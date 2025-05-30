Hyundai может выпустить пикап, который поборется за покупателей с Ford Ranger и Toyota Hilux

Корейская марка Hyundai, вероятно, может выпустить новый пикап, который окажется крупнее нынешнего грузовичка Santa Cruz, созданного на базе паркетника Tucson. Напомним, Santa Cruz дебютировал в 2021 году, а обновление пережил в 2024-м. Не исключено, что в скором времени у этой модели появится «старший брат». Правда, подробностей об этой потенциальной новинке пока немного.
Информацию о том, что Hyundai думает о новом пикапе, подтвердил нынешний глава австралийского офиса марки Дон Романо, который занял это кресло в 2025 году, а до этого был на аналогичной должности в канадском представительстве. О планах бренда касательно новинки сообщает Drive.com.au: топ-менеджер ответил на несколько вопросов в ходе местной презентации полностью электрического ситикара Hyundai Inster.
По словам главы Hyundai Australia, он уверен, что среднеразмерный пикап с двухрядной кабиной появится в модельной линейке бренда, но «не уверен в сроках». Время, которое потребуется на разработку и вывод этой модели на рынок будет в большей степени зависеть от того, с какой стороны Hyundai подойдёт к этому проекту.
Предполагается, что новинка Hyundai составит конкуренцию Ford Ranger, Isuzu D-Max, Mazda BT-50 и Toyota Hilux. Очевидно, что создание такого грузовика с нуля займёт у корейской марки больше времени, чем если это будет проект, реализованный в рамках партнёрства.
Вполне логичным шагом видится выпуск «близнеца» Kia Tasman под маркой Hyundai. Напомним, грузовик Kia был полностью рассекречен осенью 2024 года. В основе этого пикапа лежит новая рамная платформа с передней независимой подвеской на двойных поперечных рычагах и задним неразрезным мостом на рессорах. Как отметил Дон Романо, в Hyundai не уверены, что хотят выпускать рамный пикап. Однако в случае, если соответствующее решение всё-таки будет принято, премьера новинки пройдёт уже довольно скоро.
Главными рынками сбыта для Kia Tasman являются Южная Корея, Австралия, страны Ближнего Востока и Африки. Для этой модели подготовили версии с бензиновым турбомотором объёмом 2,5 литра мощностью 281 л.с. (максимальный крутящий момент – 421 Нм), а также с 210-сильным турбодизелем объёмом 2,2 литра (441 Нм). Бензиновый двигатель работает в паре только с 8АКП, а в пару дизелю положена либо шестискоростная механика, либо восьмиступенчатый гидромеханический автомат. В дальнейшем линейка пополнится за счёт полностью электрической версии Tasman.
Австралийское издание отмечает, что Hyundai может предпочесть опереться на партнёрство с концерном General Motors в США. «Мы хотели бы посмотреть, что доступно от GM», – цитирует Drive Дона Романо. Пока что нет никаких подробностей о возможном партнёрстве этих производителей по вопросу нового пикапа корейской марки.
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