GM не планирует выпускать конкурента Ford Bronco с двигателем внутреннего сгорания

Однако в американском концерне не исключили того, что подобный внедорожник может появиться с полностью электрической силовой установкой.

Ford выпускал пять поколений Bronco с 1966 по 1996 годы, затем рамный внедорожник покинул модельный ряд бренда. Компания официально объявила о возрождении легендарного SUV осенью 2018-го, а премьера трёх- и пятидверной версий прошла летом 2020-го. На американский рынок модель вышла в июне 2021-го, при этом она сразу стала очень востребована (производство не успевает за спросом).

На фото: актуальный внедорожник Ford Bronco

В прошлом году дилеры Ford реализовали в Штатах 117 057 экземпляров Bronco. Как Kolesa.ru сообщал в конце прошлого месяца, сейчас компания Ford хочет переключить внимание растянувшейся очереди за Bronco на другие модели и с этой целью даже готова предложить клиентам бонус в размере 2500 долларов.



Популярность Ford Bronco не смогла оставить равнодушным другого американского производителя – концерн General Motors. Однако при этом GM не планирует «кидаться вдогонку уходящему поезду»: по словам президента концерна Марка Ройсса, которого цитирует The Drive, производитель не планирует разрабатывать и выпускать прямого конкурента Бронко.



На фото: салон Ford Bronco

Марк Ройсс отметил, что бренды, входящие в состав General Motors, уже сейчас «опаздывают на вечеринку». По его словам, производителю сейчас нет смысла инвестировать солидные средства в тот сегмент, в котором на данный момент уже есть две «сильные модели»: речь идёт в том числе о Jeep Wrangler, который в течение прошлого года разошёлся в США тиражом в 181 409 экземпляров.



На фото: актуальный электрический внедорожник GMC Hummer EV SUV

Президент GM также отметил, что разработка нового внедорожника с двигателем внутреннего сгорания пойдёт в разрез с актуальной стратегией концерна. Как и у многих других глобальных компаний, план развития General Motors предполагает постепенное снижение объёмов топлива, потребляемого автомобилями брендов, принадлежащих GM. Кроме того, производитель продолжает инвестировать в создание и выпуск электромобилей.



Не исключено, что GM в долгосрочной перспективе разработает SUV, который сможет побороться за покупателей с Ford Bronco, однако у него, скорее всего, будет полностью электрическая «начинка». Марк Ройсс не сказал ничего конкретного о подобной потенциальной новинке, отметив лишь, что он «не против электрического внедорожника». Есть вероятность, что такой «зелёный» среднеразмерный вездеход позже появится в линейке GMC Hummer.



На фото: салон GMC Hummer EV SUV

Ранее сообщалось о том, что Ford решил вывести свой внедорожник Bronco на европейский рынок, правда, модель будет представлена не во всех странах региона. Расширение модельной линейки намечено на грядущую весну. Напомним, вчера стало известно о планах Форд по сокращению рабочих мест в Старом Свете: программа добровольного увольнения коснётся 3800 сотрудников.

