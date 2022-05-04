Новинки ×
  • Hyundai Creta-2022: «рыцарская» спецверсия и новая коробка вместо рестайлинга

Hyundai Creta-2022: «рыцарская» спецверсия и новая коробка вместо рестайлинга

04.05.2022 146 0 0

До нового модельного года Крету довели в Индии. Там у паркетника появилось особое исполнение, которое отличилось черным декором. Обновки достались и стандартному SUV.

 

Компактный кросс Hyundai Creta актуального второго поколения начал осваивать глобальный рынок лишь в 2020 году. И тем не менее, уже в 2021-м дебютировала рестайлинговая модель – с передком в стиле последнего Hyundai Tucson. Сегодня такую Крету продают в странах Юго-Восточной Азии, в середине текущего года паркетник с новым дизайном ждали и в Индии, однако местное подразделение марки решило пока ограничиться легкой модернизацией.

Hyundai Creta Knight Edition
1 / 3
Hyundai Creta Knight Edition
2 / 3
Hyundai Creta Knight Edition
3 / 3

Главное – индийская Creta обрела новую спецверсию Knight Edition. Правда, причем тут рыцарь, а именно так переводится с английского слово knight, непонятно. Как бы то ни было, у особого исполнения черная радиаторная решетка вместо хромированной, в этом же цвете выполнены накладки на бамперах и по бокам, а также задние стойки крыши и рейлинги (у стандартного SUV все перечисленное окрашено в серебристый). Вдобавок Creta Knight Edition получила затемненные диски и красные тормозные суппорты, а на багажной двери красуется эмблема новой версии.

Интерьер тоже оформлен в темных тонах, хотя аналогичная отделка положена и другим вариантам. Hyundai Creta Knight Edition предложена в двух комплектациях. У кросс попроще есть 16-дюймовые диски, светодиодная оптика, пара подушек безопасности, климат-контроль, мультимедиа-система с 8-дюймовым экраном, камера заднего вида и круиз-контроль. Версия подороже имеет 17-дюймовые колеса, боковые «эйрбэги» и шторки безопасности, вентиляцию передних сидений, панорамный люк в крыше и тачскрин диагональю 10,25 дюйма.

Hyundai Creta Knight Edition

Что же касается обычного кроссовера, то в новом модельном году расширена палитра цветов кузова, плюс система контроля давления в шинах отныне входит в список стандартного оборудования (прежде была недоступна для простых версий). Есть и техническая обновка – «атмосферник» 1.5 MPI (115 л.с.) теперь сочетается не только с традиционной шестиступенчатой «механикой» и вариатором, но и с коробкой передач iMT без механической связи педали со сцеплением. В Индии Крету еще можно купить с бензиновой «турбочетверкой» 1.4 T-GDI (140 л.с.) и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, а также с дизелем 1.5 CRDi (115 л.с.), который работает в паре с классическими 6МКП и 6АКП. Впрочем, для Hyundai Creta Knight Edition выбор моторов и коробок все же ограничен: турбодвижок 1.4 спецверсии не положен, как и та самая iMT. Полного привода у индийского паркетника нет – только передний.

Hyundai Creta Knight Edition

Стандартная Creta 2022 модельного года в Индии стоит от 13 700 долларов, за спецверсию Knight Edition просят минимум 17 700 долларов.

В России рестайлинговую Крету с дизайном под Tucson в этом году не ждали, зато у нас должна была появиться «оспортивленная» версия N Line. Но в связи с известными событиями сроки старта продаж такого кросса теперь спрогнозировать сложно. 

кроссовер Индия авторынок новинки Hyundai Hyundai Creta

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Ремонт и обслуживание Индекс воздушного фильтра: мы будем отслеживать изменение цен на запчасти в России Шоковые колебания курса рубля привели к тому, что цены на запасные части и расходники из адекватных превратились в спекулятивные. Продавцы переписывают прайс-листы едва ли не каждый день. По... 267 1 0 04.05.2022
Статьи / Практика Много бензина, мало тяги и нет холостых: что такое ДПДЗ и как он ломается Датчик положения дроссельной заслонки – не самый сложный датчик автомобиля. И ломается он, в общем-то, редко. Но если он выходит из строя, поиск неисправности может затянуться: датчик этот х... 2628 0 20 02.05.2022
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Nissan X-Trail T31 Nissan X-Trail, практичный, не слишком дорогой, но похожий издали на Patrol, не мог не стать популярным. И первое поколение Т30, и второе Т31 многим запали в душу. Наверное, не случайно: маш... 9380 6 1 01.05.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 15 литров, 600 сил и полный комфорт: тест-драйв Урал-ТМ Барс за 20 миллионов Я не очень люблю серийные машины, которые прошли какую-то модернизацию. От них почти всегда веет какой-то небрежностью, кустарщиной, невниманием к деталям, а в самых запущенных случаях – син... 23595 1 22 14.01.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Купить за 180 000 и вложить 3 000 000: опыт владения Jaguar XJR 1995 года Классические старые Ягуары – одни из самых трудных в обслуживании и дорогих в содержании машин. Баснословные цены на несерьезные мелочи, крайне затрудненная диагностика любых проблем... А ор... 16141 20 13 30.12.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест нового VW Caddy: только передний привод и один мотор, цифровые приборы и цена от 2 млн Сколько-сколько? Все верно: Caddy пятого поколения стоит от 1 986 300 – и это в варианте Cargo V, а за пассажирскую версию просят минимум 2 274 400 рублей. Что мы получаем за кругленькую сум... 11113 12 14 20.12.2021
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings