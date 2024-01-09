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  • К дебюту готовится новый кроссвэн: первое изображение smart #5

К дебюту готовится новый кроссвэн: первое изображение smart #5

09.01.2024 168 0 0

Ожидается, что его запас хода на одной зарядке составит около 600 км. На европейский рынок этот минивэн может выйти в 2025 году.

Марка smart, изначально основанная немецким концерном Daimler (сейчас – Mercedes-Benz Group), в прошлом году отметила 25-летие. Сейчас развитием автомобилей бренда занимается Geely (немцы отвечают за дизайн), а основным рынком для «умной» марки стал Китай. Хотя smart не забывает и про Европу, где он продолжает бороться за покупателей с Mini. Осенью 2023-го бренд анонсировал несколько новинок, одной из них станет семейный кроссвэн smart #5.

На фото: smart #3 (версия для европейского рынка)

﻿Актуальный модельный ряд бренда включает в себя пару полностью «зелёных» моделей: первенцем после «перезапуска» стал субкомпактный кроссовер smart #1, представленный в апреле 2022-го. Второй моделью является более крупный купеобразный кроссовер smart #3; в основе обоих лежит модульная платформа SEA разработки Geely. В дальнейшем линейка пополнится за счёт компакта smart #2, а также, вероятно, небольшого хэтчбека smart #4 и самой крупной модели бренда – вместительного «приподнятого» минивэна smart #5.

Ожидается, что третьей новинкой вернувшегося бренда станет именно минивэн, его премьера пройдёт в 2024 году (вероятно, в рамках Пекинского автосалона), а продажи на европейском рынке могут стартовать в 2025-м. Ранее будущий электрический кроссвэн уже попадался в объективы фотошпионов, прототип был замечен на тестах в Китае.

Официальной информации о том, как будет выглядеть smart #5, пока нет. Свой вариант потенциальной внешности «приподнятого» минивэна предлагает дизайнер испанского издания Motor.es. Судя по рендеру, новинка получит внешность в стиле актуальных моделей: с подобной головной оптикой, рельефным капотом, формой крупного воздухозаборника, интегрированного в нижнюю часть переднего бампера и получившего окантовку под хром.

Рендер smart #5

Ещё у кроссвена на рендере традиционные наружные зеркала с корпусами чёрного цвета, рейлинги на крыше, «утопленные» дверные ручки, чёрные центральные стойки крыши, обвес по периметру кузова из некрашеного пластика, заметные накладки на колёсных арках.

На фото: салон smart #3

В салоне можно увидеть большой планшет, исполняющий роль тачскрина мультимедийной системы. Новинка получит либо два, либо три ряда сидений, в первом случае модель предполагает пятерых, во втором – семерых седоков. Ожидается, что его габариты приблизятся по показателям к Mercedes-Benz EQB. Напомним, его длина равна 4685 мм, ширина – 1835 мм, высота – 1705 мм; расстояние между осями – 2829 мм.

По предварительным данным, новинка разделит моторную гамму с двумя актуальными моделями марки. Это значит, что у smart #5 будут версии как с одним 272-сильным электродвигателем, расположенным на задней оси, так и с двухмоторной силовой установкой, совокупная отдача которой составит 428 л.с. Ожидается, что модель оснастят тяговым аккумулятором большей ёмкости, а её дальнобойность без подзарядки составит около 600 км. На подзарядку батареи с 10 до 80% понадобится около 15 минут.

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