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  • GMC готовится к презентации обновлённого пикапа Sierra: модели поправят внешность

GMC готовится к презентации обновлённого пикапа Sierra: модели поправят внешность

15.10.2021 42 0 0

Официальный дебют грузовика американского бренда, принадлежащего концерну General Motors, пройдёт на следующей неделе, 21 октября.

 

Продажи пикапа GMC Sierra на американском рынке продолжают расти с 2018 года. Тенденцию роста не сбил даже «ковидный» 2020-ый: дилеры реализовали 253 016 машин, что почти на 9% больше, чем годом ранее. В текущем году у модели по-прежнему положительная динамика: за январь-сентябрь клиенты купили 191 186 грузовиков, что на 9,5% больше, чем за первые девять месяцев прошлого года.

Сейчас компания готовится к презентации обновлённой версии GMC Sierra 1500. Автомобиль презентуют на следующей неделе, 21 октября. Пока что компания решила подразнить поклонников модели свежим видеотизером. В нём компания показала предсерийный автомобиль и отметила, что товарные автомобили доберутся до дилеров весной 2022 года.

На фото: актуальный пикап GMC Sierra

Известно, что в ходе обновления модели подправят внешность. Sierra 2022 модельного года обзаведётся изменённой решёткой радиатора и иной головной оптикой, включая новые дневные ходовые огни, у которых будет не столь ярко выраженная С-образная форма. Кроме того, у «посвежевшего» грузовика окажется переработанный передний бампер с интегрированными противотуманными фарами. Судя по тизеру, в оформлении экстерьера использовали новые хромированные элементы.

Ожидается, что салон тоже получит ряд отличий. Здесь стоит ориентироваться на «близнеца» новинки – Chevrolet Silverado 1500 (бренд «Шеви» также принадлежит американскому концерну General Motors). Этот «посвежевший» пикап был представлен в прошлом месяце.

Вероятнее всего, у обновлённой Sierra будет иное оформление интерьера, а также более современное оборудование. Перед глазами водителя, вероятно, окажется виртуальная «приборка» диагональю 12,3 дюйма, а в центре передней панели – экран информационно-развлекательной системы диагональю 13,4 дюйма; кстати, у мультимедиа будет функция голосового управления.

По предварительным данным, под капотом «посвежевшего» пикапа GMC Sierra будут модернизированные версии нынешних двигателей: речь идёт о четырёхцилиндровом «турбомоторе» объёмом 2,7 литра мощностью 314 л.с. (максимальный крутящий момент – 569 Нм), о 360-сильном V8 объёмом 5,3 литра (519 Нм), а также о 426-сильном V8 объёмом 6,2 литра (623 Нм). В пару им, вероятно, предложат восьмиступенчатый или десятиступенчатый «автомат» (в зависимости от версии).

Цена актуального грузовика бренда Sierra варьируется в диапазоне от 30 100 до 55 800 долларов, что эквивалентно примерно 2,14 млн – 3,97 млн рублей по текущему курсу. Напомним, ранее появилась информация о том, что у Sierra появится полностью электрическая версия. Ожидается, что он составит компанию пикапу со сравнительно недавно возрождённым именем – GMC Hummer.

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