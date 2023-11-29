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Какие характеристики авто с пробегом больше всего влияют на его цену в 2023 году

29.11.2023 35 0 0

Эксперты Авито Авто перечислили факторы, которые больше всего вносят вклад в финальную стоимость автомобилей на платформе в 2023 году. Согласно расчетам на основании инструмента Авито Оценка, наибольший вклад в стоимость авто среди 36 параметров, которые анализирует инструмент, вносит пробег, количество владельцев, наличие ДТП, цвет и тип кузова.

Факторы влияния, описанные ниже, могут как снизить конечную стоимость автомобиля с пробегом, так и увеличить ее. Для расчета вклада в цену была взята средняя стоимость автомобиля с пробегом на платформе Авито Авто в период с мая по октябрь 2023 года – 1 750 000 рублей.

Больше всего автомобиль теряет в стоимости до 40 тысяч км пробега

При пробеге в диапазоне от 0 до 40 000 км итоговый вклад в стоимости автомобиля падает на 9 000 рублей (или 0,68% от общей стоимости) с каждыми 10 000 км пробега. При достижении диапазона 40 000 – 200 000 км спад вклада замедляется до 2 800 руб (или 0,19% от общей стоимости) с каждыми 10 000 км пробега. Начиная с 200 000 км пробега, цена на автомобиль почти перестает меняться при дальнейшем увеличении пробега.  

Первые два ДТП больше всего влияют на дальнейшую стоимость авто

При появлении первого дорожно-транспортного происшествия стоимость автомобиля снижается в среднем на 38 тысяч рублей (или 2,35% от общей стоимости). При втором ДТП стоимость падает еще на 17 000 рублей (снижение на 1,33%). Далее снижение цены имеет линейную зависимость: с каждым новым ДТП сумма в среднем будет уменьшаться на 8 500 рублей (или 0,84%).

1 или 2 собственника авто? Влияния на цену нет

Если автомобилем владели 1-2 собственника, стоимость практически не меняется. Однако при дальнейшем росте количества владельцев автомобиль теряет в среднем 2 800 рублей с каждым новым собственником (снижение стоимости на 0,07%).  

Как меняется цена на автомобиль с пробегом в 2023 году в зависимости от цвета и типа кузова

Самые большие вклады в финальную стоимость автомобиля вносят белый, серый, голубой, зеленый и бежевый цвета. Наибольшее влияние на цену оказывают такие типы кузова, как купе, минивен и фургон.

Наименьший вклад в изменение стоимость вносят фиолетовый, розовый и бордовый цвета. Меньше всего влияют на цену такие типы кузова как пикап, кабриолет и внедорожник.

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