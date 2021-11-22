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  • Jaguar XJC от Carlex Design: захватывающий польский китч на британских «костях»

Jaguar XJC от Carlex Design: захватывающий польский китч на британских «костях»

22.11.2021 188 0 0

Тюнинг-ателье Carlex Design из польского города Чеховице-Дзедзице представило любопытный проект рестомода на базе купе Jaguar XJC из середины 70-х годов прошлого века. У ценителей британской классики при взгляде на работу польских мастеров может не выдержать сердце.

 

Восточноевропейская школа тюнинга характерна тем, что не особенно церемонится с автомобилями-исходниками, позволяя себя порой самые радикальные преобразования, производящие шоковое впечатление. Carlex Design уже успела прославиться несколькими яркими проектами вроде инфернального Dodge Challenger SRT Hellcat и Mercedes-Benz G-класса в стимпанк-отделке, но вот рестомод польское ателье заявило впервые, и это совсем не модный нынче интеллигентный рестомодинг типа заводского Volvo P1800 Cyan, а настоящий хардкор.

Оригинальное купе Jaguar XJC
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Оригинальное купе Jaguar XJC
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Оригинальное купе Jaguar XJC
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Исходное купе Jaguar XJC выпускалось в период с 1975-го по 1978 год, оно было сделано на базе седана XJ первого поколения так называемой второй серии (по-нашему — после первого рестайлинга), всего британская компания изготовила чуть менее 10,5 тысяч двухдверок, так что сегодня они являются настоящим раритетом и нужно иметь каменное сердце, чтобы пустить такую машину под нож польских кудесников.

Jaguar XJC от Carlex Design

На выходе Carlex Design обещает сногсшибательный внешний вид с агрессивным передком, зубастыми решётками, светодиодными фарами и заменёнными задними фонарями. Хромированные молдинги на боковинах стали тоньше, увеличенная колея потребовала внушительных расширителей арок — они сильно изменили (испортили?) лаконичный образ классического купе. Бамперы стали уже и теперь окрашены в цвет кузова, под задним разместились четырёхстволка выхлопа и псевдодиффузор.

Jaguar XJC от Carlex Design
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Jaguar XJC от Carlex Design
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Jaguar XJC от Carlex Design
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Jaguar XJC от Carlex Design
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Jaguar XJC от Carlex Design
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Изменения в салоне ещё более радикальные: от оригинально модели здесь ничего не осталось, исходный британский стиль соблюдён очень условно. В отделке использованы состаренная кожа, лакированное дерево и замша. Руль или приборы — словно у концептуальных спорткаров их 90-х, когда ещё не было современной сенсорной вакханалии. Установлена новая современная климатическая установка. Задние места демонтированы, вместо них установлены Х-образная распорка и багажная полка.

Jaguar XJC от Carlex Design
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Jaguar XJC от Carlex Design
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Jaguar XJC от Carlex Design
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Jaguar XJC от Carlex Design
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По «железу» заявлены тоже значительные преобразования, а именно новый двигатель V8 мощностью 400 л.с. (поставщик и технические данные пока не раскрыты), новые тормоза и кастомная подвеска, которые сделают классический Ягуара «сверхбыстрым и сверхбезопасным». Carlex Design обещает делать всего по несколько экземпляров рестомода в год, цена пока не объявлена.

Заводской рестомод на базе Jaguar XJ6 Нико МакБрейна
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Заводской рестомод на базе Jaguar XJ6 Нико МакБрейна
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Заводской рестомод на базе Jaguar XJ6 Нико МакБрейна
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Добавим, что сама марка Jaguar после объявления весной этого года о полном переформатировании и переходе на электромобили никаких значительных новостей не публиковала, но, к счастью, продолжает заботиться о своём наследии: в рамках программы Classic Continuation в следующем году будут изготовлены 8 экземпляров гоночной модели C-Type, разработанной в начале 50-х годов прошлого века. А в 2018 году Jaguar сделал в единственном экземпляре рестомод на базе седана XJ первого поколения третьей серии для барабанщика группы Iron Maiden Нико МакБрейна: машина получила обновлённый интерьер и более современное оперение кузова, но общий масштаб переделок, конечно, не сопоставим с таковым у Carlex Design.

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