Jeep Grand Cherokee получил несколько обновок и слегка подорожал

Выпуск Jeep Grand Cherokee стартовал в 1992 году, актуальное пятое поколение дебютировало в 2021-м, а плановый рестайлинг внедорожник пережил осенью 2025-го. Согласно подсчётам gcbc.net, по итогам прошлого года продажи модели в США снизились на 3,6% до 208,3 тыс. экземпляров. Однако в 2026-м у Grand Cherokee положительная динамика: за первое полугодие американские дилеры реализовали 101,7 тыс. единиц, что на 2,1% больше, чем в январе-июне 2025-го.
Теперь пресс-служба Stellantis, которой принадлежит марка Jeep, рассказала об обновках, которые получил Grand Cherokee 2027 модельного года. Одним из главных изменений стало возвращение внедорожных версий версий Trailhawk и Overland, подробнее о них мы рассказывали ещё в июне. Теперь же стала известна их стоимость – в первом случае цена составляет 54 995 долларов, что эквивалентно примерно 4,6 млн рублей по текущему курсу; во втором – 57 895 долларов (около 4,9 млн рублей).
Помимо этого, внедорожник 2027 модельного года обзавёлся новой модификацией Laredo Upland (на заглавном фото). Эта модель получила оформление передней части, схожее с Trailhawk. Предусмотрены буксировочные проушины в цвете Vapor Gray, крыша в цвете кузова, элементы декора тёмно-серого цвета, а также 18-дюймовые колёсные диски, обутые в комплект внедорожных шин 265/60R18. В салоне сидения отделаны экокожей и замшей чёрного цвета.
В список обновок вошёл увеличенный тачскрин информационно-развлекательной системы, который теперь положен Grand Cherokee Laredo и Laredo X. Отметим, его диагональ равна 10,1 дюйма, он пришёл на смену предыдущему дисплею диагональю 8,4 дюйма. Ещё эти исполнения, а также вариант Laredo Altitude получили новые 18-дюймовые колёса, а варианту Laredo достался иной интерьер в бежевом цвете.
Jeep Grand Cherokee Limited 2027 модельного года снабдили стеклоочистителями с датчиком дождя, устройством для беспроводной зарядки смартфонов, наружными зеркалами с электроприводом и функцией автоматического складывания, также обновлёнными 20-дюймовыми колёсными дисками. Помимо этого, модели расширили палитру за счёт восьми новых оттенков кузова.
Техника Grand Cherokee осталась прежней. Так, модели положен двигатель Pentastar V6 объёмом 3,6 литра, мощностью 297 л.с. (максимальный крутящий момент – 352 Нм). В качестве альтернативы предлагается 2,0-литровый четырёхцилиндровый 16-клапанный бензиновый мотор Hurricane 4 Turbo. Его отдача равна 329 л.с. и 450 Нм, в пару положен восьмиступенчатый гидромеханический автомат. Напомним, ранее производитель анонсировал спортивную SRT-версию Grand Cherokee, которой достанется двигатель V8 Hemi.
Посвежевшие версии внедорожника уже доступны для заказа в Штатах, в дилерские центры машины начнут поступать ближе к концу 2026 года. Стоимость стартовой версии Jeep Grand Cherokee равна 41 515 долларов (около 3,48 млн рублей), что на 600 долларов больше по сравнению с вариантом 2026 модельного года. За новое исполнение с приставкой Upland просят не менее 49 990 долларов (около 4,19 млн рублей).
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