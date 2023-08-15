Mazda намерена продавать автомобили с дизельными моторами, пока на них есть спрос

«Дизельный скандал», стартовавший в 2015 году, прокатился практически по всему миру и затронул многих автопроизводителей, а также поставщиков автокомпонентов. Отголоски «дизельгейта» слышатся до сих пор: в конце прошлого года стало известно, что немецкой компании Bosch пришлось согласиться на сделку в рамках расследования штата Калифорния и выплатить 25 млн долларов, чтобы урегулировать своё участие в скандале.

На фото: Mazda CX-90

После того, как «дизельгейт» грянул, популярность автомобилей, работающих на тяжёлом топливе, на некоторых рынках (к примеру, в США) постепенно начала снижаться. Однако спрос на дизельные машины по-прежнему сохраняется в Японии, Европе и Австралии. Многие автопроизводители постепенно убирают дизельные модификации своих моделей из продажи, а также разрабатывают новинки без дизелей в моторной гамме. Однако это не касается Mazda.



На фото: Mazda BT-50

В ходе интервью изданию CarExpert руководитель проекта Mazda CX-90 Мицуру Вакиие рассказал о том, что Мазда собирается продавать автомобили с дизельными моторами до тех пор, пока на них будет спрос. «Если клиентам нужны дизельные машины, то до тех пор, пока мы можем укладываться в нормы выбросов, мы хотели бы продолжать поставлять дизели», — пояснил он.



Так что японская компания продолжает разрабатывать новые автомобили, включающие в линейку в том числе дизельные моторы. К примеру, представленный в начале текущего года флагманский кроссовер Mazda CX-90 в Австралии предлагается не только с бензиновым двигателем, но и с рядной дизельной турбошестёркой объёмом 3,3 литра, в составе мягкогибридной системы e-Skyactiv D её мощность составляет 254 л.с., а максимальный крутящий момент – 550 Нм.

На фото: седан Mazda 3

Для сравнения, на основном для модели рынке, в Штатах, кроссовер CX-90 доступен с рядной бензиновой турбошестеркой e-Skyactiv G объёмом 3,3 литра в двух вариантах форсировки – 284 л.с. (450 Нм), либо 345 л.с. (500 Нм). Обеим версиям положен 48-вольтовый стартер-генератор M Hybrid Boost. Ещё один вариант представляет собой полноценный подзаряжаемый гибрид, в основе установки которого находится четырёхцилиндровый атмосферник объёмом 2,5 литра, который работает в тандеме с электромотором и литий-ионной батареей ёмкостью 17,8 кВт*ч. Совокупная отдача системы этого CX-90 равна 327 л.с. (500 Нм).



Ещё в Австралии с дизелями предлагаются ещё и уходящий из США кроссовер CX-5, а также не представленный CX-8. Исключительно на тяжёлом топливе работает пикап Mazda BT-50. В гамму грузовика в Австралии входит базовый 150-сильный мотор объёмом 1,9 литра (350 Нм), а в роли топового выступает 3,0-литровый дизель мощностью 190 л.с. (450 Нм). В свою очередь на домашнем рынке марка предлагает дизельные версии моделей Mazda 2, Mazda 3, Mazda 6, CX-3, CX-30, CX-5 и CX-8.

На фото: Mazda CX-60

В Европе же кроссовер Mazda CX-60, дебютировавший весной 2022-го, оснащается рядным шестицилиндровым турбодизелем объёмом 3,3 литра, его мощность составляет 231 л.с. (500 Нм), а в комплекте с 48-вольтовым мягкогибридным довеском отдача системы e-Skyactiv D равна 254 л.с. (550 Нм), как и у соплатформенного CX-90. В Австралии такая версия тоже имеется.



Стоит отметить, что в Европе спрос на дизели хоть и имеется, но всё же он весьма ощутимо снижается. Судя по данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), в 2017-м на долю автомобилей, работающих на тяжёлом топливе, приходилось примерно 44% от всего рынка новых автомобилей в Евросоюзе. Но уже к 2021-му этот показатель снизился примерно до 25%. В июне текущего года был зафиксирован очередной спад: на долю дизелей в ЕС приходится всего 13,4%.