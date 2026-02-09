Great Wall расширит семейство кроссоверов Haval Raptor: анонсирован удлинённый Plus

Паркетник Haval Raptor (он же Menglong) дебютировал в Китае в 2023 году. Изначально модель была доступна исключительно в виде полноприводного гибрида, а в 2025-м на родине появился еще и чисто бензиновый вариант, после чего исходный гибрид подвергли рестайлингу. И в прошлом же году стало известно о том, что семейство вновь будет расширено: тогда в базу Минпрома КНР внесли сертификат удлиненного бензоэлектрического варианта с «фамилией» Plus. Но лишь сейчас такой кроссовер анонсирован официально. Причем буквально накануне публикации фирменных изображений в каталоге китайского Минпрома появился второй сертификат Плюса. Так вот выяснилось, что растянутому паркетнику изменили внешность.

Официальные изображения Haval Raptor Plus для Китая 1 / 3 Официальные изображения Haval Raptor Plus для Китая 2 / 3 Официальные изображения Haval Raptor Plus для Китая 3 / 3

Так, прошлогодний Haval Raptor Plus спереди практически дословно повторял стандартный гибрид. У показанного же теперь удлиненного паркетника другое оформление «личика» — кроссоверу досталась оригинальная радиаторная решетка. Если «короткий» гибрид имеет черные прямоугольные «пластины» и узкую светящуюся полоску, то у удлиненного варианта спереди красуется сплошная серебристая вставка, а нижняя часть решетки – в виде сетки.

Официальное изображение Haval Raptor Plus для Китая

Кроме того, в Китае для Haval Raptor Plus предусмотрен продвинутый автопилот с лидаром над лобовым стеклом (у «короткого» гибрида лидара нет, на прошлогодних сертификационных снимках у удлиненной модели его тоже не было). Еще одно отличие Плюса от короткобазного паркетника – непрозрачные накладки на задних боковых окнах. Они могут быть как просто серебристыми, так и с рисунком в виде гор и надписью Haval.

Свежие сертификационные фото Haval Raptor Plus для Китая 1 / 2 Свежие сертификационные фото Haval Raptor Plus для Китая 2 / 2

Длина Haval Raptor Plus равна 4792 мм, с учетом запаски на распашной багажной двери – 4912 мм. Ширина новинки – 1950 мм, высота в зависимости от комплектации – 1886 или 1905 мм. Колесная база – 2850 мм. Для сравнения, габариты стандартного гибрида: 4680 (4800 мм с запаской)/1950/1843 мм, расстояние между осями – 2738 мм.

Прошлогодние сертификационные снимки удлиненного гибридного Haval Raptor 1 / 2 Прошлогодние сертификационные снимки удлиненного гибридного Haval Raptor 2 / 2

Интерьер удлиненного кроссовера еще не показали. При этом известно, что в отличие от короткобазной версии новый Плюс будет доступен не только с пяти-, но и с семиместным салоном.

Короткобазный гибрид Haval Raptor для Китая 1 / 4 Короткобазный гибрид Haval Raptor для Китая 2 / 4 Короткобазный гибрид Haval Raptor для Китая 3 / 4 Короткобазный гибрид Haval Raptor для Китая 4 / 4

Как и исходный гибрид, Raptor Plus имеет фирменную силовую установку Hi4, то есть он по умолчанию полноприводный. В состав системы входит тот же бензиновый турбомотор 1.5 мощностью 156 л.с. Характеристики электродвигателей в сертификате не указаны, но и они, скорее всего, такие же, как у «короткого» Raptor. Последний в Китае сегодня представлен в трех исполнениях с совокупной отдачей в 364 л.с., 370 л.с. или 449 л.с. При этом, по данным китайских медиа, Плюсу положена другая батарея – емкостью 18,74 кВт*ч, 27,54 кВт*ч или 35,43 кВт*ч (у стандартного гибрида аккумулятор на 23,7 кВт*ч, 33,7 кВт*ч или 44,7 кВт*ч.

Полноценную премьеру новый Haval Raptor Plus должен справить в Китае в ближайшее время. Между тем в прошлогоднем сертификате удлиненный паркетник носил индекс V7, а такое обозначение присвоили экспортной версии модели. За пределами Китая пока представлен только чисто бензиновый Haval V7, но ранее в компании заявили о том, что и за рубежом будет целое семейство. То есть вполне возможно, что в других странах появится растянутый кроссовер с внешностью «короткого» гибрида для Поднебесной.