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  • Конкурент Porsche Taycan: Polestar 5 за пять минут зарядит батарею для пробега более 160 км

Конкурент Porsche Taycan: Polestar 5 за пять минут зарядит батарею для пробега более 160 км

10.11.2023 107 0 0

Серийный электромобиль шведской марки выйдет на рынок в 2025 году. Совокупная мощность его силовой установки составит 886 л.с.

Марка Polestar отделилась от Volvo (принадлежит китайскому холдингу Geely) в 2017 году. Сейчас производитель продолжает подготовку к выходу на рынок флагманского лифтбека с индексом 5: ожидается, что товарный вариант доберётся до дилеров в 2025 году. Сейчас компания показала будущий Polestar 5, который наряду с другими новинками был представлен в рамках мероприятия Polestar Day (прошло в Лос-Анджелесе, штат Калифорния).

Ожидается, что Polestar 5 сможет побороться за покупателей с Porsche Taycan. Новинка шведского бренда получила оформление в узнаваемом фирменном стиле. Флагманский лифтбек получил двухэтажную головную оптику с «L-образными» ходовыми огнями (подобные фары у Polestar 4). Чуть ниже расположены боковые воздуховоды, а большой центральный воздухозаборник интегрирован в нижнюю часть переднего бампера.

На фото: Polestar 5

Модель получила панорамную крышу, лаконичный обвес по периметру кузова из некрашеного пластика, «утопленные» наружные дверные ручки, оригинальные колёсные диски. Задние фонари выполнены в виде «оквадраченной» арки – они проходят через всю ширину кормы и дополняются элементами из «штрихов» по бокам. В нижней части заднего бампера находится диффузор.

В Polestar рассказали о разработке новых аккумуляторов StoreDot для электромобилей: изменения в производстве литий-ионных батарей стали возможны из-за «внедрения ряда инноваций и синтеза запатентованных органических и неорганических соединений». Такие аккумуляторы получили функцию «сверхбыстрой» зарядки, причём её уже опробовал на себе прототип Polestar 5. По словам производителя, «зелёный» лифтбек сумел за пять минут зарядить тяговую батарею на столько, чтобы хватило на 161 км (100 миль) пробега.

На фото: прототип Polestar 5
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На фото: прототип модуля батареи StoreDot
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Вероятно, такой аккумулятор получит в том числе серийный Polestar 5, который появится на дорогах через пару лет. Стоит отметить, что компания намерена развивать свою технологию: предполагается, что к 2028 году до запаса хода в 100 миль батарею надо будет заряжать всего три минуты, а в 2032-м время «электрозаправки» сократится до двух минут.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, лифтбек получит собственную алюминиевую платформу, которую разработали специалисты британского филиала Polestar. Кроме того, кузов «пятёрки» состоит в основном из алюминиевых компонентов, скреплённых по технологии, опробованной на спорткарах Lotus (кстати, владельцем этого бренда тоже является Geely). Известно, что серийную «зелёную» пятидверку оснастят двухмоторной силовой установкой (по одному электродвигателю на каждой оси), совокупная отдача которой составит 884 л.с., а крутящий момент – 900 Нм.

На фото: прообраз Polestar 6
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На фото: концептуальный спорткар Polestar Synergy
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Стоит отметить, что на специальном мероприятии в Лос-Анджелесе производитель представил полный ассортимент разработок бренда на сегодняшний день. Так, на сцене оказались в том числе концептуальный электрический родстер, который ляжет в основу Polestar 6, а ещё шоу-кар Polestar Synergy, дебютировавший в сентябре в рамках выставки IAA Mobility, которая прошла в Мюнхене.

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