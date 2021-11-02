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  • Honda снова засветила таинственный кроссовер: премьера в ноябре

Honda снова засветила таинственный кроссовер: премьера в ноябре

02.11.2021 32 0 0

По неофициальным данным, паркетник сделан из BR-V второй генерации. Обе модели адресованы в основном небогатым азиатским рынкам.

 

Этот безымянный пока кроссовер индонезийское подразделение Хонды впервые засветило в сентябре: спрятанная под красным пологом машина мелькнула в ролике, посвященном сменившему поколение трехрядному паркетнику BR-V. Тогда мы предположили, что модель раскроется в следующем году, но в минувшем месяце компания заявила, что таинственный автомобиль представят на выставке GIIAS (Gaikindo Indonesia International Auto Show), которая распахнет свои двери 11 ноября, причем это будет мировая премьера. К слову, для анонса использовали иллюстрацию с тем самым красным покрывалом. А теперь появились новые тизеры: их втиснули в видеопрезентацию местных свежих седанов Honda Civic и City.

Грядущий кроссовер Honda
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Грядущий кроссовер Honda
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Скорее всего, кросс дебютирует в статусе концепта, хотя, возможно, и близкого к производству. А еще модель будут позиционировать как «спортивную», о чем говорит шильдик RS на корме. Особенности экстерьера – диодные «штрихи» в фарах и фонарях, радиаторная решетка в сетку и светящаяся полоска на корме. Интерьер пока не продемонстрировали, характеристик тоже нет.

Некоторые индонезийские профильные СМИ полагают, что паркетник создан на базе нового BR-V, который, в свою очередь, вроде бы делит платформу с City. При этом грядущий кросс якобы строго пятиместный, тогда как Honda BR-V по умолчанию имеет семиместный салон.

Под красным покрывалом спрятан грядущий кросс Honda, рядом с ним — Honda BR-V нового поколения

Серийному паркетнику прочат имя ZR-V: этот индекс Хонда зарегистрировала еще в прошлом году. Впрочем, модели вполне может достаться иное название. Дело в том, что индийские медиа считают, будто индекс ZR-V получит совсем другой паркетник – разработанный специально для их страны, длиной менее четырех метров (таким машинам в Индии положены налоговые льготы).

Honda BR-V нового поколения
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Honda BR-V нового поколения
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Honda BR-V нового поколения
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Honda BR-V нового поколения
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Что же касается Honda BR-V второй генерации, то этот кросс еще только готовится выйти на рынок: в Индонезии старт продаж намечен на начало 2022 года. Там трехрядный кроссовер предложат с безальтернативным четырехцилиндровым «атмосферником» 1.5 i-VTEC, выдающим 121 л.с. и 145 Нм, двигатель сочетается с шестиступенчатой «механикой» или вариатором. Привод только передний.

В России BR-V никогда не продавали, да и вообще новые автомобили Хонды нам уже не светят: со следующего года японская марка сворачивает это направление бизнеса в нашей стране.

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