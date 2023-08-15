Европа ×
  • Mazda намерена продавать автомобили с дизельными моторами, пока на них есть спрос

Mazda намерена продавать автомобили с дизельными моторами, пока на них есть спрос

15.08.2023 100 0 0

Автомобили с двигателями, работающими на тяжёлом топливе, по-прежнему востребованы в Японии, Австралии и Европе.

«Дизельный скандал», стартовавший в 2015 году, прокатился практически по всему миру и затронул многих автопроизводителей, а также поставщиков автокомпонентов. Отголоски «дизельгейта» слышатся до сих пор: в конце прошлого года стало известно, что немецкой компании Bosch пришлось согласиться на сделку в рамках расследования штата Калифорния и выплатить 25 млн долларов, чтобы урегулировать своё участие в скандале.

На фото: Mazda CX-90

После того, как «дизельгейт» грянул, популярность автомобилей, работающих на тяжёлом топливе, на некоторых рынках (к примеру, в США) постепенно начала снижаться. Однако спрос на дизельные машины по-прежнему сохраняется в Японии, Европе и Австралии. Многие автопроизводители постепенно убирают дизельные модификации своих моделей из продажи, а также разрабатывают новинки без дизелей в моторной гамме. Однако это не касается Mazda.

На фото: Mazda BT-50

В ходе интервью изданию CarExpert руководитель проекта Mazda CX-90 Мицуру Вакиие рассказал о том, что Мазда собирается продавать автомобили с дизельными моторами до тех пор, пока на них будет спрос. «Если клиентам нужны дизельные машины, то до тех пор, пока мы можем укладываться в нормы выбросов, мы хотели бы продолжать поставлять дизели», — пояснил он.

Так что японская компания продолжает разрабатывать новые автомобили, включающие в линейку в том числе дизельные моторы. К примеру, представленный в начале текущего года флагманский кроссовер Mazda CX-90 в Австралии предлагается не только с бензиновым двигателем, но и с рядной дизельной турбошестёркой объёмом 3,3 литра, в составе мягкогибридной системы e-Skyactiv D её мощность составляет 254 л.с., а максимальный крутящий момент – 550 Нм.

На фото: седан Mazda 3

Для сравнения, на основном для модели рынке, в Штатах, кроссовер CX-90 доступен с рядной бензиновой турбошестеркой e-Skyactiv G объёмом 3,3 литра в двух вариантах форсировки – 284 л.с. (450 Нм), либо 345 л.с. (500 Нм). Обеим версиям положен 48-вольтовый стартер-генератор M Hybrid Boost. Ещё один вариант представляет собой полноценный подзаряжаемый гибрид, в основе установки которого находится четырёхцилиндровый атмосферник объёмом 2,5 литра, который работает в тандеме с электромотором и литий-ионной батареей ёмкостью 17,8 кВт*ч. Совокупная отдача системы этого CX-90 равна  327 л.с. (500 Нм).

Ещё в Австралии с дизелями предлагаются ещё и уходящий из США кроссовер CX-5, а также не представленный CX-8. Исключительно на тяжёлом топливе работает пикап Mazda BT-50. В гамму грузовика в Австралии входит базовый 150-сильный мотор объёмом 1,9 литра (350 Нм), а в роли топового выступает 3,0-литровый дизель мощностью 190 л.с. (450 Нм). В свою очередь на домашнем рынке марка предлагает дизельные версии моделей Mazda 2, Mazda 3, Mazda 6, CX-3, CX-30, CX-5 и CX-8.

На фото: Mazda CX-60

В Европе же кроссовер Mazda CX-60, дебютировавший весной 2022-го, оснащается рядным шестицилиндровым турбодизелем объёмом 3,3 литра, его мощность составляет 231 л.с. (500 Нм), а в комплекте с 48-вольтовым мягкогибридным довеском отдача системы e-Skyactiv D равна 254 л.с. (550 Нм), как и у соплатформенного CX-90. В Австралии такая версия тоже имеется.

Стоит отметить, что в Европе спрос на дизели хоть и имеется, но всё же он весьма ощутимо снижается. Судя по данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), в 2017-м на долю автомобилей, работающих на тяжёлом топливе, приходилось примерно 44% от всего рынка новых автомобилей в Евросоюзе. Но уже к 2021-му этот показатель снизился примерно до 25%. В июне текущего года был зафиксирован очередной спад: на долю дизелей в ЕС приходится всего 13,4%.

дизель США Япония Австралия авторынок Европа Mazda Mazda CX-90 Mazda CX-60

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Автоспорт Праздник автоспорта и музыки: репортаж с Garage Fest Игора Драйв Спорт любят далеко не все мужчины: то времени на него не хватает, то лень мешает. Другое дело – автомобили. На них и время сразу появляется, и особенности характера – не помеха. Надо ли гово... 133 0 0 15.08.2023
Статьи / Интересно 10 потрясающих моторов, которые вам стоит купить, и автомобили, в которых их можно найти Это перевод статьи из английского журнала Top Gear, оригинал которой можно прочитать по ссылке. И хотя текст был написан уже год назад, он никогда не утратит своей актуальности. Ведь в Top... 5989 18 0 14.08.2023
Статьи / Гаджеты Самый опасный радар российских дорог стал еще незаметнее! Не каждый радар-детектор может засечь новый радар Кордон ПРО, а теперь это стало еще сложнее – Кордон ПРО снижает и без того низкую мощность и становится гораздо более трудной целью. Неужели... 1073 14 2 14.08.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Geely Monjaro: лучше, чем Volvo? В Китае этот полноразмерный кроссовер дебютировал еще два года назад под неблагозвучным для нашего уха именем Xingyue L и заводским индексом KX11. В России машину сертифицировали в 2022, и в... 22901 12 9 07.04.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Lifan умер, да здравствует Livan: тест-драйв Livan X3Pro Он невелик по размерам, но выглядит гармонично. У него не самый могучий мотор и вариатор, но в городе он чувствует себя, как плотвичка в воде. Его салон отделан жестким пластиком, но его осн... 22195 5 2 18.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Exeed LX AWD: стоит ли полный привод 400 тысяч рублей? С относительно недавних пор одним поводом для критики китайских машин стало меньше: одна за другой стали появляться версии кроссоверов с полным приводом, которого многим так не хватало. Вот... 17710 11 0 14.07.2023
Change privacy settings