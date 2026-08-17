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  • Gordon Murray S1: стиль от McLaren F1, современный кузов, атмосферный V12 и МКП

Gordon Murray S1: стиль от McLaren F1, современный кузов, атмосферный V12 и МКП

17.08.2026 280 0 0
Gordon Murray S1: стиль от McLaren F1, современный кузов, атмосферный V12 и МКП

Компания Gordon Murray, основанная в 2017 году британским автомобильным конструктором Гордоном Мюрреем, представила в рамках автомобильной недели в Монтерее (США, штат Калифорния) мелкосерийный суперкар Gordon Murray S1 — производную от дебютировавшего год назад Gordon Murray S1 LM.

Гордон Мюррей был главным конструктором McLaren F1 — истории этого суперкара мы посвятили отдельный большой материал. В прошлом году собственная компания Мюррея представила суперкар Gordon Murray S1 LM, посвящённый 30-летию победы McLaren F1 GTR в гонке 24 часа Ле-Мана 1995 года. Gordon Murray S1 LM был выпущен тиражом всего пять экземпляров. Четыре из них принадлежат одному владельцу, а пятый был продан на аукционе RM Sotheby's за 20 630 000 долларов США.

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Gordon Murray S1 — дальнейшее развитие этого проекта, он возрождает облик и дух обычного, дорожного McLaren F1 и позиционируется как роскошный аналоговый суперкар для дальних поездок. От Gordon Murray S1 LM здесь сохранены углепластиковый монокок и принципиальная компоновка, но практически полностью переделано наружное оперение кузова — оно стало менее агрессивным и лучше подходит для повседневной эксплуатации.

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В корму Gordon Murray S1 интегрирован активный спойлер, создающий необходимую прижимную нагрузку на высоких скоростях. Фары и фонари у модели S1 новые, более близкие по дизайну к таковым у McLaren F1. Колёсные диски похожи на те, что использовались у ранних версий McLaren F1. Пропорции кузова в целом очень близки к McLaren F1, так что перепутать Gordon Murray S1 и McLaren F1 при беглом взгляде довольно просто — видимо, именно такого сходства Гордон Мюррей и добивался.

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Атмосферный бензиновый двигатель V12 для Gordon Murray S1 разработан в сотрудничестве с компанией Cosworth: рабочий объём — 4,2 л, максимальная отдача — 690 л.с. и 500 Нм, максимальная частота вращения коленвала — 12 100 об/мин. Напоминающая скульптуру инконелевая выхлопная система накрыта теплозащитным кожухом из 24-каратного золота. Коробка передач — только 6-ступенчатая «механика», ведущие колёса — задние. Динамические характеристики Gordon Murray S1 не раскрыты.

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Дорожный просвет у Gordon Murray S1 увеличен на 10 мм по сравнению с моделью S1 LM, настройки подвески смягчены для более комфортной езды. Усилитель руля регулируемый — водитель может выбрать подходящую под конкретные условия степень усиления. Наружные зеркала закреплены на передних стойках кузова и дополнены видеокамерами.

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Салон имеет посадочную формулу 1+2, как у McLaren F1. В отделке больше кожи, чем у модели S1 LM, что делает обстановку более уютной. Шумоизоляция улучшена, установлена более мощная аудиосистема. При всех дополнительных удобствах масса Gordon Murray S1 составляет всего 997 кг.

Gordon Murray S1 будет выпущен тиражом 64 экземпляра, цена не разглашается.

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