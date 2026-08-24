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  • Кнопок не ждите: BMW продолжит развивать сенсорно-голосовую эргономику

Кнопок не ждите: BMW продолжит развивать сенсорно-голосовую эргономику

24.08.2026 482 0 1
Кнопок не ждите: BMW продолжит развивать сенсорно-голосовую эргономику

Вопреки новому тренду на возвращение физические кнопки в салоны автомобилей компания BMW продолжит делать ставку на сенсорные панели и голосовое управление — она считает, что именно это нужно молодым покупателям.

В сегменте суперкаров нынче мода на аналоговые приборы, физические переключатели и МКП — этого требуют состоятельные автолюбители, индустрия идёт им навстречу. В массовых сегментах авторынка некоторые производители тоже возвращаются к физическим кнопкам и немного старомодному дизайну интерьеров — например, Volkswagen, потому что в Европе у него довольно возрастная и консервативная аудитория, терять её компания не хочет.

У BMW совсем другая история: с начала этого века компания работает под негласным девизом «старикам тут не место». В фокусе её внимания находится молодёжь и новые клиенты, прежде не покупавшие BMW. Таким клиентам плевать на традиции марки, они довольно спокойно относятся к экспериментам в дизайне и эргономике. Уточним, что по классификации ВОЗ молодёжью нынче считаются все граждане до 45 лет.

Начиная с нового BMW iX3, представленного осенью прошлого года, компания BMW стала внедрять новую архитектуру интерьеров без отдельного блока климат-контроля, с косым мультимедийным экраном, панорамным приборным экраном у нижней кромки лобового стекла и сплюснутым рулём, в который интегрированы сенсорные панели. Консервативная публика встретила эту архитектуру шквалом критики, как, впрочем, и все прежние эргономические новшества баварской марки.

Гендиректор BMW Group Australia Викрам Павах в интервью журналу CarExpert объяснил, почему в интерьерах BMW становится всё меньше кнопок. По его словам, молодые покупатели живут в режиме многозадачности, они легко осваивают новую механику управления, для них она естественна и понятна, как пользование смартфоном. По кнопкам молодое поколение не скучает и охотно переходит с них на голосовые команды — типа «сделай так, чтобы мне в лицо не дуло» или «я хочу тот же кофе, что пил на прошлой неделе».

О том, что голосовые команды часто некорректно распознаются или вообще не слышны, если в салоне орёт музыка, Викрам Павах не упомянул. Также он обошёл стороной тот очевидный факт, что сенсорная эргономика плохо влияет на активную безопасность, так как водитель вынужден для изменения простейших настроек отрывать взгляд от дороги.Тем не менее из тезисов Паваха ясно, что BMW возвращаться к кнопкам не намерена. Посмотрим, как это скажется на продажах и лояльности аудитории 45+, терпение которой не безгранично.

В этом году у BMW появились симптомы кризиса: компания начала сокращать сотрудников и вообще экономить. Унифицированные сенсорные интерьеры, безусловно, позволяют снизить себестоимость автомобилей, но в то же время кризис обычно побуждает компанию более внимательно относиться к критике и реальным потребностям своих старых клиентов. BMW пока до полноценного кризиса не дошла, а когда дойдёт, всё может измениться и внезапно выяснится, что молодёжь совсем не против «по-стариковски» ездить на машинах с кнопками.

авто и технологии BMW
Обновлено 25.08.2026
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