Hyundai подготовил кемпер на базе Staria с новой начинкой

Корейская компания представила минивэн Hyundai Staria в 2021 году, в конце 2025-го модель пережила рестайлинг, такой вэн уже доступен на домашнем рынке. А в первой декаде января 2026-го был представлен минивэн с новой техникой: его дебют состоялся на автосалоне в Брюсселе. Отметим, эта новинка заняла место «самого большого электромобиля» бренда.

На фото: концепт Hyundai Staria Camper

Ещё производитель на базе вэна с «зелёной» техникой подготовил Hyundai Staria Camper, который дебютировал в рамках выставки CMT (Caravan, Motor und Touristik) в Штутгарте, правда, пока в статусе концепта. В компании отметили, что он представляет собой электромобиль премиум-класса, предназначенный для отдыха и адаптированный для европейского рынка.

1 / 2 2 / 2

Стоит отметить, что у кемпера на снимках внешность такая же, как у актуального Hyundai Staria в Европе, тогда как показанная недавно в Брюсселе «электричка» имеет несколько отличий. Так, модель с «космическим» дизайном получила гладкий «нос» с лючком, за которым прячется порт для зарядки.

В ходе работы над концептом Staria Camper компания Hyundai использовала опыт в создании специализированных транспортных средств с учётом потребностей реальных туристов. Большая часть изменений в кемпере связана с его крышей. В неё встроена легкая композитная солнечная панель мощностью 520 Вт, способная вырабатывать до 2,6 кВт*ч электроэнергии в день (при условии, что солнечный свет будет в доступе в среднем по пять часов в день). Система сможет либо увеличить дальнобойность, либо обеспечить работу 36-литрового холодильника, душа, климатической установки.

1 / 2 2 / 2

Помимо этого, предусмотрен выдвижной тент с электроприводом, в компании считают, что он создает более открытое жилое пространство во время стоянки и улучшает доступ к кухне. Интегрированная в верхнюю часть палатка, поднимаемая и опускаемая одним нажатием кнопки, разработана с учётом необходимости «сохранения аэродинамической эффективности Staria», при этом верхняя часть оформлена в том же цвете, что и кузов.

1 / 2 2 / 2

Ещё одна особенность концептуального кемпера – стекло с электронной регулировкой в задней части салона. Для повышения приватности, безопасности и общего комфорта во время путешествия или отдыха можно регулировать его прозрачность и степень затемнения, в этом помогает специальный сенсорный модуль в салоне. Это позволило значительно повысить защиту от ультрафиолета, улучшить тепло- и звукоизоляцию (по сравнению с обычным стеклом).

Если Hyundai Staria Camper на базе представленного концепта станет серийным, технику он разделит с электрическим минивэном. Напомним, эта модель имеет 800-вольтовую архитектуру, 218-сильный электромотор, установленный на передней оси и тяговую батарею ёмкостью 84 кВт*ч. Запас хода на одной зарядке составляет около 400 км (по циклу WLTP). «При оптимальных условиях быстрой зарядки» аккумулятор Hyundai Staria Electric можно пополнить с 10 до 80% примерно за 20 минут.