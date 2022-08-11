Honda анонсировала новый недорогой кроссовер: ещё в камуфляже, но модель уже раскрыта

На открывшемся сегодня в Индонезии автосалоне компания Хонда представила небольшой замаскированный кроссовер: это готовая к производству машина, «выросшая» из концепта Honda SUV RS, который дебютировал там же годом ранее. Никаких подробностей о грядущем паркетнике марка не привела, не названо даже его имя. Объявлено лишь, что премьеру серийной версии проведут «в ближайшем будущем».
Между тем мы уже видели товарное воплощение SUV RS без какого-либо камуфляжа: шпионские снимки кросса выложили в Сеть в июле. Если сравнивать с предвестником, то дизайн упростили. Так, у застуканного автомобиля вполне себе стандартная радиаторная решетка вместо безрамочной у Honda SUV RS, обычными стали и фары, хотя им оставили светодиодные ходовые огни (но у ДХО иная форма), а задние фонари лишились светящейся перемычки.
Согласно одной из версий, серийный компакт является родственником недорогого кроссовера Honda BR-V второго поколения, который, в свою очередь, делит платформу с бюджетником Honda City. Новый паркетник, очевидно, строго пятиместный, тогда как BR-V по умолчанию имеет семиместный салон. Длина последней модели – 4490 мм, колесная база – 2700 мм. Размеры пятидверного хэтча City – 4349 и 2600 мм соответственно.
Предполагается, что новый кросс предложат с бензиновым четырехцилиндровым «атмосферником» 1.5 i-VTEC. На Honda BR-V и City этот двигатель выдает 121 л.с. и 145 Нм, он сочетается с шестиступенчатой «механикой» или вариатором. Старший кроссовер доступен только с передним приводом, у младшего SUV версии 4WD тоже, скорее всего, не будет.
Производство новинки наладят в Индонезии же. Паркетник наверняка появится и в других странах Юго-Восточной Азии, он также может добраться до Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.
Кстати, прежде считалось, что бюджетный маленький кросс назовут Honda ZR-V, но компания решила присвоить этот индекс близнецу американского HR-V.
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