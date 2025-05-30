Hyundai может выпустить пикап, который поборется за покупателей с Ford Ranger и Toyota Hilux

Не исключено, что родственником новинки корейской марки станет Kia Tasman, но есть вероятность, что модель всё же окажется отдельной разработкой.

Корейская марка Hyundai, вероятно, может выпустить новый пикап, который окажется крупнее нынешнего грузовичка Santa Cruz, созданного на базе паркетника Tucson. Напомним, Santa Cruz дебютировал в 2021 году, а обновление пережил в 2024-м. Не исключено, что в скором времени у этой модели появится «старший брат». Правда, подробностей об этой потенциальной новинке пока немного.

На фото: Hyundai Santa Cruz XRT

Информацию о том, что Hyundai думает о новом пикапе, подтвердил нынешний глава австралийского офиса марки Дон Романо, который занял это кресло в 2025 году, а до этого был на аналогичной должности в канадском представительстве. О планах бренда касательно новинки сообщает Drive.com.au: топ-менеджер ответил на несколько вопросов в ходе местной презентации полностью электрического ситикара Hyundai Inster.

По словам главы Hyundai Australia, он уверен, что среднеразмерный пикап с двухрядной кабиной появится в модельной линейке бренда, но «не уверен в сроках». Время, которое потребуется на разработку и вывод этой модели на рынок будет в большей степени зависеть от того, с какой стороны Hyundai подойдёт к этому проекту.

Логотип Hyundai

Предполагается, что новинка Hyundai составит конкуренцию Ford Ranger, Isuzu D-Max, Mazda BT-50 и Toyota Hilux. Очевидно, что создание такого грузовика с нуля займёт у корейской марки больше времени, чем если это будет проект, реализованный в рамках партнёрства.

Вполне логичным шагом видится выпуск «близнеца» Kia Tasman под маркой Hyundai. Напомним, грузовик Kia был полностью рассекречен осенью 2024 года. В основе этого пикапа лежит новая рамная платформа с передней независимой подвеской на двойных поперечных рычагах и задним неразрезным мостом на рессорах. Как отметил Дон Романо, в Hyundai не уверены, что хотят выпускать рамный пикап. Однако в случае, если соответствующее решение всё-таки будет принято, премьера новинки пройдёт уже довольно скоро.

На фото: Kia Tasman (версия для австралийского рынка)

Главными рынками сбыта для Kia Tasman являются Южная Корея, Австралия, страны Ближнего Востока и Африки. Для этой модели подготовили версии с бензиновым турбомотором объёмом 2,5 литра мощностью 281 л.с. (максимальный крутящий момент – 421 Нм), а также с 210-сильным турбодизелем объёмом 2,2 литра (441 Нм). Бензиновый двигатель работает в паре только с 8АКП, а в пару дизелю положена либо шестискоростная механика, либо восьмиступенчатый гидромеханический автомат. В дальнейшем линейка пополнится за счёт полностью электрической версии Tasman.

Австралийское издание отмечает, что Hyundai может предпочесть опереться на партнёрство с концерном General Motors в США. «Мы хотели бы посмотреть, что доступно от GM», – цитирует Drive Дона Романо. Пока что нет никаких подробностей о возможном партнёрстве этих производителей по вопросу нового пикапа корейской марки.