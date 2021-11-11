Новинки ×
  • Hiperon Carrier: электрический фургон по мотивам самого необычного концепта Porsche

Hiperon Carrier: электрический фургон по мотивам самого необычного концепта Porsche

11.11.2021 55 0 0

Электромобильный стартап Hiperon Motors анонсировал коммерческий фургон с весьма интересным дизайном и «кусачим» ценником. Приём заказов начнётся до конца текущего года.

 

Hiperon Motors относится к числу загадочных стартапов вроде Alpha Motor Corporation, за которыми непонятно кто стоит. Польская дизайн-студия One One Lab, которая трудилась на обликом фургона Hiperon Carrier, утверждает, что Hiperon Motors — азиатская компания, специализирующая на коммерческих электромобилях. Собственный сайт этой компании заработал только сегодня, и на нём нет ни истории происхождения, ни раздела для инвесторов, какой есть у большинства стартапов. То есть Hiperon Motors пока не хочет ничего о себе сообщать, но при этом уже в ближайшие месяцы намерена вывести на рынок семейство коммерческих электромобилей — продавать их планируется в Китае, Европе и Северной Америке. Hiperon Motors не следует путать с калифорнийским стартапом Hyperion Motors, который хочет выпускать водородный гиперкар XP-1.

Польские дизайнеры наделили Hiperon Carrier внешностью в духе концепткара Porsche Vision Renndienst образца 2018 год, вот только Carrier значительно крупнее. По размерам Hiperon Carrier находится между однотонными фургонами типа VW Transporter и среднеразмерными фургонами типа VW Crafter: габаритная длина — 5660 мм, ширина — 2000 мм, высота — 2010 мм, колёсная база — 3740 мм. Но по грузоподъёмности (995 кг) Carrier всё же ближе к Транспортёру.

Сайт Hiperon Motors сообщает, что Carrier будет снабжён электрической силовой установкой мощностью 269 л.с. (число и расположение моторов не указаны) и батареей ёмкостью 75 кВт·ч, полного заряда которой хватит на 320 км пробега (по какому циклу, не указано). Других технических данных пока нет.

Цены указаны в американских долларах: начальная версия Carrier Basic c подушками безопасности (количество не указано), круиз-контролем, подогревом кресла водителя, 13-дюймовым мультимедийным экраном, навигационной системой, камерой заднего вида и системой мониторинга слепых зон оценена в 49 900 долларов.

Версия Carrier Pro за 62 000 долларов дополнена адаптивным круиз-контролем, подогревом всех передних сидений (пассажирское кресло, судя по картинке, двухместное), подогревом руля и подстаканников, электроприводом регулировок кресла водителя, системой бесключевого доступа, датчиком дождя, камерами кругового обзора, 15-дюймовым мультимедийным экраном и беспроводной зарядкой для смартфона.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Прямо скажем, оснащение не поражает воображение — сегодня это уровень массовых компактных кроссоверов, а цена кажется завышенной: например, электрический фургон Canoo MPDV с не менее креативным дизайном и близкими характеристиками будет стоить от 33 тысяч долларов, а компания Ford оценила свой электрический E-Transit в 47 185 долларов за версию с кузовом фургон и 43 295 долларов за «головастика» (кабина на «голом» шасси для установки любых надстроек).

Hiperon тоже хочет предлагать свою модель в виде «головастика», но цена на такую версию пока не названа. Будет в семействе и 12-местный минивэн на базе фургона — очевидно, с самым большим ценником.

На сайте Hiperon Motors крутится счётчик до старта приёма заказов, на момент нашей публикации там оставалось 52 для, то есть новые вводные появятся до Нового года, если, конечно, стартап внезапно не исчезнет, как и появился.

фургон коммерческий транспорт электромобиль новинки Hiperon

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Не тот материал, толщина и не только: почему провода для «прикуривания» не могут завести мотор Многие автовладельцы, несмотря на распространение карманных пусковых «бустеров», по-прежнему считают самым надежным средством запуска мотора с севшим аккумулятором провода для «прикуривания»... 753 0 0 11.11.2021
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Chrysler Voyager IV То, что происходит в наши дни на рынке новых автомобилей, сложно назвать как-то иначе, нежели «безумие». Цены даже на массовые модели, всегда считавшиеся бюджетными, вплотную подобрались, а... 1721 1 1 10.11.2021
Статьи / Шины и диски Зимние шины MICHELIN: скучаем в удовольствие! Умиротворенное лицо водителя за рулем, словно после эталонного обеда в ресторане из Гида MICHELIN – редкость по нашим временам. Его обладатели – особая категория, у которой всегда все хорошо... 825 0 1 10.11.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Изогнутый дисплей, 10 ступеней АКП и 6,6 секунды до 100: тест обновлённого Cadillac Escalade «Когда нефть на планете подойдет концу, последние выжатые из нее капли бензина сгорят в V12. Спорим?». Давным-давно мне посчастливилось побывать в Германии на юбилее 12-цилиндрового мотора B... 31038 9 4 25.06.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Баланс, доброта и гидромеханический Aisin: тест-драйв Audi A3 Sedan 2021 Кажется, я начал понимать, почему у нас не очень ценят компактные, но вполне приличные автомобили: их надо распробовать. Один день тест-драйва – это слишком мало для того, чтобы понять, чем... 26981 6 21 24.06.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, цветные салоны и зачатки автопилота за 1,5 миллиона: тест-драйв Haval Jolion В английском языке есть поговорка: если жизнь подкидывает тебе лимоны, делай лимонад. В случае с новым Haval Jolion это правило справедливо как никогда: китайцы взяли платформу, названную им... 16419 1 2 15.06.2021
Обсуждаемое
78 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
Больше
Change privacy settings