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  • Honda снова засветила таинственную модель: все-таки бюджетный кроссовер?

Honda снова засветила таинственную модель: все-таки бюджетный кроссовер?

30.04.2021 31 0 0

Полностью новинку раскроют в начале следующей недели, причем обещана мировая премьера. Ожидается, что модель будут продавать на небогатых азиатских рынках.

 

Первый тизер неназванного автомобиля Honda появился накануне, его на своих страницах в соцсетях выложило индонезийское подразделение марки, то есть новинка адресована, прежде всего, Юго-Восточной Азии. На этот раз нам показали корму со светодиодными фонарями (головная оптика тоже на светодиодах). Никакой другой официальной информации по-прежнему нет, известна лишь дата онлайн-презентации – 3 мая.

Профильные СМИ Индонезии выдвинули две основные версии насчет того, какую модель представит Honda: либо это компактвэн Mobilio нового поколения, либо следующий кроссовер BR-V. И все больше местных медиа склоняется ко второму варианту, хотя свежая картинка однозначного ответа все же не дает.

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Напомним, актуальный трехрядный BR-V дебютировал в 2016-м, он создан на базе как раз вэна Mobilo (семиместный MPV в строю с 2014-го, четыре года назад он пережил рестайлинг). Обе эти Хонды считаются бюджетными, они предложены с бензиновым «атмосферником» 1.5 (118-120 л.с.), который работает в паре с «механикой» или вариатором, привод только передний. И оба же «бюджетника» в Индонезии растеряли покупателей. Согласно отчету местного подразделения Honda, выбор на Mobilio в прошлом году там остановили 6889 клиентов, что почти в 2,5 раза меньше, чем в 2019-м (16 886 шт.), а BR-V разошелся тиражом всего в 2289 экземпляров (годом ранее продали 6206 единиц). Любопытно, что более дорогой кроссовер Honda HR-V в 2020-м в Индонезии обрел примерно 13 000 новых владельцев.

Актуальные Honda BR-V и Mobilio (компактвэн — в спортивном обвесе)
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Актуальные Honda BR-V и Mobilio (компактвэн — в спортивном обвесе)
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Актуальные Honda BR-V и Mobilio (компактвэн — в спортивном обвесе)
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Актуальные Honda BR-V и Mobilio (компактвэн — в спортивном обвесе)
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Актуальные Honda BR-V и Mobilio (компактвэн — в спортивном обвесе)
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Между тем есть и другая довольно перспективная версия насчет грядущей мировой премьеры Хонды. Так, в прошлом году стало известно о том, что компания зарегистрировала торговый знак ZR-V, а еще раньше японские СМИ сообщали о планах марки выпустить кроссовер, который был бы меньше и дешевле HR-V/Vezel (этот SUV, кстати, только что сменил поколение). Не исключено, что 3 мая Хонда представит совершенно новый паркетник, ну или же его предвестника.

В Россию нынешние Mobilio и BR-V не привозили, новых моделей Honda мы тоже уже не увидим, ведь со следующего года марка сворачивает продажи автомобилей на нашем рынке.

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