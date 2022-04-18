Готова новая схема расчёта тарифов на техосмотр: операторы ТО её не оценили

Не исключено, что в итоге в Федеральной антимонопольной службе решат, что цены на эту услугу ограничивать не нужно.

В РФ в конце прошлого года был отменён обязательный техосмотр для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физлицам (вне зависимости от возраста транспортных средств). При этом у собственников осталось право при желании отправлять машины на проверку в добровольном порядке. Но есть и те, для кого получение диагностической карты по-прежнему остаётся обязательным, в их числе собственники коммерческого транспорта (включая такси).



Кроме того, техосмотр обязателен при внесении изменений в конструкцию ТС и при продаже машины в возрасте старше четырёх лет (в этом случае наличие документа проверяют в подразделении ГИБДД в ходе перерегистрации). Ранее предполагалось, что в дальнейшем список могут пополнить те транспортные средства, у которых сотрудники ГИБДД выявят неисправности (эту инициативу не одобрили, во всяком случае, пока).



Операторы техосмотра уже не первый год выражают недовольство нынешними тарифами на оплату их услуг. Актуальная методика расчёта цены была разработана ещё в 2012 году и с тех пор не менялась: каждый регион РФ рассчитывает тариф самостоятельно. Из-за того, что большинство автовладельцев освободили от обязательного получения диагностической карты, операторы ТО заявили, что доходы перестали покрывать расходы на требуемое оборудование, аренду помещений и зарплату специалистам.

В результате Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала проект новой методики расчёта тарифов на техосмотр. В документе содержится два сценария для регионов. Первый вариант предполагает, что цену рассчитают на основании данных операторов ТО, речь идёт о расходах на диагностику, фонде оплаты труда, премиях сотрудникам, а также об их собственных расчётах расценок на ТО (они должны поступать ежегодно до 1 мая). В этом случае тариф определят по формуле, которая учитывает число операторов ТО в субъекте РФ и количество ТС, подлежащих обязательной проверке технического состояния.



Второй вариант предполагает, что цену техосмотра будут рассчитывать на основе прогнозной инфляции Минэкономики. Сообщалось, что такой сценарий будет применяться в том случае, если нужную информацию предоставили менее 50% от общего количества региональных операторов ТО. Тарифы на услуги в субъектах РФ планируется пересматривать ежегодно (в срок до 20 декабря).

Как сообщает «Коммерсант», ФАС доработала проект методики для расчёта тарифов на техосмотр. При этом в ведомстве решили оставить концепцию, согласно которой регионы будут ежегодно собирать информацию с операторов ТО и, исходя из них, рассчитывать цены. Изменение заключается в том, что у представителей бизнеса будет больше времени на сбор информации и документов: раньше крайний срок был на 1 мая, теперь – 1 июля. При этом если данные не получены в установленный срок, то регион должен сам запросить недостающие документы у операторов и ждать до 1 августа. Кроме того, ФАС поправила список требуемых от операторов документов.



Ещё в ФАС пояснили, что в 2023-2024 годах будет действовать переходный период: в это время предлагается не учитывать расчёты операторов, при этом тарифы будут расти в соответствии с размером инфляции. Как сообщает издание, по мнению представителей этой сферы бизнеса, расчёт максимальной цены на услуги на основе инфляции не позволит ощутимо увеличить тарифы, а значит, не поможет операторам ТО выбраться из убытков.

Не исключено, что ФАС вовсе откажется от ограничения цен – такой вариант в ведомстве рассмотреть готовы. Правда, насколько вырастет стоимость техосмотра в этом случае, пока не ясно.

