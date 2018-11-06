Китайский конкурент BMW X5 на платформе Тойоты: раскрыта серийная версия

Китайский конкурент BMW X5 на платформе Тойоты: раскрыта серийная версия

144 0 0
Появились снимки второго товарного кроссовера премиального бренда Hongqi (Хунцы, в переводе - «красное знамя»). Марка принадлежит китайскому концерну FAW.

Серийный паркетник Hongqi сфотографировали в рамках Международной конференции по вопросам Интернета, которая проходит на этой неделе в Поднебесной. Снимки автомобиля опубликовало местное издание Autohome. Кроссовер назвали HS7, он представляет собой товарное воплощение шоу-кара Hongqi S-Concept, дебютировавшего еще в 2016-м.

hongqi (2)

Характеристики HS7 по-прежнему держатся в секрете. По предварительным данным, кроссовер построен на той же «тележке», что и «четырехдверка» Hongqi H7, вседорожник предложат в пяти- и семиместной версиях. Седан, в свою очередь, базируется на заднеприводной платформе старой Toyota Crown с передней двухрычажной подвеской и задней многорычажкой (у владеющего брендом Hongqi концерна FAW в Китае есть совместное предприятие с Тойотой). Длина H7 равна 5095 мм, колесная база – 2970 мм.

hongqi (3)

Как сообщают «поднебесные» профильные медиа, двигатели SUV также достались от седана: речь идет о бензиновых «турбочетверке» 2.0 (204 л.с., 260 Нм) и V6 3.0 (231 л.с., 300 Нм). Для базового Hongqi H7 еще предусмотрен турбомотор 1.8 (188 л.с., 260 Нм), однако кроссоверу он не положен. У седана все двигатели сочетаются с шестиступенчатым «автоматом», полного привода у «четырехдверки» нет, но у Hongqi HS7 вариант 4WD имеется. Кроссовер может получить еще и гибридную установку, подробности о которой пока не приводятся.

На домашний рынок HS7 должен выйти в следующем году, одним из главных конкурентов новинки китайские СМИ называют BMW X5. «Немец» в Поднебесной обойдется минимум в 729 900 юаней, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 6 947 000 рублей по актуальному курсу. Hongqi HS7, разумеется, будет гораздо дешевле: предполагаемая стартовая цена – от 280 000 юаней (около 2 665 000 рублей). Для сравнения, соплатформенный седан Hongqi H7 сегодня стоит от 258 800 юаней (примерно 2 463 000 рублей).

hongqi (4)

Напомним, под брендом Hongqi в Китае с 1958 года выпускают лимузины для партийной элиты. С 90-х годов начали производить автомобили для чиновников среднего звена, а первой «рыночной» моделью Hongqi стал как раз седан H7 – он появился в 2013 году. Не так давно в свободную продажу поступили еще две модели: лимузин L5 и построенный на базе нынешней Mazda6 седан H5. HS7 – это второй кроссовер в линейке марки, первым же SUV стал электрический E-HS3, его представили минувшим летом.

За пределами Китая автомобили Hongqi не продают. Впрочем, ранее концерн FAW открыл в Германии собственный дизайн-центр и переманил шеф-дизайнера Rolls-Royce: не исключено, что китайцы готовятся выйти на европейский рынок.

Кстати, у российской премиум-марки Aurus схожая с Hongqi стратегия: под нашим брендом тоже будут выпускать роскошные автомобили как для правительства, так и для частных клиентов.

 

Теги: Авторынок , Новинки , китайская компания , китайские автомобили , китайские кроссоверы , кроссоверы , FAW , Hongqi
Поделиться: 0 0 0 0 Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен
Обсуждаемое
6 Статьи / Эксперт выбирает авто
Салон расскажет всё: покупаем 2-летнюю Hyundai Creta за миллион рублей
5 Тест-драйвы / Одиночные
В траве, в траве у дома: первый тест-драйв Zotye Coupa
5 Новости / Авто и технологии
Дело – «труба»: УАЗ ответил критикам обновлённого Патриота серией видеороликов
Больше

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Новости / Новинки
Бестселлер Renault в Европе: без кардинальной смены имиджа и с дизелем вместо электроверсии

В Сети появились фотографии с испытаний хэтчбека Renault Clio пятого поколения. Презентация новинки может состояться уже в этом году.

6172 0 0
Новые статьи Смотреть все
Статьи / Популярные вопросы
Шум мотора и карбюратор под прицелом: изменения в техрегламенте с 11 ноября

С 11 ноября вступает в силу решение № 29 от 16 февраля 2018 года о внесении изменений в технический регламент Таможенного союза. Среди прочих изменений есть и те, которые касаются транспортных средств, уже находящихся в…

7013 0 4
Статьи / История
От «Победы» до «Сайбера»: все милицейские спецверсии легковых ГАЗов

Легковые автомобили среднего класса на протяжении долгих десятилетий считались одним из основных видов продукции Горьковского автозавода. И по всем советским документам легковые ГАЗы проходили, прежде всего, как…

13836 1 0
Статьи / Эксперт выбирает авто
Салон расскажет всё: покупаем 2-летнюю Hyundai Creta за миллион рублей

Можно ли при покупке почти нового авто рассчитывать на его безупречное техническое состояние? И можно ли смириться с тем, что пусть и популярный, но откровенно бюджетный кроссовер в возрасте двух лет может стоить дороже…

