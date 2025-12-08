Kia Seltos нового поколения: свежие кадры перед скорой премьерой

В новом поколении компактный паркетник Kia получил более смелый дизайн. Также не исключено, что у модели появилась гибридная версия. Полноценная презентация состоится позже на этой неделе.

Первые тизеры кроссовера Kia Seltos следующей, второй по счету генерации были опубликованы неделю назад. Теперь появились дополнительные видеоролики – их почти одновременно выложили глобальный и индийский офисы марки. Новый Seltos полностью раскроется 10 декабря. Напомним, что предшественник в строю с 2019-го, рестайлинг провели в 2022 году.

Новый Kia Seltos, глобальная версия 1 / 9 Новый Kia Seltos, глобальная версия 2 / 9 Новый Kia Seltos, глобальная версия 3 / 9 Новый Kia Seltos, глобальная версия 4 / 9 Новый Kia Seltos, глобальная версия 5 / 9 Новый Kia Seltos, глобальная версия 6 / 9 Новый Kia Seltos, глобальная версия 7 / 9 Новый Kia Seltos, глобальная версия 8 / 9 Новый Kia Seltos, глобальная версия 9 / 9

«Второй» Seltos выглядит куда агрессивнее предыдущей модели. Паркетнику досталась внушительная радиаторная решетка, в которую вписаны прямоугольные блоки светотехники, состоящие из горизонтальных и вертикальных светодиодных секций. По бокам от решетки есть диодные же «клыки» — как у гигантского кроссовера Kia Telluride нового поколения. А задние фонари сделали в виде полурамки. Кроссовер также получил более внушительные бамперы и выдвижные ручки дверей.

Новый Kia Seltos, глобальная версия

Для нового Kia Seltos еще заявлены «оспортивленный» вариант GT-Line (вполне возможно, что именно он запечатлен на тизерах) и исполнение X-Line. «Иксом» в Kia обычно обозначают «внедорожные» версии своих моделей.

Новый Kia Seltos, версия для Индии 1 / 7 Новый Kia Seltos, версия для Индии 2 / 7 Новый Kia Seltos, версия для Индии 3 / 7 Новый Kia Seltos, версия для Индии 4 / 7 Новый Kia Seltos, версия для Индии 5 / 7 Новый Kia Seltos, версия для Индии 6 / 7 Новый Kia Seltos, версия для Индии 7 / 7

Размеры не раскрыты. Длина актуального глобального кроссовера равна 4390 мм, колесная база – 2630 мм. Адресованный Индии «первый» Seltos компактнее – 4365 и 2610 мм соответственно.

Новый Kia Seltos, версия для Индии 1 / 6 Новый Kia Seltos, версия для Индии 2 / 6 Новый Kia Seltos, версия для Индии 3 / 6 Новый Kia Seltos, версия для Индии 4 / 6 Новый Kia Seltos, версия для Индии 5 / 6 Новый Kia Seltos, версия для Индии 6 / 6

Салон производитель пока не продемонстрировал. Впрочем, индийские СМИ уже распространили шпионские фото интерьера свежего паркетника. Kia Seltos сохранил табло, но корпус – новый. Сами экраны тоже наверняка заменили. Кроссовер еще обрел новый руль в стиле других последних моделей марки и более строгие переднюю панель и центральный тоннель.

Уходящий Kia Seltos, версия для Кореи 1 / 3 Уходящий Kia Seltos, версия для Кореи 2 / 3 Уходящий Kia Seltos, версия для Кореи 3 / 3

О технике официальной информации тоже на данный момент нет. Индийцы прочат кроссоверу гибридную версию с установкой на базе атмосферника 1.5. Также, по их мнению, предназначенный для этой страны Seltos унаследует прежние моторы от локального предшественника – это бензиновая турбочетверка 1.5 T-GDI (160 л.с.) и турбодизель 1.5 CRDi (116 л.с.). В Корее, например, старый Селтос сегодня представлен с бензиновыми турбомотором 1.6 T-GDI (198 л.с.) и атмосферным двигателем 2.0 MPI (149 л.с.).

Все подробности о кроссовере Kia Seltos второго поколения узнаем уже после презентации.