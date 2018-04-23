Первый показ предсерийного SUV Roewe состоялся в Поднебесной в рамках специального мероприятия, его публичная премьера пройдет 25 апреля на Пекинском автосалоне. Внешность модели рассекретили еще в конце прошлого года – изображения кроссовера появились в базе министерства промышленности Китая. У машины на тех фото был шильдик Marvel X. Предполагалось, что название товарного автомобиля изменят, так как вряд ли издающая комиксы компания Marvel обрадуется «совпадению». Но нет, имя оставили.

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Дизайн Roewe Marvel X выполнен по мотивам прошлогоднего концепта Roewe Vision-E (между прочим, точно так же назывался и концепт Skoda). По предварительным данным, новый «паркетник» построен на базе кроссовера Roewe RX5. Длина Marvel X равна 4 678 мм, что на а 133 мм больше, чем у «эр-икс-пятого», ширина составляет 1 919 мм (+64 мм), высота – 1 616 мм (-103 мм), колесная база – 2 800 мм (+100 мм). Коэффициент аэродинамического сопротивления Марвела – 0,29.

О «начинке» Marvel X в компании не сообщили, но при этом в Roewe заявили о том, что первую «сотню» электрокар наберет за 4 секунды, а запас хода модели равен 500 км. По информации местных СМИ, кроссовер оснащен двумя электромоторами: 116-сильный двигатель приводит в движение передние колеса, 71-сильный – задние. Для модели можно будет заказать беспроводную зарядку: батарея начнет «заправляться», как только машина окажется на специальной площадке.

Кстати, у Roewe RX5 тоже есть полностью электрическая версия — ERX5. Такой «паркетник» доступен со 116-сильным электромотором, на одной зарядке он проедет 425 км (правда, тогда скорость не должна превышать 60 км/ч), беспроводное устройство ему не положено.

Еще в арсенале Marvel X значатся светодиодные фары, адаптивный круиз-контроль и автопарковщик. Официальных фото интерьера пока нет, впрочем, весной этого года в Сеть выложили шпионские снимки салона SUV – на них видно, что Марвел получил мультимедийную систему с большим тачскрином в стиле моделей Volvo и Tesla.

Заказы на «паркетник» начнут принимать в июне этого года, тогда-то, вероятно, и раскроют все характеристики. Между тем не исключено, что у SUV будут и бензиновые версии. На китайский рынок Roewe Marvel X выйдет в сентябре, за пределами Поднебесной кроссовер вряд ли появится.