Пилотный выпуск новых коммерческих автомобилей Hyundai начался на мощностях калининградского завода «Автотор». Линейка пополнилась тяжёлыми грузовыми машинами Xcient. Сейчас с конвейера сходит первая партия крупнотоннажных автомобилей корейской марки.

В России в скором времени будет налажен серийный выпуск нескольких модификаций Hyundai Xcient с надстройками. Эти тяжёлые грузовики предназначены в том числе для различных видов строительных работ. Речь идёт о самосвалах с большой грузоподъёмностью, их колёсная формула – 8х4; о дорожно-строительной технике, созданной на базе шасси с формулой 6х4; а также о магистральных тягачах с формулой 4х2.

В компании пояснили, что грузовые автомобили Hyundai Xcient и спецтехника, созданная на их основе, были разработаны по европейским стандартам и адаптированы к российским климатическим и дорожным условиям. Они оснащаются дизельными 6-цилиндровыми рядными двигателями с отдачей 340, 380 и 410 л.с.

На сегодняшний день в линейку коммерческих автомобилей Hyundai, представленных на российском рынке, входят также HD35, HD35С, HD65, HD78, HD120 и HD170. Все перечисленные модели выпускаются на мощностях калининградского предприятия. Напомним, также «Автотор» выпускает и легковые автомобили южнокорейского бренда: Sonata, Tucson, Elantra, Santa Fe и Grand Santa Fe.

Помимо этого у Hyundai есть собственный завод в Санкт-Петербурге, где налажено производство одних из самых популярных машин в РФ: Hyundai Solaris и Creta, а также Kia Rio. По итогам первых восьми месяцев 2018 года они заняли четвёртую, пятую и первую строчки соответственно в списке самых востребованных моделей в стране.

Не так давно Kolesa.ru сообщал о том, что у Hyundai возникли проблемы с подписанием специнвестконтракта, так как корейский концерн не хочет вкладываться в конструкторские разработки в России. По этому вопросу губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко уже обратился к вице-премьеру Дмитрию Козаку. Так что шанс, что компания успеет заключить договор до окончания действия соглашения о промсборке, есть. А значит, Hyundai может не потерять налоговые льготы.