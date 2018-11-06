Серийный паркетник Hongqi сфотографировали в рамках Международной конференции по вопросам Интернета, которая проходит на этой неделе в Поднебесной. Снимки автомобиля опубликовало местное издание Autohome. Кроссовер назвали HS7, он представляет собой товарное воплощение шоу-кара Hongqi S-Concept, дебютировавшего еще в 2016-м.

Характеристики HS7 по-прежнему держатся в секрете. По предварительным данным, кроссовер построен на той же «тележке», что и «четырехдверка» Hongqi H7, вседорожник предложат в пяти- и семиместной версиях. Седан, в свою очередь, базируется на заднеприводной платформе старой Toyota Crown с передней двухрычажной подвеской и задней многорычажкой (у владеющего брендом Hongqi концерна FAW в Китае есть совместное предприятие с Тойотой). Длина H7 равна 5095 мм, колесная база – 2970 мм.

Как сообщают «поднебесные» профильные медиа, двигатели SUV также достались от седана: речь идет о бензиновых «турбочетверке» 2.0 (204 л.с., 260 Нм) и V6 3.0 (231 л.с., 300 Нм). Для базового Hongqi H7 еще предусмотрен турбомотор 1.8 (188 л.с., 260 Нм), однако кроссоверу он не положен. У седана все двигатели сочетаются с шестиступенчатым «автоматом», полного привода у «четырехдверки» нет, но у Hongqi HS7 вариант 4WD имеется. Кроссовер может получить еще и гибридную установку, подробности о которой пока не приводятся.

На домашний рынок HS7 должен выйти в следующем году, одним из главных конкурентов новинки китайские СМИ называют BMW X5. «Немец» в Поднебесной обойдется минимум в 729 900 юаней, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 6 947 000 рублей по актуальному курсу. Hongqi HS7, разумеется, будет гораздо дешевле: предполагаемая стартовая цена – от 280 000 юаней (около 2 665 000 рублей). Для сравнения, соплатформенный седан Hongqi H7 сегодня стоит от 258 800 юаней (примерно 2 463 000 рублей).

Напомним, под брендом Hongqi в Китае с 1958 года выпускают лимузины для партийной элиты. С 90-х годов начали производить автомобили для чиновников среднего звена, а первой «рыночной» моделью Hongqi стал как раз седан H7 – он появился в 2013 году. Не так давно в свободную продажу поступили еще две модели: лимузин L5 и построенный на базе нынешней Mazda6 седан H5. HS7 – это второй кроссовер в линейке марки, первым же SUV стал электрический E-HS3, его представили минувшим летом.

За пределами Китая автомобили Hongqi не продают. Впрочем, ранее концерн FAW открыл в Германии собственный дизайн-центр и переманил шеф-дизайнера Rolls-Royce: не исключено, что китайцы готовятся выйти на европейский рынок.

Кстати, у российской премиум-марки Aurus схожая с Hongqi стратегия: под нашим брендом тоже будут выпускать роскошные автомобили как для правительства, так и для частных клиентов.