Из мороза в экстремальную жару: новые Skoda Kodiaq и Superb успешно завершили испытания

Официальная презентация следующих кроссовера и флагманской легковушки чешской марки пройдёт осенью: «второй» Kodiaq дебютирует до конца текущего месяца, а лифтбек и универсал четвёртой генерации будут представлены в ноябре.

Skoda продолжает подогревать интерес поклонников марки к своим будущем новинкам: Kodiaq второго поколения и Superb четвёртого. До премьер этих моделей осталось совсем немного времени, сейчас оба проекта находятся на завершающей стадии. В течение последних нескольких месяцев чешский производитель неоднократно публиковал фотографии и видео замаскированных прототипов, которые проходят дорожные испытания.

Теперь Skoda официально объявила о том, что будущие новинки успешно завершили цикл испытаний в экстремальных условиях. Это сообщение пресс-служба марки сопроводила очередной порцией снимков и новым роликом с участием тестируемых прототипов Skoda Kodiaq и Superb следующего поколения.



На фото: прототип Skoda Superb нового поколения на тестах

В компании рассказали, что автомобили прошли «широкий спектр испытаний в экстремальных условиях»: тестовые машины покатали и при 30-градусном морозе за чертой Полярного круга, и при почти 50-градусной жаре в пустыне Аризоны. Разработчики сочли, что тестовый цикл, который прошли будущие новинки, «имитирует 40-летнюю эксплуатацию машин на дороге».



Ещё Шкода отправила свои тестовые машины буксировать прицепы по дороге, проходящей по Гросглокнеру (самой высокой горе Австрии). Ещё чешский производитель успел испытать различную инфраструктуру зарядки для исполнений будущих Kodiaq и Superb с подключаемыми гибридными установками.



В общей сложности за два года прототипы преодолели свыше миллиона километров. Путь включал в себя движение и в условиях городского потока, и по автострадам, и по просёлочным дорогам. В Skoda добавили, что такое расстояние среднестатистический автовладелец проезжает примерно за 40 лет.



На фото: прототип Skoda Kodiaq нового поколения на тестах

Напомним, в конце прошлого месяца Шкода показала салоны новых Kodiaq и Superb. Главной особенностью интерьера в обоих случаях стали три настраиваемые рукоятки блока микроклимата, которые получили название Skoda Smart Dials. Ещё модели получили 10-дюймовую виртуальную приборку, дополненную проекционным экраном на лобовом стекле, а также отдельный 13-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы.



В гамму «второго» Kodiaq и «четвёртого» Superb входят турбодизель 2.0 TDI (150 и 193 л.с.) и бензиновая турбочетвёрка 2.0 TSI (204 л.с.), а у полноприводного Суперба есть вариант этого мотора на 265 л.с. Ещё в семействах числится мягкогибридная установка с бензиновым 1.5 TSI (150 л.с.), идущим в комплекте с 48-вольтовым стартер-генератором. В пару этим вариантам предлагается семиступенчатый робот DSG.



В основе подзаряжаемых гибридов Kodiaq и Superb лежит тот же бензиновый 1,5-литровый TSI, работающий в тандеме с электромотором, и батарея ёмкостью 25,7 кВт*ч; агрегатируется с 6DSG. Совокупная отдача установки – 204 л.с., запас хода на электротяге превышает 100 км (по циклу WLTP).

