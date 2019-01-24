Хэтч Suzuki сменил поколение: платформа от Swift, более мощный мотор и цена от 390 000 рублей

Состоялась премьера бюджетной «пятидверки» Wagon R третьей генерации, предназначенной для индийского рынка. Модель чуть подросла и обзавелась новым двигателем.

Компакт Wagon R выпускают в Индии на заводе совместной компании Maruti Suzuki с 1999 года, второе поколение модели там дебютировало в 2010-м. На местном рынке «пятидверка» весьма популярна, хотя по итогам 2018-го ее продажи и просели: в минувшем году реализовано 152 020 единиц (-9%) – это шестая строчка в рейтинге самых продаваемых машин индийского рынка. Теперь же представлен хэтч третьей генерации.

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Maruti Suzuki Wagon R перевели на платформу Heartect, которая также лежит в основе последних Suzuki Swift и Baleno. Длина выросла на 56 мм до 3655 мм, размер колесной базы увеличен на 35 мм до 2435 мм. Но больше всего Wagon R прибавил в ширину – плюс 125 мм (1620 мм). Объем багажника модели нового поколения равен 314 л против 180 л у предшественника.

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Как и прежде, компакт предлагается с трехцилиндровым «атмосферником» K10B 1.0, выдающим 68 л.с. и 90 Нм. При этом Wagon R теперь можно купить и с более мощным двигателем – бензиновым четырехцилиндровым K12M 1.2 с отдачей в 83 л.с. и максимальным крутящим моментом в 113 Нм (такой есть и в гамме местного Ignis). Оба мотора работают в паре с пятиступенчатой «механикой» или роботизированной коробкой.

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В «базе» у новинки имеются подушка безопасности водителя (пассажирский «эйрбэг» доступен за доплату), ABS+EBD, задний парктроник, кондиционер. Для топовой версии предусмотрены противотуманки, мультимедийная система с сенсорным экраном, камера заднего вида.

Цена нового Wagon R с литровым мотором начинается с отметки в 419 000 рупий, что эквивалентно примерно 390 000 рублей по актуальному курсу. Хэтчбек с двигателем 1.2 обойдется минимум в 489 000 рупий – это около 455 000 рублей. Отметим, у конкурентов базовые версии стоят дешевле: цена Hyundai Santro нового поколения в Индии начинается с отметки в 390 000 рупий (363 000 рублей), Tata Tiago – от 403 000 рупий (375 000 рублей), Datsun GO — от 329 000 рупий (306 000 рублей).

За пределы Индии новинка Maruti Suzuki вряд ли выберется. Между тем модель под именем Wagon R еще есть в Японии: это кей-кар, его длина равна 3 395 мм, хотя колесная база у него больше, чем у «индийца», — 2460 мм.