Honda продолжает клонировать HR-V: еще один «новый» кросс скоро выйдет на рынок

Honda продолжает клонировать HR-V: еще один «новый» кросс скоро выйдет на рынок

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Появились патентные изображения нового компактного «паркетника» японской компании. Модель создана на базе кросса HR-V.

В апреле этого года Хонда представила на Пекинском автосалоне концептуальный электрический кроссовер Everus EV. Напомним, Everus – это название суббренда, созданного совместным предприятием Honda и китайского концерна GAC специально для местного рынка еще в 2008-м. Под этой маркой производили только одну модель – седан S1, перелицованную «четырехдверку» Honda City. Выпуск седана свернули в 2014-м, а Everus возродили для «зеленых» моделей СП Honda и GAC. Прототип Everus EV не был разработан с нуля, его построили на базе «паркетника» Honda Vezel – так в Китае зовется кроссовер, который на других рынках известен под именем HR-V. Теперь же в китайском патентном ведомстве появились изображения серийного электрокара.

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Внешне товарный электрический «паркетник» отличается от своего предвестника. Так, конвейерный вариант получил упрощенную головную оптику (в частности, кросс лишился стеклянной плашки, соединяющей фары), а задний бампер, корпуса наружных зеркал и фонари серийному Everus EV и вовсе достались от «обычного» Vezel/HR-V (в фонарях лишь появились синие вставки). Интерьер прототипа Хонда не показывала, изображений салона серийного электромобиля тоже пока нет. Скорее всего, внутри Everus EV кардинальных изменений по сравнению со стандартным HR-V не будет.

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Концепт Everus EV
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Концепт Everus EV
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Концепт Everus EV

Данных о «начинке» ни концепта, ни его товарного воплощения тоже пока нет. «Паркетник» Honda Vezel в Китае предлагается с бензиновыми «атмосферниками» 1.5 i-VTEC (130 л.с., 155 Нм) и 1.8 i-VTEC (136 л.с., 169 Нм). Первый мотор работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или вариатором, второй – только с CVT. Полный привод положен лишь топовому Vezel с двигателем 1.8.

На конвейер завода СП GAC и Honda (там же производят и Vezel) электрокроссовер должен встать в ближайшее время — на китайский рынок новинку выведут до конца текущего года. «Поднебесные» СМИ сообщают, что премьера серийного электрокросса состоится в ноябре 2018-го на автосалоне в Гуанчжоу. За пределы Китая этот электрокар вряд ли выберется.

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Honda Vezel для Китая, это кросс производят на заводе СП Honda и GAC
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Honda Vezel для Китая, это кросс производят на заводе СП Honda и GAC
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Honda Vezel для Китая, это кросс производят на заводе СП Honda и GAC
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Honda XR-V, выпуск которого налажен на заводе СП Honda и Dongfeng
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Honda XR-V, выпуск которого налажен на заводе СП Honda и Dongfeng

Кстати, в Поднебесной у Honda Vezel есть еще одна копия – кроссовер XR-V, который оснащается теми же бензиновыми моторами, что и «оригинал».  «Клонирование» одной и той же модели объясняется просто: если Vezel производит СП GAC и Honda, то XR-V собирают на заводе другого СП – Honda и Dongfeng. Появится ли электрокар в линейке совместного предприятия с Дунфэн – пока неизвестно.

Между тем Honda XR-V расходится лучше своего собрата: в 2017-м в Китае реализовано 167 952 таких автомобиля, тогда как Vezel за тот же период обрел 146 906 новых владельцев. Хотя цены у моделей почти одинаковые: XR-V стоит от 127 800 юаней (около 1 301 000 рублей по актуальному курсу), Vezel обойдется минимум в 128 800 юаней (примерно 1 311 000 рублей).

 

Теги: Авторынок , Новинки , кроссоверы , кроссоверы японские , электрические кроссоверы , электрокары , электромобили , японская иномарка , Honda , HR-V
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