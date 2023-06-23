Китай продлил налоговые льготы на покупку «розеточных» автомобилей до 2027 года

Власти Китая давно порываются прекратить поддержку «зелёного» сектора автопрома, но из-за неравномерного развития этого сектора и общего дисбаланса экономики страны принято решение о продлении налоговых льгот на покупку NEV-автомобилей.

Китай сегодня — крупнейший в мире производитель и потребитель электромобилей, такого положения стана добилась с помощью комплексной программы поддержки развития «зелёного» сектора автопрома, к которому относятся так называемые NEV-автомобили. Аббревиатура NEV расшифровывается как New Energy Vehicle, она объединяет электромобили, plug-in гибриды и водородные автомобили.

С начала прошлого десятилетия, как сообщает агентство Синьхуа, китайское правительство внедрило более 70 мер поддержки развития сектора NEV-автомобилей, наиболее важные для конечного потребителя — это субсидии и налоговые льготы (не нужно платить 10-процентный налог с продаж) на покупку NEV-автомобилей. Субсидии были отменены в конце прошлого года, а вот налоговые льготы, действующие с 2014 года, пока остаются. Власти Китая продлевали их уже трижды, в 2017, 2020 и 2022 годах.

В четвёртый раз налоговые льготы решено продлить аж до 2027 года, но с оговорками. До 2025 года включительно от налога освобождаются NEV-автомобили ценой до 300 000 юаней (3,5 млн рублей в переводе по текущему курсу), в период с 2026 по 2027 год ценовой порог для получения льготы будет снижен вдвое, до 150 000 юаней (1,75 млн рублей).

Правительство КНР объясняет продление льгот неравномерностью распространения NEV-автомобилей по стране: в северо-восточных и северо-западных областях с их аграрным уклоном доля электромобилей и plug-in гибридов в структуре продаж новых автомобилей составляет около 4%, тогда как в целом по стране она приблизилась к 40%, доля электромобилей на конец мая составила 27,7%.

Самым популярным электромобилем в Китае по итогам первых пяти месяцев этого года, по данным CAAM (Китайская ассоциация автопроизводителей), стал кроссовер Tesla Model Y китайской сборки — продано 31 054 шт. (+20,5% по сравнению с январём-маем 2022 года), на втором месте — хэтчбек BYD Dolphin (126 993 шт., + 163,8%), на третьем — кроссовер BYD Yuan Plus (117 531 шт., +208.1%).

Любопытно, что интерес китайцев к недорогим городским электромобилям снижается: прошлогодний лидер EV-сегмента Wuling Hongguang MINI EV (на заглавном фото) в январе-мае 2023 года разошёлся тиражом 108 274 шт. (-35.5%).

Добавим, что в целом экономика Китая сегодня устроена таким образом, что не может расти без постоянного (в основном денежного) стимулирования со стороны правительства, что приводит к росту госдолга и прочим негативным последствиям. Многие эксперты сходятся во мнении, что китайская экономика чрезмерно зависит от государственного регулирования, и рано или поздно это выльется в большой системный кризис.

Очаги этого кризиса видны в том числе в автопроме, в частности на примере компании NEVS и владеющего ей холдинга Evergrande Group с его астрономическими долгами, который китайские власти всё никак не решаются обанкротить и, по сути, тащат на себе бомбу замедленного действия. Стараниями правительства были спасены компании Lifan (ныне Livan) и Zotye, но получается, что плохой бизнес продолжает жить за счёт государства, вместо естественной конкуренции выходит ручное управление и накопление ошибок, административный аппарат постепенно становится слишком сложным и трудно контролируемым, попытки его принудительного упрощения могут принять самые драматические формы.

