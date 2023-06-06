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Kia может разработать пикап, который получит имя Tasman

06.06.2023 97 0 0

Корейская компания подала заявки на регистрацию соответствующего товарного знака в нескольких странах, в их числе Австралия, Новая Зеландия и Франция.

Продукция марки Kia продаётся на рынках многих стран, а модельный ряд весьма широк, хотя при этом он не включает в себя глобальный пикап. При этом сравнительно недавно получил новый толчок развития сегмент среднеразмерных грузовиков: многие бренды (включая, к примеру, Hyundai) представили в нём свои новинки. Не исключено, что Киа тоже решится на разработку и выпуск собственного пикапа.

На фото: Toyota Hilux Rogue Double Cab (версия для австралийского рынка)

Очередной виток слухов о том, что у Kia будет свой пикап, появился на фоне информации о новом названии, которая решила зарегистрировать компания. Как сообщает австралийское издание CarsGuide, корейская компания подала заявки на регистрацию товарного знака Tasman в нескольких странах. Согласно данным Всемирной организации интеллектуальной собственности, в списке числятся Австралия, Новая Зеландия, Франция, Уругвай и Коста-Рика.

Предполагается, что глобальный пикап корейского бренда может получить название Kia Tasman. Отметим, ранее представители Kia объявили, что пара электрических пикапов появится в линейке бренда к 2027 году. Однако не исключено, что новинка, неофициально анонсированная для Австралии и ряда других стран, будет оснащаться двигателем внутреннего сгорания. Такой автомобиль с ДВС может появиться на австралийском рынке уже в 2025 году (об этом изданию рассказали дилеры Kia, ссылающиеся на местное представительство).

На фото: Ford Ranger Wildtrak X Double Cab (версия для австралийского рынка)

По предварительной информации, в роли новинки выступит четырёхдверный рамный пикап с двойной кабиной, его разработка, вероятно, продолжается с 2020 года. Ожидается, что его оснастят дизельным двигателем, который позволит грузовику соответствовать целевым показателям по буксировке и грузоподъёмности, которые установит автопроизводитель. В конкуренты Kia Tasman прочат Toyota Hilux и Ford Ranger.

Напомним, Ford Ranger третьего поколения были представлен в конце ноября 2021 года. Этот пикап был создан австралийским подразделением Форда причём в рамках партнёрского соглашения с немецким концерном Volkswagen: модель является «близнецом» VW Amarok второй генерации. Отметим, стартовый ценник Ranger на местном рынке составляет 48 346 австралийских долларов, а за топ-версию с прибавкой Raptor просят не менее 94 912 долларов. Стоимость пикапа Kia будет обнародована позже.

Скорее всего, Kia Tasman с дизельным мотором не появится на американском рынке. Однако поклонники бренда в США, вероятно, получат полностью электрический пикап. Причём сообщается, что его производство будет налажено в Штатах в следующем году. Отметим, за последние несколько лет многие автопроизводители представили свои «зелёные» полноразмерные пикапы: в список входят GMC Hummer EV, Ford F-150 Lightning, Chevrolet Silverado EV, а также недавняя новинка – Ram 1500 REV.

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