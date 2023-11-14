Из-за высокого спроса тираж родстера Polestar 6 решили не ограничивать

Согласно плану шведской марки, серийное производство модели с открытым верхом должно стартовать не раньше 2026 года.

Бренд Polestar ещё в 2017 году отделился от материнской марки Volvo, которая сейчас принадлежит китайскому холдингу Geely. На днях производитель провёл в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) мероприятие Polestar Day, в рамках которого были показаны новинки «звёздного» бренда. В их числе оказался и серийный вариант родстера Polestar 6, который отправят в серию только через несколько лет.

На фото: Polestar Roadster

Изначально шведский бренд объявил о том, что тираж «зелёного» родстера будет ограничен 500 экземплярами. О старте приёма заявок в компании объявили 16 августа, всего за неделю вся партия Polestar 6 разошлась по предзаказам. При этом желающие купить родстер по-прежнему есть: производитель зафиксировал достаточно высокий спрос на анонсированную новинку.



На фото: концепт Polestar O2

По этой причине в Polestar думают о том, чтобы не устанавливать ограничение на тираж «шестёрки», а выпускать машины по мере спроса. Об этом сообщает британский Autocar со ссылкой на гендиректора компании Томаса Ингенлата. В частности, он сказал, что Polestar «не остановится на 500 [экземплярах], если люди этого захотят».



Известно, что серийный выпуск Polestar 6 начнётся в 2026 году, более точного срока начала производства пока нет. По словам главы марки, новинка станет полностью электрическим родстером, «который понравится даже самым заядлым любителям бензиновых машин».



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В августе прошлого года стали известны подробности о серийном родстере, в основу которого ляжет концепт Polestar O2, представленный несколькими месяцами ранее. Он будет базироваться на новой алюминиевой платформе (на ней же создали и шоу-кар). Как Kolesa.ru сообщал ранее, новинка получит 800-вольтовую систему; установка состоит из двух электромоторов (по одному на каждой оси), её совокупная отдача равна 884 л.с., а максимальный крутящий момент – 900 Нм.



Предполагается, что родстер Polestar сможет разогнаться с места до «сотни» за 3,2 секунды, а его максимальная скорость будет ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. В компании пока не рассекретили ёмкость тяговой батареи, но рассказали, что дальнобойность новинки на одной зарядке составляет 600 км (при расчёте по циклу WLTP).



Посадочная формула Polestar 6 – 2+2. Дизайн интерьера выполнен в традициях скандинавского минимализма, а для отделки в компании решили использовать исключительно экологически чистые материалы. У родстера, как и у седана Polestar 5 нет заднего стекла, однако прозрачная секция крыши уходит за головы пассажиров второго ряда.



На фото: салон концепта Polestar O2

Кстати, недавно стало известно о том, что серийный Polestar 5 может получить батарею, которая за пять минут заряжается для пробега более 160 км. Причём предполагается, что в 2032 году электрокару на это понадобится всего две минуты.

