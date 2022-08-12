Японская компания готовит новое поколение своего флагманского кроссовера, и тестовые образцы уже попадались фотошпионам. Благодаря получившимся фотографиям у нас есть возможность составить представление о том, как будет выглядеть новинка.

Среднеразмерный кроссовер Pilot, являющийся самым крупным в модельном ряду компании Honda, был впервые представлен в 2002 году. Сейчас производится третья генерация модели, премьера которой состоялась в феврале 2015 года, а в 2018-м она получила рестайлинг. Подходит время для плановой смены поколений, и закамуфлированные образцы кроссовера нового поколения уже неоднократно попадались в объектив фотошпионов.

Рендер нового Pilot

Кузова тестовых образцов пока полностью скрыты маскировкой, однако уже можно оценить пропорции и некоторые детали внешности будущей новинки. Pilot получит крупную трапециевидную решётку радиатора, визуально объединённую с фарами – аналогичное решение ранее было применено на новом CR-V. По сравнению с нынешней моделью у нового Пилота будет более крупный горизонтальный капот. Боковины могут получить относительно простую форму, характерную для многих других новинок компании. Как и предыдущие поколения кроссовера, новинка получит три ряда сидений, что внешне отражается в длинном заднем свесе кузова. Что касается дизайна кормы, то здесь пока можно отметить лишь массивные фонари, которые, скорее всего, будут выполнены единым элементом со светодиодными ходовыми огнями практически во всю ширину крышки багажника.

Рендер нового Pilot

Достоверной информации о технических особенностях будущего кроссовера пока нет, однако есть вероятность, что новый Pilot получит тот же 3,5-литровый бензиновый V6, который устанавливается на нынешний паркетник и развивает 280 л.с. Для новой модели его мощность могут увеличить, также возможен переход на 10-ступенчатый «автомат» (нынешний Пилот комплектуется 9-ступенчатой автоматической трансмиссией). Кроме того, в дальнейшем может появиться подзаряжаемая гибридная модификация.

Нынешний Honda Pilot 1 / 3 Нынешний Honda Pilot 2 / 3 Нынешний Honda Pilot 3 / 3

Премьера новинки ожидается в течение этого года.

Между тем, в прошлом месяце состоялась официальная премьера нового хэтчбека Honda Civic Type-R. Также вчера был анонсирован новый бюджетный маленький кроссовер Honda.