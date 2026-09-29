Haval начал продажи кроссовера Dargo с другими дизайном и начинкой

Бренд Haval вывел на домашний рынок гибридную версию брутального паркетника Dargo/Big Dog. Как и чисто бензиновый кроссовер, HEV-вариант предложен с передним или полным приводом. Новая модификация также отличается дизайном экстерьера.

О том, что в Китае у кроссовера Haval Big Dog (он же DaGou) появится гибридная версия HEV (без возможности зарядки от электросети), официально было объявлено на прошлой неделе. Теперь бренд полностью раскрыл новую модификацию и начал ее продажи. На домашнем рынке такой паркетник присоединился к чисто бензиновым вариантам с турбочетверками 1.5 (184 л.с.) и 2.0 (238 л.с.). Напомним также, что в России «традиционный» кроссовер Haval представлен под именем Dargo.

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Гибридный Haval Big Dog дебютировал в трех комплектациях. Базовая – переднеприводная, с силовой установкой Hi2, которая включает бензиновый четырехцилиндровый турбомотор 1.5 (156 л.с.), 177-сильный электродвигатель и скромную батарею емкостью 1,53 кВт*ч. Суммарная отдача системы – 248 л.с. и 535 Нм. Остальные два варианта имеют установку Hi4, то есть полный привод. У них аналогичные ДВС и аккумулятор, спереди установлен электромотор на 109 л.с., на задней оси – 204-сильный электродвигатель. Совокупная мощность полноприводного Haval Big Dog HEV – те же 248 л.с., а вот максимальный крутящий момент составляет уже 670 Нм. Расход топлива в смешанном цикле варьируется от 5,2 до 5,65 л/100 км (WLTC).

Внешне от «традиционного» кроссовера гибрид отличается оформлением передней части. Вместо радиаторной решетки с пластинами паркетник Haval Big Dog HEV имеет выполненную в цвете кузова гладкую панель с прорезью. Габариты прежние. Длина – 4620 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1780 мм, колесная база – 2738 мм. Гибридному паркетнику положены 19-дюймовые диски. Паспортный дорожный просвет без нагрузки – 200 мм.

В салоне гибрида появился другой руль – он трехспицевый, тогда как предназначенный для Китая чисто бензиновый паркетник после прошлогоднего рестайлинга обрел двухспицевую «баранку». В остальном интерьер не изменился.

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В списке стандартного оборудования гибридного Haval Big Dog значатся: виртуальная приборка на 10,25 дюйма, мультимедийная система с экраном диагональю 15,6 дюйма, проекционный дисплей, двухзонный климат-контроль, подогрев и вентиляция передних сидений, беспроводная зарядка для смартфона, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. У полноприводного Haval Big Dog Hi4 есть блокировка заднего дифференциала. А топовый гибрид Hi4 еще имеет расширенный комплекс водительских ассистентов. Среди опций – массажер передних сидений, подогрев заднего дивана.

Без учета акций гибридный Haval Big Dog обойдется в 119 900 – 137 900 юаней, что эквивалентно примерно 1,5 млн – 1,7 млн рублей по актуальному курсу. Любопытно, что чисто бензиновый кроссовер дороже (модель с 1.5T – переднеприводная, с 2.0T – полноприводная), за него просят 123 900 – 149 900 юаней (1,56 млн – 1,9 млн рублей).