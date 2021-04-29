Honda готовит мировую премьеру: кроссовер или компактвэн?

В Штатах Honda только что раскрыла седан Civic одиннадцатой генерации, но, как оказалось, марка вот-вот представит еще одну новинку: тизер опубликовало на своих страницах в соцсетях индонезийское подразделение, стало быть, модель предназначена для Юго-Восточной Азии. При этом изображение обещает виртуальную мировую премьеру, а проведут ее в понедельник, 3 мая.

У машины на картинке LED-фары, светодиодные же L-образные ходовые огни и массивная радиаторная решетка. К слову, верхняя часть решетки разделяет ДХО и фары, как у, например, свежего пикапа Honda Ridgeline. Никаких других подробностей пока нет, так что дальше пошли догадки.

Самая популярная версия индонезийских СМИ: Хонда покажет компактвэн Mobilio нового поколения. Актуальная семиместная модель длиной 4,4 метра в строю с 2014-го, рестайлинг она пережила четыре года назад. Некоторые местные профильные медиа также пишут, что новый вэн хотели представить еще в прошлом году, но помешала пандемия. Другой вариант – кроссовер BR-V второй генерации. Нынешний паркетник дебютировал в 2016-м, он создан на базе Mobilio и тоже имеет трехрядный салон. Кросс модернизировали в 2019 году. И BR-V, и Mobilio в Индонезии сегодня доступны с бензиновым «атмосферником» 1.5 (118-120 л.с.), который сочетается с «механикой» или вариатором, обе модели бывают только с передним приводом.



Актуальные Honda BR-V и Mobilio 1 / 5 Актуальные Honda BR-V и Mobilio 2 / 5 Актуальные Honda BR-V и Mobilio 3 / 5 Актуальные Honda BR-V и Mobilio 4 / 5 Актуальные Honda BR-V и Mobilio 5 / 5

Также не исключено, что марка готовит совершенно новый паркетник: в прошлом году стало известно о том, что Honda зарегистрировала торговый знак ZR-V, а еще раньше японские СМИ сообщали о планах компании выпустить кросс, который был бы меньше и дешевле HR-V/Vezel (этот SUV, кстати, только что сменил поколение). Но тут смущает то, что ничего подобного фотошпионам до сих пор не попадалось. Впрочем, массового «слива» снимков замаскированных прототипов, похожих на следующие Mobilio и BR-V, тоже так и не было.



Honda HR-V нового поколения для Европы. Японский Vezel выглядит так же, в США у кросса будет другой дизайн (американскую версию еще не представили) 1 / 4 Honda HR-V нового поколения для Европы. Японский Vezel выглядит так же, в США у кросса будет другой дизайн (американскую версию еще не представили) 2 / 4 Honda HR-V нового поколения для Европы. Японский Vezel выглядит так же, в США у кросса будет другой дизайн (американскую версию еще не представили) 3 / 4 Honda HR-V нового поколения для Европы. Японский Vezel выглядит так же, в США у кросса будет другой дизайн (американскую версию еще не представили) 4 / 4

Наконец, среди индонезийских медиа бродит еще одна, довольно экзотичная версия: мол, Honda представит новый HR-V для Юго-Восточной Азии. Нет, то, что у паркетника будет два варианта дизайна, — факт, компания сама это подтвердила. Но «другим» станет кроссовер для Северной Америки. К тому же слова «мировая премьера» с HR-V, который уже продают в Японии, как-то не вяжутся.



А вот России уже все равно, новых моделей Honda мы не увидим – со следующего года марка сворачивает продажи автомобилей на нашем рынке.