Новинки ×
  • Как Bentayga EWB, но дешевле: как будут выглядеть бюджетные кроссоверы с удлиненной базой

Как Bentayga EWB, но дешевле: как будут выглядеть бюджетные кроссоверы с удлиненной базой

05.11.2022 192 0 0

На китайском автомобильном рынке особой популярностью пользуются версии различных моделей с удлинённой колёсной базой. Мы решили представить, как могут выглядеть популярные в России кроссоверы в аналогичном исполнении.

 

У каждого рынка есть свои характерные черты и особые запросы со стороны потребителей. Одним из ключевых параметров в Китае за последние годы стал простор второго ряда, достигаемый путём существенного увеличения колёсной базы. Наиболее яркими примерами являются множество моделей немецких автопроизводителей, получающих такие модификации исключительно для китайского рынка. Для других же стран длиннобазные версии доступны в основном в премиальном сегменте у флагманских моделей, и одним из свежих примеров является представленный в мае этого года Bentley Bentayga с увеличенной на 18 см колёсной базой. Однако пространство на втором ряду наверняка могли бы оценить и покупатели бюджетных кроссоверов, особенно если учесть, что эти автомобили часто используются в качестве семейных. Как они могут выглядеть?

Рендеры длиннобазного Haval Jolion
1 / 2
Рендеры длиннобазного Haval Jolion
2 / 2

Начнём как раз с китайской модели – Haval Jolion. На домашнем рынке он был представлен в конце 2020 года, а в России продажи стартовали прошлой весной. Модель практически сразу обрела популярность, а по итогам продаж в сентябре этого года Джолион и вовсе занял третью строчку в ТОП-25 самых продаваемых автомобилей.

Рендеры длиннобазной Hyundai Creta
1 / 2
Рендеры длиннобазной Hyundai Creta
2 / 2

Хорошим спросом пользуется и Крета второго поколения, презентация которой состоялась прошлым летом, а несколькими месяцами после мы провели тест-драйв кроссовера. В сентябре модель разошлась тиражом в 625 экземпляров, что позволило занять 11-ю строчку в ТОП-25.

Рендеры длиннобазного Renault Duster
1 / 2
Рендеры длиннобазного Renault Duster
2 / 2

Наконец, третья модель на наших рендерах – всегда пользовавшийся популярностью в России кроссовер Renault Duster. Его вторая генерация в Европе появилась ещё в 2017 году, однако до России он доехал только к 2021-му году. По итогам продаж за первые 9 месяцев этого года Дастер занимает восьмое место в ТОП-25 с результатом в 11 366 экземпляров, даже опережая Jolion, однако в списке самых продаваемых автомобилей в сентябре он уже отсутствует по понятным причинам. Кстати, ранее мы рассказывали, как выживают дилеры и автовладельцы после ухода компании Renault.

кроссовер рендеры "Колёса.ру" новинки Hyundai Hyundai Creta Haval Haval Jolion Renault Renault Duster

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Суперкары Страшно, очень страшно: почему в США запрещали дрэг на Dodge Demon и других серийных машинах Быстрые машины покупают для того, чтобы быстро ездить. А чтобы ездить максимально быстро, нужно ездить по прямой. Эти прописные истины особенно хорошо понимают в Америке – стране, которая, с... 186 0 2 05.11.2022
Статьи / Практика Холодное сердце: почему машина может долго не прогреваться «Зима! Крестьянин, торжествуя… » полчаса прогревает машину. А иногда и не крестьянин, а вполне себе боярин на недешевом автомобиле всё равно прогревает его, мёрзнет и думает: ну почему так д... 578 0 2 04.11.2022
Статьи / Авто с пробегом Jaguar XJ III X350/358 с пробегом: прогрессивный алюминиевый кузов и архаичная электрика Если вы не заядлый фанат марки, то вряд ли отличите эту машину от предыдущих XJ. Стилистически она следует идее, заложенной еще в 60-х годах: низкий узнаваемый силуэт, консервативный салон…... 755 1 1 03.11.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 15230 7 205 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 12926 10 41 13.08.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Geely Coolray против Haval Jolion: бесплатный сыр? Если бы! Хотите купить сегодня  машину с полноценной гарантией, в кредит по адекватной ставке, без диких дилерских накруток? Сейчас это та еще задачка, ведь полноценную цепочку «представительство – з... 9984 25 30 10.08.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings