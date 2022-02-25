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Техосмотр подорожает: разработана новая методика для ежегодного пересмотра цен

25.02.2022 22 0 0

Федеральная антимонопольная служба разработала соответствующий проект приказа: документ «зрел» не один год.

 

В конце декабря 2021 года в России был официально отменён обязательный техосмотр для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физлицам (вне зависимости от возраста ТС). У собственников осталось право при желании отправлять свои машины на проверку в добровольном порядке. Кроме того, получение диагностической карты по-прежнему остаётся обязательным для собственников коммерческого транспорта, в том числе для такси.

Также техосмотр необходим при внесении изменений в конструкцию ТС и при продаже машины старше четырёх лет: в этом случае наличие документа проверяют в подразделении ГИБДД в ходе перерегистрации. В дальнейшем список могут пополнить транспортные средства, у которых сотрудники ГИБДД выявили неисправности: соответствующие поправки уже подготовлены, они могут вступить в силу 1 марта 2023 года.

Ранее операторы техосмотра уже выражали недовольство нынешними тарифами на оплату их услуг. Напомним, методика расчёта цены была разработана ещё в 2012 году и с тех пор не менялась. При этом каждый регион РФ рассчитывает тариф самостоятельно. В связи с тем, что большинство автомобилистов освободили от обязательного прохождения техосмотра, в этом сегменте рынка заявили, что доходы перестали покрывать расходы на нужное оборудование, аренду помещений и зарплату специалистам.

Новая схема расчёта цены разрабатывалась с 2020 года. Теперь Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнародовала проект новой методики, предполагается, что ей регионы будут руководствоваться при ежегодном пересмотре тарифов на ТО. Схема должна помочь рассчитать «предельный размер платы» за проведение технического осмотра, новая версия содержится в соответствующем проекте приказа, он опубликован на сайте regulation.gov.ru.

Как сообщает «Коммерсант», ФАС предложила региональным властям два сценария. При первом варианте расчёт цены будет производиться на основании данных операторов ТО, отправленных в уполномоченный региональный орган власти. Предполагается, что данные (информация о расходах на диагностику, фонде оплаты труда, премиях сотрудникам, а также их собственные расчёты расценок на ТО) будут поступать ежегодно до 1 мая. Как сказано в документе, тариф будет определяться по формуле, которая учитывает число операторов ТО в субъекте РФ и количество ТС, подлежащих обязательной проверке технического состояния.

Во втором случае предполагается, что цену техосмотра рассчитают на основе прогнозной инфляции Минэкономики. Как пояснили в ведомстве, такой сценарий будет применяться в том случае, если нужную информацию предоставили менее 50% от общего количества региональных операторов. Отметим, тарифы на ТО планируется в субъектах РФ пересматривать ежегодно. Пересматриваться и утверждаться они будут один раз в год, в срок до 20 декабря.

Ожидается, что норма по пересмотру тарифов на техосмотр вступит в силу 1 сентября 2022 года. По данным издания, если учитывать действующий прогноз Минэкономики по инфляции (4%), то в Москве тариф на ТО для владельцев легковых машин вырастет с 720 до 748 рублей, в Подмосковье – с 710 до 738 рублей, в Ленинградской области – с 990 до 1029 рублей, а, к примеру, в Новосибирской области – с 520 до 540 рублей.

Россия авто и общество техосмотр законы

 

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