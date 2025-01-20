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Honda думает о выпуске «заряженного» электромобиля с приставкой Type R

20.01.2025 26 0 0

В японской компании заявили, что такой «зелёный» спорткар появится в том случае, если по мнению разработчиков его потенциальные покупатели будут получать удовольствие от вождения.

В компании Honda уже не первый год думают о том, чтобы разработать и выпустить «заряженный» электромобиль, который получит соответствующую прибавку Type R к названию. Такие мысли озвучивались ещё в 2020-м. Причина заключается не столько в том, что производитель заинтересован в такой «электричке», а в планах по ужесточению эконорм для машин с ДВС. Теперь в компании намекнули, что такой «зелёный» спорткар может и не появиться в ближайшее время.

На фото: Honda Civic Type-R (версия для японского рынка))

Глава принадлежащего Honda центра разработки BEV Тошихиро Акива рассказал британскому изданию Auto Express о том, почему разработка «горячего» электромобиля, который «был бы достоин эмблемы Type R», является весьма непростым процессом. По его словам, производитель сейчас прилагает массу усилий, чтобы создать такой спортивный электромобиль, который сможет по ощущениям от вождения соответствовать автомобилю Type R с двигателем внутреннего сгорания.

Он пояснил, что дело не только мощности, которую выдают ДВС и электромоторы, но также и «в звуке, вибрации, ускорении и впечатлениях от вождения». Стоит отметить, что на динамику электрокаров негативно влияет тяговая батарея, которая, как правило, даёт машине солидную прибавку в весе. Топ-менеджер пояснил, что цель Honda заключается в том, чтобы создать «заряженный» электрокар с приставкой Type R, потенциальные покупатели которого будут «получать удовольствие от вождения».

На фото: салон Honda Civic Type-R (версии для японского рынка))

Несмотря на имеющиеся сложности, японская компания всё же намерена выпустить спортивный электромобиль до конца текущего десятилетия. Стоит напомнить, что принадлежащая Хонде марка Acura ранее рассказала, что у спорткара NSX третьего поколения будет полностью электрическая силовая установка. Кроме того, ранее в компании подтвердили, что следующий NSX появится в продаже в 2027-2028 годах.

В основу будущих электромобилей японских брендов ляжет новая платформа, на которой сейчас базируются прототипы Honda серии 0 (Zero). Так, в начале текущего месяца в рамках выставки потребительской электроники CES в Лас-Вегасе дебютировали Honda 0 Saloon и Honda 0 SUV. Серийное производство электрокаров, предназначенных для глобального рынка, начнётся в 2026 году на заводе Honda EV Hub в штате Огайо (США).

Тем временем, некоторые другие производители уже сделали шаги в направлении «тотального озеленения» спортивного сегмента. Так, корейская марка Hyundai ещё летом 2023 года представила свой хот-хэтч Ioniq 5 N, а французский бренд Alpine летом 2024-го рассекретил «горячую» пятидверку с индексом A290.

Модификация Type R есть у хэтчбека Honda Civic, одним из главных рынков для которого остаются Штаты. На сегодняшний день стартовая цена спорткара здесь составляет 45 895 долларов, что эквивалентно примерно 4,64 млн рублей по текущему курсу.

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