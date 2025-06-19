Trophy без Camel: суровые люди опять поедут в Африку на спецверсиях Defender

Британская компания JLR (бывшая Jaguar Land Rover) объявила о возрождении приключенческих соревнований, известных ранее как Camel Trophy, но поскольку табачная реклама в большинстве стран мира сегодня запрещена, то теперь это Defender Trophy. Национальные отборочные туры начнутся уже этим летом в более чем 50 странах мира, а финал состоится осенью 2026 года в Африке. По случают запуска Defender Trophy представлена и соответствующая версия Trophy Edition внедорожника Defender 110, доступная всем желающим.

Соревнования Camel Trophy проводились с 1980 по 2000 год и хорошо известны в России, их показывали по телевизору, а марафон 1990 года проходил в Сибири. В большинстве этапов Camel Trophy участвовали внедорожники Land Rover Discovery и классические, рамные Land Rover Defender. Сегодня марка Land Rover разделена на три отдельных бренда — Range Rover, Discovery и Defender, а в 2026 году к ним присоединится четвёртый — Freelander. Приключенческое направление сегодня закреплено за брендом Defender, а новые фирменные оффроудные соревнования получили имя Defender Trophy.

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Россия по известным причинам в список претендентов на участие в Defender Trophy не входит, а участники из других стран должны быть старше 23 лет, в хорошей физической форме (один из критериев — способность проплыть не менее 50 м), имеющие водительские права и свободно владеющие английским языком. Задачи в соревнованиях будут трёх типов — на вождение и командную работу, на сообразительность и на физическую выносливость. Обещаны, как водится, кровь, пот, слёзы и яркие воспоминания на всю оставшуюся жизнь.

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Между тем приключенческий Defender 110 Trophy Edition уже доступен для заказа, в Германии он стоит от 103 100 евро. Внедорожник в исполнении Trophy Edition предлагается только в стандартном пятидверном кузове (отсюда индекс 110) с топовым 3,0-литровым 6-цилиндровым турбодизелем (350 л.с., 700 Нм), дополненным мягкогибридным довеском. Коробка передач — 8-ступенчатый гидромеханический «автомат», разгон до 100 км/ч занимает 6,4 с, максимальная скорость — 191 км/ч.

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Особенности версии Trophy Edition — это два цвета кузова на выбор (жёлтый Deep Sandglow Yellow и зелёный Keswick Green), для которых за 4900 евро доступна защитная матовая плёнка; обутые во вседорожные покрышки чёрные 20-дюймовые литые колёса, стилизованные под штампованные, и много логотипов Trophy снаружи и внутри кузова. За доплату в 5645 евро предлагается пакет Trophy Pack, куда входят шноркель, расширенные брызговики колёсных арок, экспедиционный багажник на крыше и складная лестница для доступа к нему. Итого машина как на картинках обойдётся минимум в 113 645 евро.

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Напомним, что актуальный Defender поколения L663 выпускается с 2019 года и имеет несущий кузов, последнее лёгкое обновление внедорожник пережил в мае этого года. В прошлом году актуальный Defender обзавёлся элитной оффроудной версией Octa. Между тем классический, рамный Defender остаётся в строю в виде заводского рестомода, у которого в 2021 и 2022 годах были лимитированные версии, посвящённые Camel Trophy.