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  • Hyundai готовит бюджетный электромобиль, который сможет заменить i10 и Picanto

Hyundai готовит бюджетный электромобиль, который сможет заменить i10 и Picanto

18.08.2021 130 0 0

В середине 2023 года Hyundai Motor Group запустит в производство новую модель А-класса с электрической силовой установкой. Об этом сообщила не сама корейская компания, а один из её поставщиков — BorgWarner.

 

Самый младший сегмент автомобильного рынка находится под давлением экологической повестки: к концу текущего десятилетия в развитых странах в нём, скорее всего, не останется традиционных моделей с ДВС — только электромобили. В Европе замещение может пройти ещё раньше в результате внедрения экологических норм Euro 7. Автопроизводители, разумеется, готовятся к такому развитию событий: например, доминирующая в европейском А-классе компания Fiat заявила в начале лета, что к 2030 году полностью переключится на электромобили.

Hyundai Motor Group тоже планомерно электрифицирует свои бренды Hyundai и Kia, уходить из А-класса она не собирается и готовит батарейные новинки. Снабжать электромоторами младшие корейские «электрички» будет известная американская компания BorgWarner, поглотившая в прошлом году не менее известную Delphi Technologies.

Специально для маленьких машин BorgWarner разработала компактный силовой модуль iDM146, объединяющий электромотор, редуктор и блок силовой электроники. Аббревиатура iDM расшифровывается как integrated drive module, 146 — это внешний диаметр статора электромотора в миллиметрах. IDM146 рассчитан на 400-вольтовую архитектуру, максимальная мощность двигателя составляет 135 кВт (183,5 л.с.) — более чем достаточно для машины А-класса.

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Другие характеристики будущего электромобиля пока засекречены. Неизвестно также, под каким брендом он будет предлагаться — Hyundai, Kia или под обоими сразу. В прошлом году стало известно о том, что Kia готовит к производству конкурента Citroen Ami, то есть ультрабюджетный электрический квадрицикл, и его можно попробовать угадать на одном из тизеров, опубликованных в рамках презентации обновлённой стратегии развития Kia в начале этого года (мы его пометили цифрой 1). Электромобиль А-класса (под цифрой 2) — это уже полноценная легковая машина, хотя и маленькая.

Hyundai i10

Добавим, что актуальные и довольно свежие бензиновые Hyundai i10 и Kia Picanto могут некоторое время продаваться параллельно с соразмерными «электричками» — мгновенной замены мы не ждём, в ней нет необходимости. Тот же Fiat пока продаёт старый 500 наравне с новым электрическим 500e.

Kia Picanto

Сейчас Hyundai i10 и Kia Picanto входят в десятку самых популярных в Европе автомобилей А-класса: за первую половину 2021 года, по данным ресурса CarSalesBase, продано 29 294 и 32 064 шт. соответственно. Лидер сегмента — Fiat 500 — за тот же период разошёлся тиражом 96 641 шт.

электромобиль новинки Hyundai KIA

 

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