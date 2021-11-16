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  • Kia в декабре представит новую модель: скорее всего, это кроссвэн Carens

Kia в декабре представит новую модель: скорее всего, это кроссвэн Carens

16.11.2021 774 0 0

По предварительным данным, ближайшим родственником трехрядной новинки является паркетник Seltos. Первым рынком для грядущей «пятидверки» станет Индия, там же наладят производство.

 

Еще прошлой весной индийское подразделение Kia анонсировало некую модель, с которой, как тогда было заявлено, марка войдет в новый для себя сегмент в этой стране. Теперь же объявлена дата премьеры: новинка раскроется 16 декабря, о чем местным журналистам рассказал глава Kia India. Название модели не названо, известен лишь внутризаводской индекс – KY. Нет пока и фирменных картинок, не расщедрились даже на тизеры. При этом представитель Kia сообщил, что компания намерена не просто выпустить «6-, 7-местный автомобиль», но «создать сегмент, которого не существует», и что Kia KY «собирается изменить правила игры» (топ-менеджера процитировало издание ETAuto.com). Ну и еще глава индийского офиса пообещал «пространство, как в большом семейном автомобиле» и «смелость SUV».

Между тем таинственную новинку Kia уже не раз ловили во время испытаний. Судя по шпионским фото, KY будет представлять собой компактвэн. А если точнее, кроссвэн: у прототипов были неокрашенный пластик по периметру кузова и рейлинги на крыше. К слову, как бы ни хотела Kia стать «первооткрывателем» на индийском рынке, но у нее не получится, ведь там уже давно присутствуют однообъемники Renault Triber и Maruti Suzuki XL6 с «кроссоверным» обвесом.

Будущая модель Kia. Фото: Rushlane

Что же касается имени грядущей новинки корейской марки, то, скорее всего, в продажу она поступит как Carens – по крайней мере, именно это название недавно зарегистрировали в Индии. Напомним, прежний компактвэн Carens покинул глобальный рынок в 2018-м, продержавшись на конвейере почти двадцать лет (он сменил три поколения). Впрочем, эта модель еще доступна во Вьетнаме, однако там она зовется Rondo (под этим именем ее также продавали в Штатах и Австралии).

Ближайшим родственником нового Kia KY/Carens предположительно является паркетник Seltos (он же на заглавном фото). Считается, что MPV крупнее кроссовера: якобы растянута не только длина, но и колесная база. Показатели местного Селтоса – 4315 и 2610 мм соответственно. Моторную гамму кроссвэн якобы разделит с родственным паркетником, но не полностью: MPV прочат бензиновый «атмосферник» 1.5 и дизель аналогичного объема, на SUV оба выдают 115 л.с. Kia Seltos еще можно купить с бензиновой «турбочетверкой» 1.4 T-GDI мощностью 140 л.с. Привод же у вэна только передний (как и у индийского Селтоса).

Кроссовер Kia Seltos для индийского рынка (у российской версии другой салон)
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Кроссовер Kia Seltos для индийского рынка (у российской версии другой салон)
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Кроссовер Kia Seltos для индийского рынка (у российской версии другой салон)
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В продаже новинку Kia ждут в первой половине следующего года. Вэн на базе Селтоса, вероятно, доберется и до других стран.

Отметим, Hyundai тоже работает над компактвэном, который предназначен для небогатых азиатских рынков. Видимо, этот MPV окажется родственником грядущего Carens. А вот дизайн у модели Хёндэ будет свой – в стиле старшего минивэна Staria.

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