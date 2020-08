Иногда они возвращаются: американская малютка Eli Zero выйдет на рынок до конца года

Eli Electric Vehicles — электромобильный стартап, основанный предпринимателем из Нью-Йорка Маркусом Ли. В 2017 году Eli показала на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе прототип городского электромобиля Zero, в 2018-м полностью исчезла из информационного поля, а на днях вернулась и заявила, что проект Zero жив.

Своё долгое отсутствие в публичном пространстве фирма Eli объяснила необходимостью доводки конструкции Zero до ума, подготовкой производства и выстраиванием логистических цепочек. На фирменном сайте уже принимаются предзаказы на машину: нужно оставить депозит в размере 200 долларов и ждать отмашки заплатить полную цену — от 11 990 долларов. Первые серийные экземпляры Zero будут отгружены клиентам до конца текущего года.

Zero — это лёгкий электрический квадрицикл со всеми вытекающими для этого класса машин ограничениями: близкая к нулю пассивная безопасность и ограниченная скорость — от 25 до 35 миль/ч в зависимости от штата (40-56 км/ч). Концептуально Eli Zero схож с провалившимся на рынке Renault Twizy (из Европы эту модель убрали и сейчас она доживает свой век в Южной Корее), но недавно наметился всплеск интереса к подобных электрическим малюткам: Citroen представил ультрадешёвую «электричку» Ami, похожую модель готовит и Kia. Eli Electric Vehicles хочет продавать свои электрокары как в Америке, так и в Европе.



Eli Zero имеет габаритную длину 2250 мм, ширину 1380 мм, высоту 1588 мм. Колёсная база — 1600 мм. Диаметр разворота — всего 7,2 м. Кузов состоит из алюминиевого каркаса и пластиковых панелей. В нём помещаются водитель, один пассажир и 160 л багажа. Единственный электромотор мощностью 4 кВт (5,4 л.с.) вращает задние колёса. Размещённая под сиденьями батарея имеет ёмкость 5,8 либо 8,0 кВт·ч в зависимости от модификации, запас хода на одной зарядке — 80 и 110 км соотвественно. Полная зарядка от 220-вольтовой розетки занимает от 2,5 до 3,5 часов.



​По сравнению с прототипом трёхлетней давности у серийного Eli Zero полностью изменился дизайн приборной панели, он стал проще и лаконичнее — 7-дюймовый дисплей плюс несколько крутилок и кнопок. Топ-версия Zero Plus имеет отделку кресел веганской кожей, кондиционер, датчики парковки и камеру заднего вида.

В Европе Eli Zero придётся столкнуться с жёсткой конкуренцией со стороны местных производителей электрических квадрициклов, причём американская «электричка» ничем от них, по сути, не отличается. В США такие машины пока в диковинку, но вряд ли их ждёт большой успех — даже более-менее полноценный китайский электромобиль Kandi К27 за те же деньги янки встретили прохладно.