двухдверки запланированы не были — пять лет назад руководство Mercedes-Benz считало, что они больше не нужны, так как плохо продаются.

Сегодня Mercedes-Benz наоборот стремиться продавать больше роскошных и нишевых машин. В свежем отчёте компании сказано, что продажи S-класса в третьем квартале этого года выросли на 9% до 28 300 шт., при этом каждый третий был в версии Mercedes-Maybach, а это очень много прибыли с каждой машины.

Появление двухдверки в текущем поколении S-класса маловероятно, но возможно в рамках какой-нибудь ограниченной спецсерии, а машина, засвеченная сегодня Горденом Вагенером, — это, скорее всего, концепт, предвещающий флагманское купе уже в следующем поколении S-класса.

Новый фирменный дизайн радиаторной решётки, что сияет на тизерах сотнями пиксельных светодиодов, мы уже видели на серийном Mercedes-Benz GLC with EQ Technology и увидим ещё на многих грядущих моделях, но у купе эта решётка максимально гротескная, опущенная почти до нижней кромки переднего бампера. Отсутствие вентиляционных прорезей в решётке указывает на то, что купе электрическое.

На тизере боковины хорошо видна утопленная дверная рука и вертикальные планки в духе Range Rover — прежде у Mercedes-Benz таких не было. Пухлые задние крылья намекают на очень выразительные пропорции и отход от неудачного рыбообразного дизайна предыдущих топовых электромобилей Mercedes-Benz.

Также засвечены две интерьерные детали в стиле ар-деко, предвещающие отход интерьеров Mercedes-Benz от эстетики техно в сторону классической роскоши с ювелирными деталями и яркими цветами. Вместе с тем можно быть уверенным, что значительную часть салона будут занимать экраны — ранее в этом году Горден Вагенер заявил, что несмотря на то, что все устали от засилья экранов в современных автомобилей, из салонов Mercedes-Benz они никуда не денутся.

Когда именно состоится премьера нового купе, пока неизвестно, но вряд ли его придётся ждать долго. Также в ближайшие месяцы ожидается дебют обновлённого S-класса. Прикрутят ему такую же гигантскую светящуюся решётку, каким щеголяет новое купе, или нет, пока можно только гадать.

купе электромобиль новинки Mercedes-Benz
0 комментариев