23088 6 0
Выбор подержанных авто Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
Hyundai Elantra XD с пробегом: под хруст гранат и стук клапанов

Elantra этого поколения получилась на редкость удачной. Настолько, что первая часть обзора, посвящённая кузову, салону, ходовой части и электрике этого автомобиля, даже кажется скучной. Что ж, вся надежда на моторы и…

1605 1 0
Выбор авто / Подержанные авто
Hyundai Elantra XD с пробегом: антифриз в ногах и экономия на тормозах

Еще лет пятнадцать назад корейские автомобили не считались «настоящими» иномарками. Hyundai Elantra XD стала одной из тех машин, которая помогла корейским автомобилям изменить свой имидж в лучшую сторону. Она получилась…

1567 0 0
Выбор авто / Подержанные авто
Audi Q3 I с пробегом: неудачи крупных моторов и удивительно человечный DSG

Желание иметь кроссовер, а особенно премиальный, вполне понятно. Может, это и не очень практично, зато модно и престижно. Вот только денег на обслуживание F-Pace, GLA или Q7 нужно много… А что если купить не такой…

5110 2 0
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Китайский Крузак пошёл «неверной дорогой»: первый тест-драйв Roewe RX8

Вы на подсознательном уровне привыкли к тому, что «эр икс восемь» – это что-то дерзкое, обтекаемое и роторное? Значит, вы за последний год ни разу не бывали в Китае: там бренд Roewe весной представил свое видение того,…

175156 5 8
Тест-драйвы / Одиночные
Вдвое дешевле, но вдвое ли хуже? Экспресс-тест Chery Tiggo 8

С Chery Tiggo 8 мы впервые познакомились на пекинском автосалоне в этом году. С тех апрельских пор кое-что изменилось: кроссовер получил официальные цены и поступил в продажу у себя на родине, а мы еще раз наведались в…

69000 37 4
Тест-драйвы / Одиночные
Шо, опять? Тест-драйв обновленного УАЗ Патриот

Сахару залили дожди, в Антарктиде проросли баклажаны, в заповеднике сдох здоровенный медведь: Ульяновский завод решил провести тест-драйв обновленного Патриота до того как сошедшие с заводского конвейера автомобили…

30176 23 2
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Подогреватель масла и не только: гаджеты советских автолюбителей

Массовость однообразных советских машин, число моделей которых можно было пересчитать по пальцам двух рук, порождала у большинства автолюбителей страстное желание заняться «улучшайзингом» своих автомобилей. А дефицит…

26002 5 0
Статьи / Практика
Пить нельзя ехать: можно ли верить приложениям-алкотестерам?

Лето на пороге… Сакраментальное «займи, но выпей!» звучит в голове даже у некоторых автолюбителей. Как и выпить, и при этом проконтролировать свое состояние, дабы гаишный замер не оставил вас без права управления…

18173 2 0
Гаджеты / Приложения
10 полезных приложений: смартфон в помощь автовладельцу

Продвинутые автовладельцы давно уже используют свои смартфоны в хвост и в гриву – применяют в качестве навигатора, антирадара, для диагностики двигателя, чтения PDF-мануалов по ремонту и многого другого. Давайте…

14093 0 6
Военная техника
Статьи / Интересно
А царь-то ненастоящий: как и из чего делают автомобили для кино и парадов

Представьте любой фильм о Великой Отечественной войне, особенно современный. В голове обязательно возникнет образ взрыва и кусков искорёженного металла – иначе сейчас снять не могут. Само собой, взрываются там не…

38129 15 23
Статьи / Военная техника
Тигры, Тайфуны, Катраны и Ураны: новинки и классика российской армейской техники на параде Победы

Парад Победы на 9 мая — это не только важное патриотическое событие, но ещё и редкая возможность увидеть живьём сразу множество новинок автобронетехники Российской армии и Войск национальной гвардии. В этом году…

12386 0 0
Статьи / Военная техника
Бронированные, санитарные, секретные: неизвестные версии ЗИС-5

Знаменитые трехтонки Московского автозавода имени Cталина, как и легкие полуторки, о которых мы уже рассказывали, пережили все трудности самостоятельной организации серийного производства, а в годы Великой Отечественной…

12162 1 0
История автомобилестроения
Статьи / История
Феномен Bose: почему лучшая в мире подвеска до сих пор не стала серийной

Предназначение автомобильной подвески – обеспечивать комфорт и постоянное сцепление с дорогой. Предназначение выдающейся автомобильной подвески – обеспечивать беспрецедентный комфорт, полностью изолируя кузов от того,…

399678 6 192
Статьи / История
Последняя удача АЗЛК: как и зачем создали Москвич-2140 «Люкс»

Об этом автомобиле приходилось слышать пренебрежительные высказывания. Мол, навесили на старый кузов «какой-то нелепый пластик». Подобный подход говорит только о незнании специфики автомобильного производства и его…

268651 20 0
Статьи / История
Автоматический провал: почему сняли с производства «Волгу» с АКП?

Сегодня все знатоки истории советской автомобильной промышленности отлично знают, что первым советским автомобилем с автоматической коробкой передач, выпускавшимся серийно, была «Волга» ГАЗ-21. Пусть тираж вышел…

80951 1 0
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?