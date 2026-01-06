Hyundai представила робота-помощника Atlas и скоро начнёт его массовое производство

Робот Atlas разработан американской компанией Boston Dynamics, которая сегодня является дочерней по отношению к Hyundai Motor Group. В 2028 году роботы Atlas приступят к работе на новейшем автозаводе HMGMA (Hyundai Motor Group Metaplant America) в США, штат Джорджия. В том же году Hyundai намерена начать массовое производство этих роботов, ежегодный тираж составит 30 000 шт.

Человекоподобные роботы наступают и готовятся отнять у людей всю примитивную работу. Подаётся это наступление, разумеется, под гуманитарными лозунгами — мол, хватит людям горбатиться, пусть это делают роботы, а людям следует беречь своё время и здоровье. Кто будет содержать миллионы безработных по всему миру, пионеры робототехники не уточняют, потому что на самом деле это все лишь бизнес — ничего личного.

Человекоподобные роботы, напомним, в прошлом году стали основой новой стратегии развития компании Tesla, электромобили в ней отошли на второй план, но стратегия Tesla не имеет внятных бизнес-показателей и в целом пока выглядит как утопия. У Hyundai Motor Group, наоборот, всё предельно конкретно, и нет сомнений, что свои планы в области робототехники и физического искусственного интеллекта южнокорейская компания реализует в полной мере или близко к тому.

В 2020 году Hyundai Motor Group приобрела 80% акций американской компании-производителя роботов Boston Dynamics, то есть фактически поглотила её, с тех пор Boston Dynamics развивается в русле интересов южнокорейского автогиганта. Разработка робота-помощника по имени Atlas началась ещё в начале прошлого десятилетия, первый прототип был показан в 2013 году, а сегодня в рамках выставки CES 2026 в Лас-Вегасе представлен предсерийный образец человекоподобного робота.

Серийное производство Алтаса начнётся в 2028 году, в год Hyundai хочет выпускать по 30 000 роботов этой модели, они будут работать не только на производственных площадках Hyundai Motor Group, но и предлагаться на OEM-рынке с последующем обучением, техническим сопровождением и регулярными обновлениями ПО.

В свежем пресс-релизе не указан вес и рост Атласа, предыдущая версия робота имела рост 150 см и вес около 90 кг. Новейший Atlas может поднимать груз весом до 50 кг и имеет радиус действия на рабочем посту до 2,3 м, нужную гибкость и геометрическую приспособляемость обеспечивают 56 степеней свободы. Диапазон рабочих температур — от 20 до 40°C. Ёмкость батареи и параметры автономности не объявлены, известно только, что Atlas способен сам пойти, куда нужно, и заменить себе батарею.

До 2028 года Hyundai и Boston Dynamics будут обучать и тестировать роботов Atlas в приложении к конкретным производственным задачам. В 2028 году первые роботы выйдут на работу на завод HMGMA в штате Джорджия и будут выполнять здесь простейшие операции типа принеси-подай и сортировки деталей. К 2030 году роботов планируется обучить сложным операциям на конвейере и других участках, они смогут обслуживать станки и работать в литейном цеху. Литейный цех на заводе HMGMA должен заработать в 2029 году, он изначально разрабатывался с прицелом на использование роботов-помощников.

Добавим, что человекоподобных роботов сегодня разрабатывают десятки китайских и американских стартапов. Автопроизводители (например, BMW Group) по понятным причинам очень заинтересованы в таких роботах, они позволят в не самой отдалённой перспективе заменять подавляющее большинство людей на производстве, а люди — это зарплаты и прочие, весьма чувствительные социальные издержки.

Между тем Tesla хочет главным образом выпускать роботов-помощников для частного использования, которые будут за вас ходить по магазинам, убираться, готовить еду и смешивать коктейли, мыть посуду, стирать, выгуливать собачку и проч. — короче говоря, возьмут на себя всю бытовуху.

