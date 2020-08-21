Новинки ×
  • Иногда они возвращаются: американская малютка Eli Zero выйдет на рынок до конца года

Иногда они возвращаются: американская малютка Eli Zero выйдет на рынок до конца года

21.08.2020 68 0 0

Eli Electric Vehicles — электромобильный стартап, основанный предпринимателем из Нью-Йорка Маркусом Ли. В 2017 году Eli показала на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе прототип городского электромобиля Zero, в 2018-м полностью исчезла из информационного поля, а на днях вернулась и заявила, что проект Zero жив.

 

Своё долгое отсутствие в публичном пространстве фирма Eli объяснила необходимостью доводки конструкции Zero до ума, подготовкой производства и выстраиванием логистических цепочек. На фирменном сайте уже принимаются предзаказы на машину: нужно оставить депозит в размере 200 долларов и ждать отмашки заплатить полную цену — от 11 990 долларов. Первые серийные экземпляры Zero будут отгружены клиентам до конца текущего года.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Zero — это лёгкий электрический квадрицикл со всеми вытекающими для этого класса машин ограничениями: близкая к нулю пассивная безопасность и ограниченная скорость — от 25 до 35 миль/ч в зависимости от штата (40-56 км/ч). Концептуально Eli Zero схож с провалившимся на рынке Renault Twizy (из Европы эту модель убрали и сейчас она доживает свой век в Южной Корее), но недавно наметился всплеск интереса к подобных электрическим малюткам: Citroen представил ультрадешёвую «электричку» Ami, похожую модель готовит и Kia. Eli Electric Vehicles хочет продавать свои электрокары как в Америке, так и в Европе.

Eli Zero имеет габаритную длину 2250 мм, ширину 1380 мм, высоту 1588 мм. Колёсная база — 1600 мм. Диаметр разворота — всего 7,2 м. Кузов состоит из алюминиевого каркаса и пластиковых панелей. В нём помещаются водитель, один пассажир и 160 л багажа. Единственный электромотор мощностью 4 кВт (5,4 л.с.) вращает задние колёса. Размещённая под сиденьями батарея имеет ёмкость 5,8 либо 8,0 кВт·ч в зависимости от модификации, запас хода на одной зарядке — 80 и 110 км соотвественно. Полная зарядка от 220-вольтовой розетки занимает от 2,5 до 3,5 часов.

1 / 2
2 / 2

﻿​По сравнению с прототипом трёхлетней давности у серийного Eli Zero полностью изменился дизайн приборной панели, он стал проще и лаконичнее — 7-дюймовый дисплей плюс несколько крутилок и кнопок. Топ-версия Zero Plus имеет отделку кресел веганской кожей, кондиционер, датчики парковки и камеру заднего вида.

В Европе Eli Zero придётся столкнуться с жёсткой конкуренцией со стороны местных производителей электрических квадрициклов, причём американская «электричка» ничем от них, по сути, не отличается. В США такие машины пока в диковинку, но вряд ли их ждёт большой успех — даже более-менее полноценный китайский электромобиль Kandi К27 за те же деньги янки встретили прохладно.

электромобиль новинки

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика «Авторские сигнализации» – что это такое и действительно ли они лучше обычных? В последнее время заметно активизировались установочные конторы автомобильного охранного оборудования, которые предлагают так называемые «авторские охранные системы». Что это такое, что в ни... 281 0 0 21.08.2020
Статьи / Гид по покупке авто с пробегом Простых вариантов не осталось: гид по покупке Volkswagen Passat B7 Volkswagen Passat B7 имел сравнительно короткий жизненный цикл: в 2010 году модель представили публике, а в конце 2014 уже выкатили ее сменщика с индексом B8, окончательно убрав ее из произв... 4311 1 0 20.08.2020
Статьи / Авто с пробегом Nissan Qashqai I с пробегом: гниль в багажнике и дешевый кожзам Qashqai был не первым, не вторым и даже не десятым кроссовером в истории мирового автопрома. Некоторые компании к моменту выхода этой модели выпускали SUV уже больше 10 лет. И всё-таки это з... 4759 1 19 19.08.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Колесница коллективизации: тест-драйв трактора Универсал-2 40-х годов Даже небольшая поездка за рулём этого трактора произвела на меня неизгладимые впечатления. Во-первых, сначала надо «кривым стартером» запустить его мотор, во-вторых – не сломать позвоночник,... 54338 7 153 03.07.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Секс в гамаке: опыт владения Chevrolet Tahoe с пробегом 56 000 километров Chevrolet Tahoe первой генерации 1997 года в близком к коллекционному состоянии без всякой реставрации – редкий автомобиль сегодня, а в нашей стране – и подавно! Причем разыскан и приобретен... 45109 7 2 01.05.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211 Главное заклинание, помогающее продать подержанный авто, – «сел и поехал!». Поэтому покупка автомобиля с серьезными проблемами намеренно, с планом их дальнейшего устранения за счет изначальн... 33492 63 18 23.03.2020
Обсуждаемое
84 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
73 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings