Hyundai Creta-2022: «рыцарская» спецверсия и новая коробка вместо рестайлинга

Компактный кросс Hyundai Creta актуального второго поколения начал осваивать глобальный рынок лишь в 2020 году. И тем не менее, уже в 2021-м дебютировала рестайлинговая модель – с передком в стиле последнего Hyundai Tucson. Сегодня такую Крету продают в странах Юго-Восточной Азии, в середине текущего года паркетник с новым дизайном ждали и в Индии, однако местное подразделение марки решило пока ограничиться легкой модернизацией.

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Главное – индийская Creta обрела новую спецверсию Knight Edition. Правда, причем тут рыцарь, а именно так переводится с английского слово knight, непонятно. Как бы то ни было, у особого исполнения черная радиаторная решетка вместо хромированной, в этом же цвете выполнены накладки на бамперах и по бокам, а также задние стойки крыши и рейлинги (у стандартного SUV все перечисленное окрашено в серебристый). Вдобавок Creta Knight Edition получила затемненные диски и красные тормозные суппорты, а на багажной двери красуется эмблема новой версии.



Интерьер тоже оформлен в темных тонах, хотя аналогичная отделка положена и другим вариантам. Hyundai Creta Knight Edition предложена в двух комплектациях. У кросс попроще есть 16-дюймовые диски, светодиодная оптика, пара подушек безопасности, климат-контроль, мультимедиа-система с 8-дюймовым экраном, камера заднего вида и круиз-контроль. Версия подороже имеет 17-дюймовые колеса, боковые «эйрбэги» и шторки безопасности, вентиляцию передних сидений, панорамный люк в крыше и тачскрин диагональю 10,25 дюйма.



Hyundai Creta Knight Edition

Что же касается обычного кроссовера, то в новом модельном году расширена палитра цветов кузова, плюс система контроля давления в шинах отныне входит в список стандартного оборудования (прежде была недоступна для простых версий). Есть и техническая обновка – «атмосферник» 1.5 MPI (115 л.с.) теперь сочетается не только с традиционной шестиступенчатой «механикой» и вариатором, но и с коробкой передач iMT без механической связи педали со сцеплением. В Индии Крету еще можно купить с бензиновой «турбочетверкой» 1.4 T-GDI (140 л.с.) и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, а также с дизелем 1.5 CRDi (115 л.с.), который работает в паре с классическими 6МКП и 6АКП. Впрочем, для Hyundai Creta Knight Edition выбор моторов и коробок все же ограничен: турбодвижок 1.4 спецверсии не положен, как и та самая iMT. Полного привода у индийского паркетника нет – только передний.



Hyundai Creta Knight Edition

Стандартная Creta 2022 модельного года в Индии стоит от 13 700 долларов, за спецверсию Knight Edition просят минимум 17 700 долларов.



В России рестайлинговую Крету с дизайном под Tucson в этом году не ждали, зато у нас должна была появиться «оспортивленная» версия N Line. Но в связи с известными событиями сроки старта продаж такого кросса теперь спрогнозировать сложно.