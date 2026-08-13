Jeep Grand Cherokee получил несколько обновок и слегка подорожал

Выпуск Jeep Grand Cherokee стартовал в 1992 году, актуальное пятое поколение дебютировало в 2021-м, а плановый рестайлинг внедорожник пережил осенью 2025-го. Согласно подсчётам gcbc.net, по итогам прошлого года продажи модели в США снизились на 3,6% до 208,3 тыс. экземпляров. Однако в 2026-м у Grand Cherokee положительная динамика: за первое полугодие американские дилеры реализовали 101,7 тыс. единиц, что на 2,1% больше, чем в январе-июне 2025-го.

На фото: Jeep Grand Cherokee 2027 модельного года

Теперь пресс-служба Stellantis, которой принадлежит марка Jeep, рассказала об обновках, которые получил Grand Cherokee 2027 модельного года. Одним из главных изменений стало возвращение внедорожных версий версий Trailhawk и Overland, подробнее о них мы рассказывали ещё в июне. Теперь же стала известна их стоимость – в первом случае цена составляет 54 995 долларов, что эквивалентно примерно 4,6 млн рублей по текущему курсу; во втором – 57 895 долларов (около 4,9 млн рублей).

На фото: салон Jeep Grand Cherokee 2027 модельного года

Помимо этого, внедорожник 2027 модельного года обзавёлся новой модификацией Laredo Upland (на заглавном фото). Эта модель получила оформление передней части, схожее с Trailhawk. Предусмотрены буксировочные проушины в цвете Vapor Gray, крыша в цвете кузова, элементы декора тёмно-серого цвета, а также 18-дюймовые колёсные диски, обутые в комплект внедорожных шин 265/60R18. В салоне сидения отделаны экокожей и замшей чёрного цвета.

На фото: Jeep Grand Cherokee Trailhawk 1 / 4 На фото: Jeep Grand Cherokee Trailhawk 2 / 4 На фото: Jeep Grand Cherokee Trailhawk 3 / 4 На фото: Jeep Grand Cherokee Trailhawk 4 / 4

В список обновок вошёл увеличенный тачскрин информационно-развлекательной системы, который теперь положен Grand Cherokee Laredo и Laredo X. Отметим, его диагональ равна 10,1 дюйма, он пришёл на смену предыдущему дисплею диагональю 8,4 дюйма. Ещё эти исполнения, а также вариант Laredo Altitude получили новые 18-дюймовые колёса, а варианту Laredo достался иной интерьер в бежевом цвете.

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Jeep Grand Cherokee Limited 2027 модельного года снабдили стеклоочистителями с датчиком дождя, устройством для беспроводной зарядки смартфонов, наружными зеркалами с электроприводом и функцией автоматического складывания, также обновлёнными 20-дюймовыми колёсными дисками. Помимо этого, модели расширили палитру за счёт восьми новых оттенков кузова.

На фото: Jeep Grand Cherokee Overland 1 / 3 На фото: Jeep Grand Cherokee Overland 2 / 3 На фото: Jeep Grand Cherokee Overland 3 / 3

Техника Grand Cherokee осталась прежней. Так, модели положен двигатель Pentastar V6 объёмом 3,6 литра, мощностью 297 л.с. (максимальный крутящий момент – 352 Нм). В качестве альтернативы предлагается 2,0-литровый четырёхцилиндровый 16-клапанный бензиновый мотор Hurricane 4 Turbo. Его отдача равна 329 л.с. и 450 Нм, в пару положен восьмиступенчатый гидромеханический автомат. Напомним, ранее производитель анонсировал спортивную SRT-версию Grand Cherokee, которой достанется двигатель V8 Hemi.

На фото: салон Jeep Grand Cherokee Overland

Посвежевшие версии внедорожника уже доступны для заказа в Штатах, в дилерские центры машины начнут поступать ближе к концу 2026 года. Стоимость стартовой версии Jeep Grand Cherokee равна 41 515 долларов (около 3,48 млн рублей), что на 600 долларов больше по сравнению с вариантом 2026 модельного года. За новое исполнение с приставкой Upland просят не менее 49 990 долларов (около 4,19 млн рублей).