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Jetour запускает продажи кроссовера Shanhai L9 с дизайном Li L9

31.03.2025 146 1 0

Флагманский паркетник марки Jetour пережил рестайлинг. Кроссовер преобразился снаружи, стал еще больше и получил шестиместную версию. А вот технику реформы не затронули.

В Китае сегодня объявили предварительные цены и открыли прием заявок на обновленный подзаряжаемый гибрид Jetour Shanhai L9, который засветился еще в прошлом году. Напомним, на домашнем рынке Shanhai – это отдельная линейка принадлежащего компании Chery бренда, которая была создана специально для электрифицированных машин. Причем именно L9 стал первенцем семейства, он дебютировал в 2023-м. Россиянам паркетник тоже знаком – модель сделана на базе чисто бензинового Jetour X90 Plus. Более того, у нас продают «традиционный» кроссовер с обликом дореформенного гибрида для КНР: в России он представлен как Soueast S09.

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Рестайлинг принес Shanhai L9 внешность в модном среди китайцев электромобильном стиле. Вместо гигантской радиаторной решетки с хромированным узором теперь гладкая панель – как у Li L9. К слову, кроссоверы Shanhai L6 и Shanhai L7 подобный дизайн имеют изначально. Jetour Shanhai L9 также обрел новые бамперы, а задние фонари сделали в виде единой широкой плашки. Пластиковый обвес отныне красят в цвет кузова (у дореформенной модели он черный).

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Длина паркетника увеличилась на 49 мм до 4911 мм. Остальные габариты не изменились: ширина – 1925 мм, высота – 1784 мм, колесная база – 2850 мм. Модели положены 19- или 20-дюймовые диски.

Внутри, как и прежде, два отдельных экрана. Но привычного селектора коробки больше нет, вместо него – подрулевой рычажок. Сам центральный тоннель перекомпонован, у кресел новая обивка. В спинку переднего пассажирского сиденья может быть встроен откидной столик. В списке оборудования Jetour Shanhai L9 также заявлены панорамный люк в крыше, беспроводная зарядка, камеры кругового обзора и водительские ассистенты. Наконец, наряду с 5- или 7-местным салоном теперь можно выбрать еще и 6-местную версию.

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Технику менять не стали. Силовая установка Jetour Shanhai L9 включает бензиновую турбочетверку 1.5 (156 л.с.) и два электромотора, но привод исключительно передний. Суммарная отдача системы составляет 427 л.с. Гибрид укомплектован батареей емкостью 19,43 кВт*ч.

Сейчас за обновленный Jetour Shanhai L9 просят 169 900 – 190 900 юаней (около 1,95 млн – 2,2 млн рублей по курсу от 29 марта), тогда как дорестайлинговый кроссовер стоит 166 900 – 188 900 юаней (1,9 млн – 2,16 млн рублей). Но, как мы помним, цены предварительные. А это значит, что после запуска «живых» продаж в апреле цены реальные, скорее всего, окажутся ниже.

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1 комментарий
31.03.2025 12:27
Иван Сергеев

Клона клона клона. Вспоминается история с Сюборами, Liko и прочими "оЪучающими компьютерами" из 90-х.

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