Новинки ×

Hyundai подготовил кемпер на базе Staria с новой начинкой

21.01.2026 45 0 0
Hyundai подготовил кемпер на базе Staria с новой начинкой

Живая премьера нового концепта корейской марки прошла в Штутгарте, в рамках выставки CMT – Caravan, Motor und Touristik.

Корейская компания представила минивэн Hyundai Staria в 2021 году, в конце 2025-го модель пережила рестайлинг, такой вэн уже доступен на домашнем рынке. А в первой декаде января 2026-го был представлен минивэн с новой техникой: его дебют состоялся на автосалоне в Брюсселе. Отметим, эта новинка заняла место «самого большого электромобиля» бренда.

На фото: концепт Hyundai Staria Camper

Ещё производитель на базе вэна с «зелёной» техникой подготовил Hyundai Staria Camper, который дебютировал в рамках выставки CMT (Caravan, Motor und Touristik) в Штутгарте, правда, пока в статусе концепта. В компании отметили, что он представляет собой электромобиль премиум-класса, предназначенный для отдыха и адаптированный для европейского рынка.

1 / 2
2 / 2

Стоит отметить, что у кемпера на снимках внешность такая же, как у актуального Hyundai Staria в Европе, тогда как показанная недавно в Брюсселе «электричка» имеет несколько отличий. Так, модель с «космическим» дизайном получила гладкий «нос» с лючком, за которым прячется порт для зарядки.

В ходе работы над концептом Staria Camper компания Hyundai использовала опыт в создании специализированных транспортных средств с учётом потребностей реальных туристов. Большая часть изменений в кемпере связана с его крышей. В неё встроена легкая композитная солнечная панель мощностью 520 Вт, способная вырабатывать до 2,6 кВт*ч электроэнергии в день (при условии, что солнечный свет будет в доступе в среднем по пять часов в день). Система сможет либо увеличить дальнобойность, либо обеспечить работу 36-литрового холодильника, душа, климатической установки.

1 / 2
2 / 2

Помимо этого, предусмотрен выдвижной тент с электроприводом, в компании считают, что он создает более открытое жилое пространство во время стоянки и улучшает доступ к кухне. Интегрированная в верхнюю часть палатка, поднимаемая и опускаемая одним нажатием кнопки, разработана с учётом необходимости «сохранения аэродинамической эффективности Staria», при этом верхняя часть оформлена в том же цвете, что и кузов.

1 / 2
2 / 2

Ещё одна особенность концептуального кемпера – стекло с электронной регулировкой в задней части салона. Для повышения приватности, безопасности и общего комфорта во время путешествия или отдыха можно регулировать его прозрачность и степень затемнения, в этом помогает специальный сенсорный модуль в салоне. Это позволило значительно повысить защиту от ультрафиолета, улучшить тепло- и звукоизоляцию (по сравнению с обычным стеклом).

Если Hyundai Staria Camper на базе представленного концепта станет серийным, технику он разделит с электрическим минивэном. Напомним, эта модель имеет 800-вольтовую архитектуру, 218-сильный электромотор, установленный на передней оси и тяговую батарею ёмкостью 84 кВт*ч. Запас хода на одной зарядке составляет около 400 км (по циклу WLTP). «При оптимальных условиях быстрой зарядки» аккумулятор Hyundai Staria Electric можно пополнить с 10 до 80% примерно за 20 минут.

минивэн фургон кемпер концепты выставки новинки Hyundai Hyundai Staria
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Peugeot 207 с пробегом: старые моторы лучше новых, а три педали всегда лучше двух В первой части обзора подержанного Peugeot 207 мы рассказали, что кузов этого автомобильчика от идеала далёк, хотя и совсем проблемным его назвать нельзя. Зато к салону вопросов минимум, а... 453 2 1 21.01.2026
Статьи / Популярные вопросы Что делать, если застрял в снегу: пошаговая инструкция Мощный снегопад снова напомнил нам, как быстро дороги могут превратиться в направления, а дворы – в полигон для тестирования проходимости. Застрять в снегу можно буквально на ровном месте, и... 632 0 0 19.01.2026
Статьи / Мнение без фильтров Отзывные рекорды: почему новые автомобили так часто ломаются Если вам кажется, что новинки автопрома становятся менее надёжны, то… вы абсолютно правы. Судя по отзывным кампаниям 2025 года, машины возвращаются производителю быстрее, чем владелец успева... 1607 3 1 19.01.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 75828 14 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 46195 16 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 18454 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
24 Что ВАЗ грядущий нам готовит: невеселые итоги 2025 года и амбициозные...
7 Автобус Sollers SA6 появился в продаже на российском рынке
5 Канада разрешит ввоз китайских электромобилей в обмен на экспорт рапса...
Новые комментарии
Change privacy settings