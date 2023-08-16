Kia может представить глобальный пикап Tasman уже в следующем году

По предварительным данным, до конвейера в Южной Корее эта новинка доберётся в первой половине 2025-го, а до дилеров – в середине того же года.

Модельный ряд корейского бренда Kia довольно широкий и не страдает однообразием, однако глобального пикапа в нём нет. Хотя сам сегмент в последнее время стал востребованным, в частности, речь идёт о сегменте небольших грузовиков: за последние годы сразу несколько брендов (в том числе Hyundai, Ford, Ram) показали свои новинки. О том, что Киа тоже может присоединиться к тренду, стало известно в начале июня текущего года.

На фото: пикап Hyundai Santa Cruz

Напомним, ещё в марте 2022 года представители Kia рассказали о планах, согласно которым в линейке бренда к 2027-му появится пара электрических пикапов. Однако это не исключает того, что у моделей могут быть в том числе версии с двигателями внутреннего сгорания (тем более, что одна из обещанных новинок должна ориентироваться в основном на рынки развивающихся стран).



По предварительным данным, глобальный пикап Kia может получить имя Tasman. Ранее именно это название решила «оставить за собой» корейская компания: соответствующие заявки на регистрацию товарного знака были поданы в таких странах как Австралия, Новая Зеландия, Франция, Уругвай и Коста-Рика. Производитель пока официально не подтвердил, что один из двух ранее анонсированных пикапов получит наименование Tasman.



На фото: актуальный внедорожник Kia Mohave

Теперь австралийское издание Drive со ссылкой на представителей местного подразделения Kia сообщает о том, что мировая премьера будущего пикапа бренда запланирована на следующий год. Также стало известно о том, что на родине, в Южной Корее, производство модели, по плану, должно начаться в первой половине 2025-го. Ожидается, что до дилеров первые грузовики доберутся в середине того же года.



В австралийском представительстве Kia отметили также, что компании ещё необходимо провести дорожные испытания более приближенных к серии прототипов будущей новинки. Пока что на тестах был замечен только мул на базе среднеразмерного рамного внедорожника Kia Mohave (другое название – Borrego). Пока что неясно, ляжет ли в основу новинки этот SUV.



На фото: салон Kia Mohave

Предполагается, что у Kia Tasman будет версия с дизельным двигателем (напомним, такие автомобили по-прежнему востребованы на некоторых рынках, в том числе в Австралии). По слухам, в дизельном исполнении у модели будет двухместная кабина, грузоподъёмность этой «рабочей лошадки» составит около 1000 кг, а буксировать такой пикап сможет примерно 3500 кг.



По данным издания, австралийское подразделение Kia «принимает активное участие» в проекте разработки нового пикапа, так как местный рынок в дальнейшем станет одним из ключевых регионов для марки. Сообщается, что корейский производитель намерен провести испытания прототипов будущей новинки в Австралии в следующем году.