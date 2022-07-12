Бюджетный кроссовер Honda сфотографировали без камуфляжа: проще предвестника

Снимки нового кросса Honda без какой-либо маскировки были сделаны в Индонезии, их выложило на своих страницах в соцсетях местное издание AutonetMagz. Считается, что шпионы застукали серийное воплощение концепта Honda SUV RS, представленного на индонезийском мотор-шоу в прошлом году: в пользу этого предположения говорит, например, красующийся на радиаторной решетке шильдик RS.

Напомним, о том, что прототип доберется до конвейера, заговорили практически сразу после его презентации. Такой кросс адресован странам Юго-Восточной Азии и другим небогатым рынкам. Согласно одной из версий, компакт сделан на базе недорогого кроссовера Honda BR-V второго поколения, который, в свою очередь, делит платформу с бюджетником Honda City. Грядущий паркетник, скорее всего, строго пятиместный, тогда как BR-V по умолчанию имеет семиместный салон (длина этой машины – около 4,5 м).

Грядущий бюджетный кроссовер Honda

Что ж, если пойманная папарацци модель действительно «выросла» из SUV RS Concept, то товарную версию заметно упростили. Так, у пойманного кроссовера вполне себе стандартная решетка (у концепта она безрамочная), хотя и с хромированным «штрихами». «Обычными» сделали и фары (у шоу-кара в головной оптике имеются отдельные диодные элементы), а задние фонари лишились перемычки. Передний бампер – почти такой же, как у BR-V.



Honda SUV RS Concept 1 / 4 Honda SUV RS Concept 2 / 4 Honda SUV RS Concept 3 / 4 Honda SUV RS Concept 4 / 4

По неофициальной информации, новый паркетник оснащен бензиновым четырехцилиндровым «атмосферником» 1.5 i-VTEC, который выдает 121 л.с. и 145 Нм. К слову, у BR-V аналогичный двигатель, старший кросс предложен с шестиступенчатой «механикой» или вариатором. Трехрядный SUV исключительно переднеприводный, у пятиместной модели версии 4WD тоже, скорее всего, нет.



Honda BR-V второго поколения 1 / 4 Honda BR-V второго поколения 2 / 4 Honda BR-V второго поколения 3 / 4 Honda BR-V второго поколения 4 / 4

Прежде считалось, будто новый бюджетный паркетник получит имя Z-RV, но затем выяснилось, что этот индекс Хонда решила присвоить близнецу американского HR-V. Так что название новинки узнаем уже после премьеры, а она, судя по всему, пройдет в ближайшее время.

