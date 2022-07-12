Новинки ×
  • Бюджетный кроссовер Honda сфотографировали без камуфляжа: проще предвестника

Бюджетный кроссовер Honda сфотографировали без камуфляжа: проще предвестника

12.07.2022 249 0 0

Компактный паркетник предназначен в основном для небогатых азиатских рынков. По предварительным данным, модель предложат с полуторалитровым «атмосферником».

 

Снимки нового кросса Honda без какой-либо маскировки были сделаны в Индонезии, их выложило на своих страницах в соцсетях местное издание AutonetMagz. Считается, что шпионы застукали серийное воплощение концепта Honda SUV RS, представленного на индонезийском мотор-шоу в прошлом году: в пользу этого предположения говорит, например, красующийся на радиаторной решетке шильдик RS.

Напомним, о том, что прототип доберется до конвейера, заговорили практически сразу после его презентации. Такой кросс адресован странам Юго-Восточной Азии и другим небогатым рынкам. Согласно одной из версий, компакт сделан на базе недорогого кроссовера Honda BR-V второго поколения, который, в свою очередь, делит платформу с бюджетником Honda City. Грядущий паркетник, скорее всего, строго пятиместный, тогда как BR-V по умолчанию имеет семиместный салон (длина этой машины – около 4,5 м).

Грядущий бюджетный кроссовер Honda

Что ж, если пойманная папарацци модель действительно «выросла» из SUV RS Concept, то товарную версию заметно упростили. Так, у пойманного кроссовера вполне себе стандартная решетка (у концепта она безрамочная), хотя и с хромированным «штрихами». «Обычными» сделали и фары (у шоу-кара в головной оптике имеются отдельные диодные элементы), а задние фонари лишились перемычки. Передний бампер – почти такой же, как у BR-V.

Honda SUV RS Concept
1 / 4
Honda SUV RS Concept
2 / 4
Honda SUV RS Concept
3 / 4
Honda SUV RS Concept
4 / 4

По неофициальной информации, новый паркетник оснащен бензиновым четырехцилиндровым «атмосферником» 1.5 i-VTEC, который выдает 121 л.с. и 145 Нм. К слову, у BR-V аналогичный двигатель, старший кросс предложен с шестиступенчатой «механикой» или вариатором. Трехрядный SUV исключительно переднеприводный, у пятиместной модели версии 4WD тоже, скорее всего, нет.

Honda BR-V второго поколения
1 / 4
Honda BR-V второго поколения
2 / 4
Honda BR-V второго поколения
3 / 4
Honda BR-V второго поколения
4 / 4

Прежде считалось, будто новый бюджетный паркетник получит имя Z-RV, но затем выяснилось, что этот индекс Хонда решила присвоить близнецу американского HR-V. Так что название новинки узнаем уже после премьеры, а она, судя по всему, пройдет в ближайшее время.

кроссовер авторынок шпионские фото новинки Honda Honda BR-V

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто недели Дешево все, кроме мотора: стоит ли покупать Citroen C3 Picasso за 650 тысяч рублей В двухтысячных факт доминирования кроссоверов уже ни у кого не вызывал сомнения, но многие производители полагали, что компактвэны могут стать альтернативой для тех, кто хочет сэкономить. В... 785 3 2 12.07.2022
Статьи / Популярные вопросы Растаможка на Калининградскую область: что это и придется ли доплачивать при покупке машины Иногда в объявлениях о продаже подержанных автомобилей встречается комментарий: «растаможен на Калининградскую область». Но ведь Калининград – это Россия? Что значит эта приписка и чем раста... 722 0 1 11.07.2022
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Honda CR-V III Над каждым покупателем подержанного автомобиля, как дамоклов меч, висит вероятность того, что на приведение покупки в чувство потребуются солидные финансовые вложения, а в ходе дальнейшей эк... 1580 2 1 10.07.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши... 13736 12 44 29.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Компактный, доналоговый, с V8 и 16 лет без ремонтов: опыт владения Ford Explorer III Принято считать, что «ездить долго и счастливо» – это не про 15-летние машины. Тем не менее чудеса случаются, и иногда безупречный по техническому состоянию классический рамный внедорожник м... 9372 5 20 14.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв V8, рессоры и постоянный полный привод: опыт владения Chevrolet Blazer K5 1974 Глядя на серьезные внедорожники солидных размеров, многие искренне сокрушаются: вот бы такой была наша Нива! На самом деле реально на масштабированную Ниву мало кто похож – разве что трехдве... 7617 1 2 24.02.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings