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  • Infiniti дразнится в преддверии премьеры: тизер салона серийного QX60 следующего поколения

Infiniti дразнится в преддверии премьеры: тизер салона серийного QX60 следующего поколения

28.05.2021 211 0 0

Японская марка готовит к дебюту новый семиместный кроссовер. Дата мирового дебюта модели уже известна – он пройдёт 23 июня текущего года.

 

Основным рынком для семиместного кроссовера японского бренда являются Штаты, здесь автомобиль был представлен весной 2012-го (производство наладили в США). Изначально модели дали имя JX, но через год после премьеры в Infiniti решили сменить название на нынешнее – QX60. Рестайлинг этот автомобиль пережил в 2016-ом, теперь в компании продолжается работа над новым поколением: до дебюта остались считанные недели.

Напомним, дилеры Infiniti в 2020 году реализовали на американском рынке 22 880 экземпляров QX60 (на 47% меньше, чем годом ранее). На такой серьёзный спад, очевидно, повлияли не только последствия пандемии коронавируса. В первом квартале текущего года результаты ещё снизились: в январе-марте реализовано всего 3315 экземпляров, что на 63,4% меньше, чем годом ранее. Вероятно, клиенты ждут «второго» QX60.

Японская компания анонсировала появление нового кроссовера ещё в начале осени 2020 года: тогда был опубликован тизер трёхрядного концепта QX60 Monograph. Ожидается, что у серийного QX60 будет новая светодиодная головная оптика, а радиаторную решётку, подоконную линию и задние фонари расположат выше, чем у нынешнего SUV. Отметим, в феврале этого года компания опубликовала фотографии предсерийного прототипа, но автомобиль на них был замаскирован с помощью камуфляжной плёнки.

Напомним, интерьер не демонстрировали даже у концепта, кроме того, официальных полноценных изображений салона «второго» QX60 тоже ещё не было. Сейчас в преддверии скорой премьеры японская марка решила расщедриться на тизер, который показывает часть передней панели с кожаной отделкой, горизонтально ориентированным сенсорным экраном мультимедийной системы, вентиляционным отверстием и несколькими физическими элементами управления, вероятно, климатической установкой. Также в кадр попала кнопка для запуска двигателя, но мы не увидели руль, приборную панель, кресла или отделку дверей – всё это покажут позже.

Ближайшим родственником Infiniti QX60 является Nissan Pathfinder: эта модель пятого поколения была представлена в начале нынешнего года. Отметим, оба автомобиля остались на прежней «ниссановской» платформе D. Как сообщалось ранее, предназначенный для американского рынка «второй» кроссовер QX60, получит такой же «атмосферник» V6 объёмом 3,5 литра, которым оснащается и новый Pathfinder. У автомобиля Инфинити он форсирован до 299 л.с. (366 Нм), тогда как у «близнеца» отдача равна 288 л.с. (351 Нм). Двигатель идёт в комплекте с девятиступенчатым «автоматом» ZF.

В свою очередь актуальный семиместный кроссовер, продаваемый на американском рынке, оснащается 262-сильным мотором V6 объёмом 3,5 литра (максимальный крутящий момент – 334 Нм). Он работает в паре с бесступенчатой коробкой передач CVT.

В Infiniti сказали, что новый QX60 поступит в продажу в Штатах ближайшей осенью, как автомобиль 2022 модельного года. Позже кроссовер следующей генерации появится и на других рынках. Цены пока не называют. Актуальный трёхрядный SUV в США продаётся минимум за 44 350 долларов (эквивалентно 3,26 млн рублей по текущему курсу).

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