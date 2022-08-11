Honda анонсировала новый недорогой кроссовер: ещё в камуфляже, но модель уже раскрыта

На открывшемся сегодня в Индонезии автосалоне компания Хонда представила небольшой замаскированный кроссовер: это готовая к производству машина, «выросшая» из концепта Honda SUV RS, который дебютировал там же годом ранее. Никаких подробностей о грядущем паркетнике марка не привела, не названо даже его имя. Объявлено лишь, что премьеру серийной версии проведут «в ближайшем будущем».

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Между тем мы уже видели товарное воплощение SUV RS без какого-либо камуфляжа: шпионские снимки кросса выложили в Сеть в июле. Если сравнивать с предвестником, то дизайн упростили. Так, у застуканного автомобиля вполне себе стандартная радиаторная решетка вместо безрамочной у Honda SUV RS, обычными стали и фары, хотя им оставили светодиодные ходовые огни (но у ДХО иная форма), а задние фонари лишились светящейся перемычки.



Согласно одной из версий, серийный компакт является родственником недорогого кроссовера Honda BR-V второго поколения, который, в свою очередь, делит платформу с бюджетником Honda City. Новый паркетник, очевидно, строго пятиместный, тогда как BR-V по умолчанию имеет семиместный салон. Длина последней модели – 4490 мм, колесная база – 2700 мм. Размеры пятидверного хэтча City – 4349 и 2600 мм соответственно.



Серийное воплощение концепта Honda SUV RS. Фото: AutonetMagz

Предполагается, что новый кросс предложат с бензиновым четырехцилиндровым «атмосферником» 1.5 i-VTEC. На Honda BR-V и City этот двигатель выдает 121 л.с. и 145 Нм, он сочетается с шестиступенчатой «механикой» или вариатором. Старший кроссовер доступен только с передним приводом, у младшего SUV версии 4WD тоже, скорее всего, не будет.

Производство новинки наладят в Индонезии же. Паркетник наверняка появится и в других странах Юго-Восточной Азии, он также может добраться до Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.

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Кстати, прежде считалось, что бюджетный маленький кросс назовут Honda ZR-V, но компания решила присвоить этот индекс близнецу американского HR-V.

