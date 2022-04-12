Hyundai Creta в краш-тесте Global NCAP: слабый кузов, бедная комплектация и потеря ног

Комитет Global NCAP опубликовал результаты краш-тестов трёх моделей для индийского рынка — Hyundai Creta, Hyundai i20 и Toyota Urban Cruiser. Отличников в этом трио не оказалось, Creta выступила хуже двух других участников и получила наименьшее количество баллов.

В 2021 году Hyundai Creta второго поколения стала лидером сегмента SUV индийского рынка: по данным ресурса Auto Punditz, продано 125 437 шт. В первом квартале этого года индийская Creta на фоне дефицита микрочипов заметно сдала: продано 30 007 шт., на 20% меньше, чем в январе-марте 2021-го, но это по-прежнему одна и самых массовых моделей в Индии, к уровню её безопасности привлечено повышенное внимание. Увы, уровень этот оказался невысоким: три звезды за защиту взрослых и три звезды за защиту детей.

Global NCAP в привязке к индийскому рынку пока что проводит по каждой модели единственный фронтальный краш-тест на скорости 64 км/ч о деформируемый барьер, установленный с 40-процентным перекрытием стороны водителя (из программы Euro NCAP этот удар уже исключён как устаревший). Летом индийская программа Global NCAP пополнится боковым краш-тестом, оценкой защиты пешеходов и оценкой ESC (система стабилизации) — это делается в связи с грядущими изменениями в индийском законодательстве: с октября все новые легковые машины должны будут иметь на борту минимум шесть подушек безопасности (две фронтальные, две боковые и две оконные).



Hyundai Creta

Ну а пока индийская Creta, как и российская, имеет в базе только две фронтальные подушки. Главная проблема индийской Креты — слабый кузов: эксперты Global NCAP признали его нестабильным и неспособным после фронтального удара противостоять дальнейшим нагрузкам (например, при сложном ДТП). Деформация в районе пола оказалась настолько сильной, что уровень риска для ступней водителя пришлось признать максимальным (красный цвет), а это значит, что водитель может попросту лишиться ног после аварии. Нагрузка на правую голень водителя не предельная, но высокая (коричневый цвет). Риск для коленей водителя и переднего пассажира оценён как пограничный (оранжевый цвет) — возможны травмы при контакте с жёсткими частями конструкции передней панели. Грудная клетка водителя также испытала пограничный оранжевый уровень нагрузок.

Для детских кресел индийская Creta не предлагает креплений Isofix (у российской они, к счастью, есть), а потому кресла, удерживаемые взрослыми ремнями безопасности, во время удара сильно мотало по салону, нагрузка на грудь манекена, имитирующего трёхлетнего ребёнка, оказалась высокой, есть риск получения тяжёлых травм. Вдобавок, центральный ремень на заднем сиденье у индийской Креты устаревшего поясного типа, то есть двухточечный.



Результаты краш-теста индийской Креты, разумеется, нельзя перенести на российскую, так как у нас своя сборка, свои материалы и свои комплектации, но вряд ли в ближайшее время российская Creta появится на каких-либо независимых краш-тестах — не те времена, знаете ли, и не те возможности.

Hyundai i20

Хэтбчек Hyundai i20 для индийского рынка имеет схожее с Кретой оснащение, количество звёзд на выходе из краш-теста такое же (три звезды за защиту взрослых и три звезды за защиту детей), но результат по баллам у i20 всё же получше: угрозы потери ступней нет, однако на грудной клетке водителя зафиксирован высокий коричневый уровень нагрузок.



Toyota Urban Cruiser

Toyota Urban Cruiser с двумя фронтальными подушками в базовой комплектации — это клон популярного индийского кроссовера Maruti Suzuki Vitara Brezza, он получил четыре звезды за защиту взрослых и три звезды за защиту детей. Риски для детей — те же, что у моделей Hyundai (нет креплений Isofix, нет нормального центрального ремня безопасности), а взрослым в Тойоте, по крайней мере, не угрожают смертельно опасные нагрузки — красного и коричневого цветов в протоколе нет.

