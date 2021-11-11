Hiperon Carrier: электрический фургон по мотивам самого необычного концепта Porsche

Hiperon Motors относится к числу загадочных стартапов вроде Alpha Motor Corporation, за которыми непонятно кто стоит. Польская дизайн-студия One One Lab, которая трудилась на обликом фургона Hiperon Carrier, утверждает, что Hiperon Motors — азиатская компания, специализирующая на коммерческих электромобилях. Собственный сайт этой компании заработал только сегодня, и на нём нет ни истории происхождения, ни раздела для инвесторов, какой есть у большинства стартапов. То есть Hiperon Motors пока не хочет ничего о себе сообщать, но при этом уже в ближайшие месяцы намерена вывести на рынок семейство коммерческих электромобилей — продавать их планируется в Китае, Европе и Северной Америке. Hiperon Motors не следует путать с калифорнийским стартапом Hyperion Motors, который хочет выпускать водородный гиперкар XP-1.

Польские дизайнеры наделили Hiperon Carrier внешностью в духе концепткара Porsche Vision Renndienst образца 2018 год, вот только Carrier значительно крупнее. По размерам Hiperon Carrier находится между однотонными фургонами типа VW Transporter и среднеразмерными фургонами типа VW Crafter: габаритная длина — 5660 мм, ширина — 2000 мм, высота — 2010 мм, колёсная база — 3740 мм. Но по грузоподъёмности (995 кг) Carrier всё же ближе к Транспортёру.



Сайт Hiperon Motors сообщает, что Carrier будет снабжён электрической силовой установкой мощностью 269 л.с. (число и расположение моторов не указаны) и батареей ёмкостью 75 кВт·ч, полного заряда которой хватит на 320 км пробега (по какому циклу, не указано). Других технических данных пока нет.



Цены указаны в американских долларах: начальная версия Carrier Basic c подушками безопасности (количество не указано), круиз-контролем, подогревом кресла водителя, 13-дюймовым мультимедийным экраном, навигационной системой, камерой заднего вида и системой мониторинга слепых зон оценена в 49 900 долларов.



Версия Carrier Pro за 62 000 долларов дополнена адаптивным круиз-контролем, подогревом всех передних сидений (пассажирское кресло, судя по картинке, двухместное), подогревом руля и подстаканников, электроприводом регулировок кресла водителя, системой бесключевого доступа, датчиком дождя, камерами кругового обзора, 15-дюймовым мультимедийным экраном и беспроводной зарядкой для смартфона.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Прямо скажем, оснащение не поражает воображение — сегодня это уровень массовых компактных кроссоверов, а цена кажется завышенной: например, электрический фургон Canoo MPDV с не менее креативным дизайном и близкими характеристиками будет стоить от 33 тысяч долларов, а компания Ford оценила свой электрический E-Transit в 47 185 долларов за версию с кузовом фургон и 43 295 долларов за «головастика» (кабина на «голом» шасси для установки любых надстроек).



Hiperon тоже хочет предлагать свою модель в виде «головастика», но цена на такую версию пока не названа. Будет в семействе и 12-местный минивэн на базе фургона — очевидно, с самым большим ценником.



На сайте Hiperon Motors крутится счётчик до старта приёма заказов, на момент нашей публикации там оставалось 52 для, то есть новые вводные появятся до Нового года, если, конечно, стартап внезапно не исчезнет, как и появился.

