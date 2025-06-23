Итальянская компания готовит новый кроссовер, и благодаря появившимся недавно патентным изображениям у нас есть возможность с высокой точностью воспроизвести его внешний вид.

Stelvio первого и единственного пока поколения дополнил модельную гамму Alfa Romeo осенью 2016 года, став первым серийным кроссовером компании. Спустя три года паркетник получил первый небольшой рестайлинг, а в конце 2022 года — ещё один, на этот раз значительно более существенный, затронувший внешность модели. Сейчас на очереди полностью новое поколение, первый тизер которого был опубликован в конце пошлого года. Позже в Сети появились фотографии закамуфлированных прототипов, на основании которых мы сделали первые рендеры. А в конце апреля были опубликованы и патентные изображения, которые демонстрируют практически все особенности внешности паркетника.

Нынешний Alfa Romeo Stelvio 1 / 3 Нынешний Alfa Romeo Stelvio 2 / 3 Нынешний Alfa Romeo Stelvio 3 / 3

Как мы и предполагали, Stelvio второго поколения получит двухэтажную переднюю оптику. В верхней части расположатся дневные ходовые огни (и, скорее всего, указатели поворота) в виде вертикальных сегментов. Основные блоки фар встроены в бампер и визуально объединены с чёрными декоративными вставками. Боковины лишены явных выштамповок, а ручки впервые для бренда сделают выдвижными. Крыша выполнена в чёрном цвете, на задних стойках расположатся чёрные декоративные вставки, визуально отделяющие кузов от крыши. Наиболее интересной представляется задняя часть кроссовера: здесь появятся эффектные фонари в виде двух растянутых во всю ширину кормы и соединяющихся по краям светодиодных полосок, а пространство между ними также будет сделано чёрным.

Рендер нового Alfa Romeo Stelvio

Новый Alfa Romeo Stelvio (а также будущая Giulia) будет построен на «мультиэнергетической» платформе STLA Large, которую уже используют Dodge Charger и Jeep Grand Cherokee S. Ожидается, что кроссовер получит подключаемые гибридные установки с 4-цилиндровыми ДВС в основе, хотя изначально ожидались только полностью электрические модификации. В связи с разработкой этих установок дебют нового Stelvio может быть отложен: он планировался в конце этого года, сейчас же в качестве вероятной даты выхода на рынок называют 2027 год.

Рендер нового Alfa Romeo Stelvio

Между тем, в прошлом месяце стало известно о возможном появлении спорткара Alfa Romeo, который станет родственником Dodge Charger.