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  • Испытательный полигон за 600 млн рублей: на нём будут тестировать машины с автопилотом

Испытательный полигон за 600 млн рублей: на нём будут тестировать машины с автопилотом

22.06.2020 91 0 1

При этом экспериментальную базу создадут не с «нуля»: в её основу ляжет существующий полигон НАМИ. Проект планируют завершить к осени 2022 года.

 

Все страны мира продолжают развивать технологии автономного и полуавтономного вождения. У многих брендов сейчас в линейке уже есть модели с различными системами помощи водителю и с функцией связи для обмена данными. Старается не отставать и Россия: стало известно, что в стране появится специальный полигон для тестирования так называемых «подключённых машин» и «беспилотников». Проект уже поддержали автопроизводители, а также Министерство промышленности и торговли РФ. На его реализацию потребуется 599,7 млн рублей. Из них 417,8 млн рублей поступят из госбюджета, ещё 181,9 млн рублей – вложения инвесторов.

По сведениям «Известий», экспериментальную базу для испытания «умных» автомобилей построят на полигоне ФГУП НАМИ. Ориентировочный срок завершения проекта – сентябрь 2022-го. На испытательном полигоне создадут модель городского движения с инфраструктурой, оснащённой технологией V2Х (Vehicle-to-Everything) – она отвечает за обмен информацией с автомобилями (речь идёт о данных, касающихся скорости движения, износа тормозов, иных узлов и т.д.).

Совокупная протяжённость дорог тестового полигона составит 20 км. На нём проведут так называемые «натурные испытания», в рамках которых сотрудники будут имитировать различные дорожные ситуации. Это позволит проверить работу компонентов автоматизации «умных» машин, а также систем анализа поведения высокоавтоматизированных средств.

На нынешнем полигоне НАМИ уже имеется инфраструктура, имитирующая самые разные условия эксплуатации транспортных средств – от автомагистрали до трассы для карьерной техники. Кроме того, имеется закрытая лаборатория площадью 25 га. То есть почти 600 млн рублей потратят только на то, чтобы оснастить имеющуюся инфраструктуру технологией V2Х. Предполагается, что эта площадка в итоге сможет обеспечить проведение полного комплекса испытаний, доводки и сертификации беспилотных ТС.

Создание экспериментальной базы на основе полигона НАМИ поддержали российские IT-компании и автомобилестроители: группа ГАЗ, Sollers (владеет брендом УАЗ), КАМАЗ и АВТОВАЗ (собственник марки Lada). Отметим, за тестирование «умных» машин производителям придётся платить: предполагается, что площадка только за сентябрь-декабрь 2022-го заработает около 42 млн рублей, а к 2031 году выйдет на годовую выручку примерно в 470 млн рублей.

Любопытно, что сейчас автомобилям с автопилотом разрешено выезжать на некоторые российские магистрали. Соответствующее постановление ещё осенью 2018 года подписал Дмитрий Медведев, занимавший на тот момент пост премьер-министра РФ. Изначально предполагалось, что тестовыми станут дороги Москвы и республики Татарстан. В апреле текущего года «беспилотникам» разрешили также выезжать на трассы во Владимирской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новгородской и Самарской областей, а также Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Чувашской Республики, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Для того, чтобы на российских дорогах появились «беспилотники» (не в качестве эксперимента, а как вид транспорта), придётся менять законы, регулирующие движение транспорта в стране. Одной из основных проблем по-прежнему остаётся вопрос об ответственности за аварии по вине ТС с автопилотом.

Ранее стало известно о том, что часть мировых автопроизводителей признали, что их ожидания от «беспилотных» машин и развития технологий были завышены. Сейчас сообщается, что BMW и Daimler решили поставить свой совместный проект по разработке автопилота на паузу.

Россия авто и общество беспилотные авто авто и технологии Lada УАЗ КАМАЗ ГАЗ

 

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