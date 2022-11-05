Как Bentayga EWB, но дешевле: как будут выглядеть бюджетные кроссоверы с удлиненной базой

У каждого рынка есть свои характерные черты и особые запросы со стороны потребителей. Одним из ключевых параметров в Китае за последние годы стал простор второго ряда, достигаемый путём существенного увеличения колёсной базы. Наиболее яркими примерами являются множество моделей немецких автопроизводителей, получающих такие модификации исключительно для китайского рынка. Для других же стран длиннобазные версии доступны в основном в премиальном сегменте у флагманских моделей, и одним из свежих примеров является представленный в мае этого года Bentley Bentayga с увеличенной на 18 см колёсной базой. Однако пространство на втором ряду наверняка могли бы оценить и покупатели бюджетных кроссоверов, особенно если учесть, что эти автомобили часто используются в качестве семейных. Как они могут выглядеть?

Рендеры длиннобазного Haval Jolion 1 / 2 Рендеры длиннобазного Haval Jolion 2 / 2

Начнём как раз с китайской модели – Haval Jolion. На домашнем рынке он был представлен в конце 2020 года, а в России продажи стартовали прошлой весной. Модель практически сразу обрела популярность, а по итогам продаж в сентябре этого года Джолион и вовсе занял третью строчку в ТОП-25 самых продаваемых автомобилей.

Рендеры длиннобазной Hyundai Creta 1 / 2 Рендеры длиннобазной Hyundai Creta 2 / 2

Хорошим спросом пользуется и Крета второго поколения, презентация которой состоялась прошлым летом, а несколькими месяцами после мы провели тест-драйв кроссовера. В сентябре модель разошлась тиражом в 625 экземпляров, что позволило занять 11-ю строчку в ТОП-25.

Рендеры длиннобазного Renault Duster 1 / 2 Рендеры длиннобазного Renault Duster 2 / 2

Наконец, третья модель на наших рендерах – всегда пользовавшийся популярностью в России кроссовер Renault Duster. Его вторая генерация в Европе появилась ещё в 2017 году, однако до России он доехал только к 2021-му году. По итогам продаж за первые 9 месяцев этого года Дастер занимает восьмое место в ТОП-25 с результатом в 11 366 экземпляров, даже опережая Jolion, однако в списке самых продаваемых автомобилей в сентябре он уже отсутствует по понятным причинам. Кстати, ранее мы рассказывали, как выживают дилеры и автовладельцы после ухода компании Renault.